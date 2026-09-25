Η νέα Mercedes-Benz GLA κάνει το επόμενο βήμα στην ηλεκτροκίνηση, συνδυάζοντας τη δυναμική σχεδίαση ενός SUV με προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, αυξημένη πρακτικότητα και ένα εντελώς νέο επίπεδο ψηφιακής εμπειρίας. Στη χώρα μας, η νέα GLA EQ Technology αρχίζει την εμπορική της πορεία με δύο αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις: τη GLA 250+ electric και την κορυφαία GLA 350 4MATIC electric.

Νέα σχεδίαση με ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή

Η νέα GLA έχει πιο δυναμικές αναλογίες, με χαμηλότερο αμάξωμα, μακρύτερο μεταξόνιο και φαρδύτερο πίσω μετατρόχιο. Ξεχωρίζει επίσης για τη νέα εμβληματική της μάσκα, η οποία κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στη compact κατηγορία της Mercedes-Benz.

Στην ηλεκτρική GLA, η μάσκα διαθέτει χρωμιωμένο πλαίσιο και επιφάνεια με δομή smoked-glass, ενσωματώνοντας το κεντρικό αστέρι. Το περίγραμμα και η επιφάνεια μπορούν να φωτίζονται, δημιουργώντας μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή.

Το εσωτερικό της νέας GLA έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ευρυχωρία, την άνεση και την ψηφιακή τεχνολογία. Το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 61 χιλιοστά, ενώ οι επιβάτες στη δεύτερη σειρά διαθέτουν έως και 38 χιλιοστά περισσότερο χώρο για τα πόδια.

Η ηλεκτρική GLA προσφέρει χώρο αποσκευών έως 410 λίτρα, ο οποίος αυξάνεται έως τα 1.400 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, καθώς και έναν επιπλέον εμπρός χώρο αποσκευών 107 λίτρων (frunk). Στην έκδοση 4MATIC, η δυνατότητα ρυμούλκησης φτάνει έως τους δύο τόνους.



Στο επίκεντρο της νέας ψηφιακής εμπειρίας βρίσκεται το MBUX Superscreen, ενώ ο νέος MBUX Virtual Assistant, με τεχνολογία generative AI, επιτρέπει πιο φυσική και εξατομικευμένη επικοινωνία με το αυτοκίνητο. Η πλοήγηση βασίζεται στο Google Maps και, ειδικά για την ηλεκτρική GLA, το σύστημα Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence υπολογίζει τη διαδρομή και τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης.Η νέα Mercedes-Benz GLA συνδυάζει έτσι την ευελιξία ενός SUV πόλης με τις δυνατότητες της σύγχρονης ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας υψηλή αυτονομία, γρήγορη φόρτιση, προηγμένη τεχνολογία και αυξημένη πρακτικότητα στην καθημερινότητα.



Αυτονομία έως 657 χλμ. και φόρτιση υψηλής ισχύος

Η νέα αμιγώς ηλεκτρική GLA προσφέρει αυτονομία έως 657 χιλιόμετρα1, διευκολύνοντας τόσο τις καθημερινές μετακινήσεις όσο και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.Χάρη στην τεχνολογία 800 Volt, μπορεί να ανακτήσει έως και 270 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η ταχεία φόρτιση DC είναι δυνατή με ισχύ έως 320 kW σε σταθμούς φόρτισης 800 Volt. Η φόρτιση AC πραγματοποιείται με ισχύ έως 22 kW.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις

Η GLA 250+ electric αποδίδει 200 kW και διαθέτει μπαταρία τεχνολογίας NMC, με αξιοποιήσιμη χωρητικότητα 85 kWh. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η GLA 350 4MATIC electric, με ισχύ 260 kW και τετρακίνηση. Επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ διαθέτει επίσης μπαταρία NMC χωρητικότητας 85 kWh. Μια επιπλέον έκδοση με μπαταρία NMC χωρητικότητας 71 kWh αναμένεται να ακολουθήσει στις αρχές του 2027.





Τιμές λιανικής στην Ελλάδα

Έκδοση Τελική τιμή

Mercedes-Benz GLA 250+ electric 53.700 €

Mercedes-Benz GLA 350 4MATIC electric 57.500 €