Θάνατος Μαζωνάκη: «Θα τον στριμώξω» - Στο «φως» νέα μηνύματα

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Το Star αποκαλύπτει νέους διαλόγους και παρασκήνιο από τις επικοινωνίες του Γιώργου Μαζωνάκη με την κατηγορούμενη γιατρό και τον υπνοθεραπευτή, που ξεκινούν ουσιαστικά από το καφέ του Ψυχικού, δύο 24ωρα πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή. 

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Άννας Σταματιάδου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, στις 7 Σεπτεμβρίου, στο καφέ του Ψυχικού συναντιέται ο υπνοθεραπευτής με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο «τραπέζι» πέφτει το όνομα της κατηγορούμενης γιατρού. Την παίρνουν τηλέφωνο, και αφού τελειώνει η πρώτη επικοινωνία και φεύγουν από το καφέ, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να λέει στον υπνοθεραπευτή:

«Νάσο, σε παρακαλώ βοήθησέ με όσο μπορείς».

Λίγες ώρες μετά, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να στέλνει στο κινητό της κατηγορούμενης γιατρού του Κολωνακίου το εξής μήνυμα:

«Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω. 6.000 ευρώ ή 3.000 ευρώ; Οπότε να μιλήσω "τι και πώς", αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά».

Το Star αποκαλύπτει νέους διαλόγους και παρασκήνιο από τις επικοινωνίες του Γιώργου Μαζωνάκη με την κατηγορουμένη γιατρό και τον υπνοθεραπευτή

«Θα τον στριμώξω»

Το συγκεκριμένο μήνυμα του Μαζωνάκη η γιατρός το προωθεί στον υπνοθεραπευτή, με τον υπνοθεραπευτή να απαντά στην 56χρονη γιατρό:

«Έχει κλειστεί ραντεβού για Τετάρτη. Μάλιστα, αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω εγώ στην Κηφισιά για να τον στριμώξω».

Το Star αποκαλύπτει νέους διαλόγους και παρασκήνιο από τις επικοινωνίες του Γιώργου Μαζωνάκη με την κατηγορουμένη γιατρό και τον υπνοθεραπευτή

Σε σχετική ερώτηση του Star, η πλευρά του υπνοθεραπευτή, υποστήριξε πως η φράση «θα τον στριμώξω» αναφερόταν στα ραντεβού του, ότι θα έβρισκε δηλαδή ώρα για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

 

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

 

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