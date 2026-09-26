Μετά την αποκάλυψη του Μιχάλη Αεράκη πως ο Στάθης Μαντζώρος συνήλθε 13 μήνες μετά το εγκεφαλικό που υπέστη τον Αύγουστο του 2025, η σύζυγός του, Αντωνία Καλαντζή κάνει έκκληση προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τις θεραπείες του.

Στάθης Μαντζώρος/ φωτογραφία από NDP

Όπως είπε, σε συνέντευξή της στην Espresso, η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού, ο οποίος υποδύθηκε τον Παντελή Αγγελάκη στον «Σασμό», είναι λίγο καλυτερη καθώς πλέον μπορεί να τους αναγνωρίσει.

Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι γιατροί το έκαναν! Τώρα ο Στάθης πρέπει να φύγει από εκεί, να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Πρέπει να αποφύγει τις λοιμώξεις γιατί κινδυνεύει πάρα πολύ, κολλάει συνέχεια κάτι.

Aλίνα Κοτσοβούλου και Στάθης Μαντζώρος/ φωτογραφία από NDP

«Τώρα, σε αυτή τη φάση που είναι πιο καλά, πρέπει να βιαστούμε για να λειτουργήσει σε λίγο και το σώμα του. Αυτό παλεύουμε… Εμείς κάνουμε φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες με ιδιώτες. Αλλά πόσα να κάνεις πάνω σ’ ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να μπει κάπου που να εξειδικεύονται» δήλωσε.

Αλίνα Κοτσοβούλου-Στρατής Χατζησταματίου-Στάθης Μαντζώρος/ φωτογραφία από NDP

Επιπλέον ανέφερε πως οι τιμές που απαιτούνται στο ιδιωτικό θεραπευτήριο είναι απλησίαστες. Η ίδια έπαθε σοκ όταν της είδε καθώς, ξεπερνούν τα 10.000 ευρώ τον μήνα.

«Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσω να τον πάω εκεί. Πρέπει να πάμε άμεσα σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αλλά επειδή έχει ακόμα την τραχειοστομία μπορούμε να πάμε μόνο σε εξειδικευμένο ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και οργανωμένες ιατρικές ομάδες για να υποστηρίξουν τέτοια περιστατικά, όπως ο Φιλοκτήτης. Δυστυχώς, το κόστος σε αυτά είναι 10.000 ευρώ τον μήνα.Ό,τι καλύτερο μπορούμε. Γι’ αυτό και ενημερώνουμε τον κόσμο… Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για τις θεραπείες αποκατάστασης. Εγώ δεν γνώριζα τις τιμές, έπαθα σοκ. Δηλαδή, όταν δεν έχει κάποιος, τι θα γίνει; Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο παλεύω εδώ πέρα μόνη μου πολλά πράγματα, δεν είναι εύκολο καθόλου, μένω στο ενοίκιο. Δουλεύω σχεδόν όλη μέρα. Εμένα μου δίνουν δύναμη τα παιδιά μου» εξομολογήθηκε.

Σε άλλο μέρος της συνέντευξής της, η Αντωνία Καλαντζή δήλωσε πως σε αυτό τη δύσκολη περίοδο που πέρασαν σαν οικογένεια πολλοί συνάδελφοι του συζύγου της ήταν δίπλα τους.

“Ναι, και μας έχουν συμπαρασταθεί αρκετοί. Και ευχαριστώ και τον Μιχάλη Αεράκη για τη δημόσια έκκληση που έκανε. Είναι πολύ δίπλα μας από την αρχή. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει, μπορεί στον αριθμό λογαριασμού GR 1801720550005055116562372, είναι στο όνομά μου, Αντωνία Καλατζή. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και ευχαριστώ πολύ όλους για την πολύπλευρη στήριξή τους.

Διατηρούμε την πίστη μας πως με την κατάλληλη εξειδικευμένη θεραπεία αποκατάστασης θα πετύχουμε τη μέγιστη βελτίωση. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και είμαι ευγνώμων που σας έχουμε δίπλα μας! Είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον όλων και τους ευχαριστώ από καρδιάς”



