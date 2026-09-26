Rainy Mood: Outfits που θα σε σώσουν τις βροχερές μέρες!

Όταν η ΕΜΥ προβλέπει βροχές, θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα λεπτά ρούχα που τόσο καιρό φοράμε λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και να ντυθούμε ζεστά.

Οι διασημότερες fashion influencers του πλανήτη οι οποίες ζουν σε χώρες με περισσότερο κρύο και βροχές μάς δίνουν ιδέες και έμπνευση για τα ιδανικά outfits μίας βροχερής ημέρας.

Αδιάβροχα, πουλόβερ, παλτό, layering, γαλότσες και μποτάκια είναι μερικές από τις λέξεις και τα κομμάτια – κλειδιά για τις rainy days. Αν και το πλέον κατάλληλο παπούτσι για μία τέτοια ημέρα είναι οι γαλότσες, και τα μποτάκια και οι μπότες τα… καταφέρνουν εξίσου καλά!

Δείτε τα looks των It girls για τις βροχερές μέρες: