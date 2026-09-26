Rainy Mood: Outfits που θα σε σώσουν τις βροχερές μέρες!

Rainy Mood: Outfits που θα σου δώσουν τη λύση, τις βροχερές ημέρες!

Όταν το φθινόπωρο έρχεται, οι επιλογές στα ρούχα πρέπει να προσαρμόζονται

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Όταν η ΕΜΥ προβλέπει βροχές, θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τα λεπτά ρούχα που τόσο καιρό φοράμε λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και να ντυθούμε ζεστά.

Rainy Mood: Outfits που θα σου δώσουν τη λύση, τις βροχερές ημέρες!

Οι διασημότερες fashion influencers του πλανήτη οι οποίες ζουν σε χώρες με περισσότερο κρύο και βροχές μάς δίνουν ιδέες και έμπνευση για τα ιδανικά outfits μίας βροχερής ημέρας.

Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας

Αδιάβροχα, πουλόβερ, παλτό, layering, γαλότσες και μποτάκια είναι μερικές από τις λέξεις και τα κομμάτια – κλειδιά για τις rainy days. Αν και το πλέον κατάλληλο παπούτσι για μία τέτοια ημέρα είναι οι γαλότσες, και τα μποτάκια και οι μπότες τα… καταφέρνουν εξίσου καλά!

Δείτε τα looks των It girls για τις βροχερές μέρες:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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