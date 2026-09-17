Το σφουγγαράκι μακιγιάζ (beauty blender) είναι ένα από τα πιο πρακτικά εργαλεία του νεσεσέρ, αφού βοηθά το foundation και το concealer να «λιώσουν» πάνω στην επιδερμίδα, χαρίζοντας ένα ομοιόμορφο και φυσικό αποτέλεσμα.

Μιας και έρχεται καθημερινά σε επαφή με προϊόντα μακιγιάζ, υγρασία, λιπαρότητα και νεκρά κύτταρα, μπορεί εύκολα να γίνει εστία συσσώρευσης υπολειμμάτων και μικροοργανισμών. Γι’ αυτό ο σωστός καθαρισμός του δεν είναι μια λεπτομέρεια, αλλά απαραίτητο βήμα της ρουτίνας περιποίησης.

Με τα πιο κάτω βήματα, μπορείς να το καθαρίσεις αποτελεσματικά:

Ξεκίνα ξεπλένοντας το σφουγγαράκι κάτω από χλιαρό, τρεχούμενο νερό.

Πίεσέ το απαλά με τα δάχτυλά σου ώστε να απορροφήσει νερό και να μαλακώσει.

Βάλε πάνω στο βρεγμένο σφουγγαράκι λίγο ήπιο υγρό σαπούνι ή ειδικό καθαριστικό για beauty tools.

Δούλεψέ το απαλά με τα δάχτυλά σου, πιέζοντας και απελευθερώνοντας επανειλημμένα το σφουγγαράκι, έτσι ώστε να αρχίσει να διαλύεται το foundation, το concealer και οι υπόλοιπες χρωστικές που έχουν εγκλωβιστεί στους πόρους του.

Κράτησέ το κάτω από τρεχούμενο νερό και συνέχισε να το πιέζεις απαλά, μέχρι το νερό που βγαίνει από το σφουγγαράκι να είναι καθαρό.

Αν παραμένουν εμφανείς λεκέδες από makeup, επανέλαβε τη διαδικασία με λίγο ακόμη καθαριστικό.

Έπειτα, πίεσέ το απαλά ανάμεσα σε καθαρή πετσέτα ή χαρτί για να απομακρύνεις την περίσσεια νερού

Άφησέ το να στεγνώσει σε καθαρό και καλά αεριζόμενο σημείο. Προσοχή: Μην το κλείσεις σε νεσεσέρ ή θήκη όσο είναι ακόμη υγρό, καθώς το περιβάλλον με υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Συχνότητα καθαρισμού

Ιδανικά, το σφουγγαράκι που χρησιμοποιείς συχνά για υγρά προϊόντα πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση ή, αν αυτό δεν είναι πρακτικό, όσο συχνότερα γίνεται.

Επίσης, καλό είναι να αντικαθίσταται τακτικά και οπωσδήποτε όταν αρχίσει να παρουσιάζει φθορές, σκισίματα, αλλαγή στην υφή ή επίμονους λεκέδες που δεν απομακρύνονται με τον καθαρισμό.