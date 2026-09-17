«Το Κουτί»: Η νέα παιδική παράσταση της ομάδας ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ

Στο θέατρο Σταθμός από αυτο το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

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ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ: «Το Κουτί» – Μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία
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Η ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ  των επιτυχημένων παραστάσεων ΄΄Μπες στα παπούτσια μου΄΄ και ΄΄Μία Τελεία…είναι μόνο η αρχή!΄΄παρουσιάζει τη νέα παράσταση  «Το Κουτί».Μια νέα ελεύθερη θεατρική διασκευή εμπνευσμένη από το βραβευμένο με το πρώτο κρατικό βραβείο (2015) λογοτεχνικό  βιβλίο για παιδιά του Κωνσταντίνου Πατσαρού(εκδόσεις Πατάκη). 


Ο Ίγκι είναι ένα παιδί που αγαπά τα διαστημόπλοια, τους πλανήτες και τις μεγάλες εξερευνήσεις. Συχνά, όμως, αισθάνεται πως είναι διαφορετικός, σαν ένας μικρός εξωγήινος που προσπαθεί να βρει τη θέση του στη Γη. Σ΄ ένα αλλόκοτο όνειρο θα βρεθεί στο κουτί των χαμένων αντικειμένων της τάξης του! Μέσα στον φανταστικό κόσμο του κουτιού θα έρθει αντιμέτωπος με τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα συναισθήματα του, ωσπου να βρει το θάρρος να πλησιάσει τους συμμαθητές του και να αποκτήσει φίλους που θα τον αποδεκτούν γι΄αυτό που  πραγματικά είναι. Ένα μεταβατικό ταξίδι από τη μοναξιά και τον φόβο της απόρριψης, στον σεβασμό του διαφορετικού, στη δύναμη της επικοινωνίας και της φιλίας.


Η ιστορία γεμάτη αστείρευτη δημιουργική φαντασία μιλάει στα παιδιά για τον σχολικό εκφοβισμό και το συναίσθημα της μοναξιάς. αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη της επικοινωνίας, της ενσυναίσθησης, της αποδοχής και της αλληλεγγυης Φανερώνει ακόμα τη δύναμη και την αξία της φιλίας. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση προσκαλεί μικρούς και μεγάλους θεατές να ανοίξουν το δικό τους κουτί αναμνήσεων..


Μετά την παράσταση ακολουθεί βιωματικό εργαστήριο, σχεδιασμένο ώστε τα παιδιά να επεξεργαστούν δημιουργικά τα θέματα της ιστορίας μέσα από συμμετοχικές δράσεις.
Η παράσταση καθημερινά παρουσιάζεται στο θέατρο για σχολεία, καθώς επισκέπτεται και το χώρο του σχολείου.


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ
Κείμενο: Βασίλης Παπαλαζάρου, Γιάννης Παναγόπουλος
Εμπνευσμένο από: το βιβλίο «Το Κουτί» του Κωνσταντίνου Πατσαρού
Σκηνοθεσία: Γιάννης Παναγόπουλος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γιώργος Μενεδιάτης
Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμος Κλιμενώφ
Μουσική επιμέλεια: Ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ 
Φωτογραφίες / Γραφιστικά: Πένυ Καφύρα
Παραγωγή: ΑΜΚΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ειρήνη Λαγουρού
Παίζουν: Βασίλης Παπαλαζάρου, Νίκος Στεργιώτης 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Παραστάσεις: από 19 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 14:30
Θέατρο: Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 – Μετρό Μεταξουργείο
Ηλικίες: 4–10 ετών
Εισιτήρια: από 8€
Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία: στο θέατρο ή στον χώρο του σχολείου
Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/to-kouti/
Website: www.oneirodrama.gr

Λίγα λόγια για τη θεατρική ομάδα Ονειρόδραμα


Η θεατρική ομάδα Ονειρόδραμα έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπήθηκε από το κοινό για τον τρόπο που προσεγγίζει κοινωνικά θέματα όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η ενσυναίσθηση και η ενίσχυση της αυτοπεποίθηση. Μέσα από τις επιτυχημένες, διαδραστικές παραστάσεις – βιωματικά εργαστήρια οι παραστάσεις «Μπες στα παπούτσια μου» και «Μια τελεία…είναι μόνο η αρχή!», όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, αναγνωρίστηκαν για την εκπαιδευτική τους αξία και τη θερμή ανταπόκριση που έλαβαν από το κοινό. Αποτέλεσαν εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και είχαν συνεχή sold-out τις περασμένες χρονιές, ενώ πραγματοποίησαν και μια επιτυχημένη περιοδεία σε Ελλάδα και Ευρώπη.


Η Ομάδα Ονειρόδραμα, καλύπτοντας ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, προσφέρει διαδραστικές παραστάσεις – βιωματικά εργαστήρια που προάγουν την ψυχαγωγία των παιδιών και των συνοδών τους. Οι παραστάσεις έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζονται τόσο στο Θέατρο Σταθμός όσο και στον χώρο του σχολείου, δίνοντας τη ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στις δράσεις μας. Για τη θεατρική περίοδο 2026 - 2027, οι παραστάσεις αυτές που έχουν ήδη κατακτήσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων συνεχίζονται, ενώ παρουσιάζονται και νέες πρωτότυπες παραγωγές.
 

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ΤΟ ΚΟΥΤΙ
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