«Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, σε σκηνοθεσία Τζένη Κόλλια, για δεύτερη σεζόν

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«Πολίτες β' κατηγορίας» Θέατρο Καρέζη
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Η παράσταση «πολίτες β κατηγορίας» του Brian Friel, μετά την επιτυχημένη πορεία της κατά την περσινή σεζόν και τις διθυραμβικές κριτικές, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη από 5 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη για λίγες μόνο παραστάσεις.

«Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Τρεις καθημερινοί άνθρωποι, παγιδεύονται κατά λάθος στο Δημαρχείο της πόλης τους, μετά από μια διαδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και τον στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και την δική τους καθαρή αλήθεια.

Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες.

«Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Οι θεατές θα δουν την αλήθεια.

Οι «πολίτες β΄ κατηγορίας» του Brian Friel έρχονται, ως μια ωμή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στην βολική κατασκευή «ενόχων». Πιο επίκαιρο από ποτέ, το έργο φωτίζει την σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη αλήθεια και την πολιτική αφήγηση. Ένα έργο που χτυπά στην καρδιά του πολιτικού κυνισμού και μετατρέπει μια ιστορική τραγωδία σε καθρέφτη του σήμερα.

«Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Μια αιχμηρή υπενθύμιση για το δικαίωμα στην ελευθερία, σχεδόν 50 χρόνια μετά, στην ίδια σκηνή του θεάτρου Τζένη Καρέζη. Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής (ΒloodySunday) στο Derry της Ιρλανδίας το 1972. 

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο, που μέχρι την τελευταία του πνοή, πίστευε στην δύναμη του ανθρώπου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

«Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

Μετάφραση: Μιχάλης Σιώνας
Δραματουργική επεξεργασία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας
Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια
Σκηνικά – Κοστούμια: Πάρις Μέξης
Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου
Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος
Τραγούδια παράστασης: BAILDSA
Sound design: Γιώργος Βασίλας
Video: Χάρης Πάλλας
Φωτογραφία: Δομνίκη Μητροπούλου
Social: Minor 6 Media
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Παραγωγή: Midnight Sun Productions
Παίζουν:
Νέστωρ Κοψιδάς, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννης Λατουσάκης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αργύρης Λάμπρου, Τίτος Μακρυγιάννης

«Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο Τζένη Καρέζη
Ακαδημίας 3, Αθήνα
Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026
Κάθε  Δευτέρα στις 20.00 & Τρίτη στις 21.00
Διάρκεια: 75’ | Για επιπλέον πληροφορίες: 210 3636144

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

«Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη
Early bird: 12€
Τιμές εισιτηρίων: 12€ έως 18€
 

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