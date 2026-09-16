Νωρίς το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, ο Πέτρος Φιλιππίδης βρέθηκε στον Άρειο Πάγο με σκοπό την αναίρεση της καταδίκης του στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας για τις δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών, επίσης ηθοποιών.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης με μία εκ των συνηγόρων του, Κική Πακιρτζιδου / NDP PHOTO

Ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο μόνος του, αλλά είχε στο πλευρό του τη δικηγόρο του Κική Πακιρτζίδου αλλά και τη σύζυγό του, Ελπίδα Νίνου.

Η σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη, Ελπίδα Νίνου / NDP PHOTO

Η υπεράσπισή του επιδιώκει την αναίρεση της απόφασης που τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για τις δύο πράξεις, η μία το 2010 και η άλλη το 2014. Μάλιστα, δεν του είχε αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

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Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο προσκήνιο η αίτηση αναίρεσης και της καταδίκης. Θα συζητούσαν αρχικά την 1η Απριλίου του 2026, ωστόσο αυτό δεν έγινε λόγω κωλύματος από την πλευρά της υπεράσπισης. Πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, έκαναν λόγο για εισαγγελική πρόταση για μη αποδοχή της αίτησης. Τελική απόφαση επί του θέματος θα λάβει, ωστόσο, ο Άρειος Πάγος.

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