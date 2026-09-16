Μία ξεχωριστή εμφάνιση επιφυλάσσει η πρεμιέρα της Ζήνας Κουτσελίνη στο STAR, καθώς ο Πέτρος Πολυχρονίδης θα βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που θα δούμε στο νέο πρωινό πρόγραμμα «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Η εκπομπή ψήνει καφέ και περιμένει το κοινό καθημερινά στις 09:30!

Ο παρουσιαστής μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα νέο στιγμιότυπο από τα γυρίσματα, δίνοντας μια μικρή γεύση από όσα πρόκειται να παρακολουθήσουμε μέσα από τη νέα εκπομπή.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο φτωχός και μόνος cowboy Πέτρος Πολυχρονίδης κάνει ιππασία έχοντας την ευκαιρία να περάσει χρόνο με αυτά τα ιδιαίτερα ζώα. Μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής του αναφέρεται στη συναισθηματική σύνδεση που μπορεί να δημιουργήσει κανείς μαζί τους.

«Λατρεύουν την ψυχή αυτά τα μοναδικά πλάσματα. Θα το δείτε και αυτό στον @protoskafesmetizina με τη Ζήνα στο STAR αυτή τη σεζόν. Υ.Γ. @giwrgos_garelidis με τα πανέμορφα άλογά σου εκεί στα Ρίζια Έβρου, έχουμε να κατέβουμε και το ποτάμι, μην ξεχαστείς. », έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης θα κάνει ποδαρικό στο νέο τηλεοπτικό εγχείρημα της Ζήνας Κουτσελίνη, που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:30 στο STAR.

Η Ζήνα Κουτσελίνη στις προετοιμασίες της πρεμιέρας

Λίγο πριν από την πρεμιέρα, η Ζήνα Κουτσελίνη έχει μπει ήδη σε ρυθμούς προετοιμασίας για το νέο της τηλεοπτικό ξεκίνημα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες, δίνοντας στους followers της μια πρώτη εικόνα από το κλίμα λίγο πριν ανάψουν τα φώτα του στούντιο.

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει, η Ζήνα Κουτσελίνη και η ομάδα της ετοιμάζονται για το πρώτο «καλημέρα» της νέας σεζόν.

«Ο @protoskafesmetizina «ψήνεται», σχολίασε η παρουσιάστρια.