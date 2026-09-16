Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να ακούγονται και να γίνονται ο τρόπος με τον οποίο άνθρωποι που τον αγάπησαν επιλέγουν να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσά τους και ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του τραγουδιστή μέσα από μία ιδιαίτερη μουσική αφιέρωση.

Ο γνωστός ηθοποιός μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο, στο οποίο τραγουδά το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», έχοντας στο πλευρό του έναν μουσικό με την κιθάρα του. Μία απλή, αυθόρμητη στιγμή, χωρίς μεγάλα λόγια, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Άλλωστε, ο Απόστολος Γκλέτσος δεν χρειάστηκε να γράψει πολλά. Στη λεζάντα του βίντεο σημείωσε μόνο: «Καλό ταξίδι», αφιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ερμηνεία του στον αείμνηστο καλλιτέχνη.

Η επιλογή του τραγουδιού δεν θα μπορούσε παρά να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», μέσα σε αυτές τις ημέρες, ακούστηκε διαφορετικά, καθώς οι στίχοι του έφεραν στο προσκήνιο τις αναμνήσεις και όλα εκείνα που πλέον ανήκουν στο παρελθόν.

Από τη στιγμή της είδησης του θανάτου του, οι αναρτήσεις και οι μουσικές αφιερώσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν πολλές, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν αλλά και το κοινό του να κρατούν ζωντανή τη μνήμη του μέσα από τα τραγούδια του.