Με αφορμή την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα έχουν έρθει στο «φως» τις τελευταίες ημέρες γύρω από τις συνθήκες του θανάτου του, η Χριστίνα Παππά θέλησε να μοιραστεί μία προσωπική της εμπειρία.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας δημοσίευσε ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο TikTok, ξεκινώντας με λόγια συγκίνησης για τον αγαπημένο τραγουδιστή, τον οποίο αποχαιρέτησε. Η ίδια στάθηκε στο ιδιαίτερο αποτύπωμα που άφησε μέσα από τα τραγούδια του.



«Λίγο πολύ πιστεύω ότι όλοι μας εξακολουθούμε να είμαστε συγκλονισμένοι με τον άδικο χαμό αυτό του σπουδαίου καλλιτέχνη. Εγώ ακόμη δε μπορώ να το πιστέψω. Όλοι μας τον αγαπήσαμε με τον τρόπο μας. Πονέσαμε με τα τραγούδια του, κλάψαμε, γελάσαμε, ξενυχτήσαμε. Καλό παράδεισο σε αυτό το παιδί που τόσο μα τόσο άδικα έφυγε», ανέφερε αρχικά η Χριστίνα Παππά.

Στη συνέχεια, αποφάσισε να κάνει μία αποκάλυψη που αφορά μια δική της περιπέτεια, η οποία, όπως υποστήριξε, συνέβη πριν από περίπου 15 χρόνια. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, είχε επισκεφθεί δύο φορές το ιατρείο του γιατρού που βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Εγώ θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη πριν πολλά χρόνια, πριν 15 χρόνια. Είχα επισκεφθεί και το γραφείο αυτού του γιατρού. Είχα πάει δυο επισκέψεις. Ήταν ένα πολύ σκοτεινό ιατρείο, που δεν είναι στον χαρακτήρα μου, δε μου άρεσε», είπε.

Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο ήταν ακόμη παντρεμένη με τον Κλαούντιο Γκολντεμπέλα, εργαζόταν στο θέατρο και αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο μάτι της, το οποίο επιδεινωνόταν από το καθημερινό μακιγιάζ που απαιτούσαν οι παραστάσεις.

«Πριν από 15 χρόνια – μπορεί και παραπάνω – ήμουν παντρεμένη ακόμα με τον Κλαούντιο, δούλευα στο θέατρο και είχα βγάλει ένα κριθαράκι στο μάτι, το οποίο με το καθημερινό μακιγιάζ γινόταν πιο έντονο.

Η μόνη μέρα που μπορούσα να το κάνω ήταν τη Δευτέρα που είχα ρεπό. Ο γιατρός εκείνη τη μέρα ευτυχώς μπορούσε μόνο στην κλινική γιατί την ώρα που ήταν να φύγω, η πίεσή μου κατέβηκε στο 4. Θυμάμαι ότι τους είπα “σβήνω” και με επανέφεραν με απινιδωτή», υποστήριξε η Χριστίνα Παππά, περιγράφοντας τη δική της εμπειρία.

«Ίσως λοιπόν να έφυγε αυτός ο άνθρωπος για να μας υπενθυμίσει πόσα πολλά πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε και να είμαστε επιφυλακτικοί. Ο γιατρός εμένα τότε μου είπε ότι ευτυχώς πήγα στην κλινική διότι διαφορετικά θα με χάνανε», κατέληξε η Χριστίνα Παππά.

Δες το βίντεο: