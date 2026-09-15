Μαζωνάκης: «Να παραγγείλω φαγητό;» – Η στάση της γιατρού στην Ασφάλεια

Ήθελε βόλτα και μπάνιο η κατηγορούμενη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο γιατροί απολογούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την κατηγορούμενη γιατρό να δείχνει αδιαφορία κατά την κράτησή της.
  • Η κατηγορούμενη υποστηρίζει ότι οι ενέργειές της ήταν νόμιμες, παρά τις αντιφάσεις με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου.
  • Ο άλλος γιατρός ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε για τα γεγονότα πριν από τις 16:00 και προτείνει μάρτυρες υπεράσπισης.
  • Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, που μπορεί να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη.

«Μαραθώνια» είναι η απολογία των δύο κατηγορούμενων γιατρών που βρίσκονται από το μεσημέρι στον ανακριτή προκειμένου να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. 

Γιώργος Μαζωνάκης: Ερώτημα αν χορηγήθηκε μέθη στον τραγουδιστή

Νωρίτερα, η κατηγορούμενη γιατρός, στα χέρια της οποίας φέρεται να ξεψύχησε ο γνωστός τραγουδιστής, έκανε εντύπωση στις αστυνομικές αρχές για τη στάση που κρατούσε. 

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, ενώ παρέμενε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας μέχρι να απολογηθεί, έμοιαζε να μην έχει συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, ούτε για το ότι κατηγορείται για τον άδικο θάνατο ενός ανθρώπου.  

Μαζωνάκης: H στάση της γιατρού στην Ασφάλεια

Φέρεται να αναρωτιόταν αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, έλεγε ότι ήθελε λίγο αέρα και να κάνει μία βόλτα ενώ ήταν υπό κράτηση. Ρωτούσε αν αυτό θα ήταν το κελί της, σαν να πρόκειται για ξενοδοχείο και ζητούσε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.  

Μαζωνάκης: «Να παραγγείλω φαγητό;» – Η στάση της γιατρού στην Ασφάλεια

Σε αντίθεση ο γιατρός ήταν μόνιμα με σκυμμένο κεφάλι και αμίλητος. 

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν όλα νόμιμα», υποστηρίζει η γιατρός 

Η κατηγορούμενη βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή περισσότερες από έξι ώρες.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, ισχυρίζεται ότι είναι όλα νόμιμα, παρόλο που τα στοιχεία κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου τη διαψεύδουν. 

Ο γιατρός, από την πλευρά του, θα επιμείνει στη γραμμή ότι δεν είχε ιδέα για ότι γινόταν πριν από τις τέσσερις το απόγευμα στο γραφείο της συζύγου του. Εδώ και μέρες έχει προτείνει τρεις μάρτυρες, αυτόπτες όπως τους χαρακτηρίζει, προκειμένου να αποδείξει όπως λέει ότι έλειπε από το ιατρείο και όταν επέστρεψε εξέταζε ασθενή και τον διέκοψαν για να επέμβει όπως λέει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. 

Οι δύο από τους τρεις μάρτυρες  έχουν καταθέσει ήδη στον ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, ενώ υπάλληλος του γραφείου,στην πρώτη της κατάθεση, αναφέρθηκε σε μία σημαντική λεπτομέρεια για τις κινήσεις των γιατρών το επίμαχο χρονικό διάστημα: «Ο γιατρός έμπαινε και έβγαινε από το γραφείο της γιατρού, όμως πάντα έκλειναν την πόρτα», υποστήριξε.  

Οι κατηγορούμενοι γιατροί γνωρίζουν ότι σήμερα μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή. Είναι βαρύ το αδίκημα που αντιμετωπίζουν - ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - που έχει ποινή ακόμα και ισόβια. 

Μαζωνάκης: «Να παραγγείλω φαγητό;» – Η στάση της γιατρού στην Ασφάλεια

Το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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