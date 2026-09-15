DS N°7 ÉLYSÉE και DS 21 PALLAS μαζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Η επιτομη της πολυτέλειας

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15.09.26 , 20:09 DS N°7 ÉLYSÉE και DS 21 PALLAS μαζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων
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Αυτοκινητο
DS N°7 ÉLYSÉE και DS 21 PALLAS μαζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων
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Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, το Μέγαρο των Ηλυσίων θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό στο πλαίσιο των 43ων Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, δίπλα σε μια DS 21 PALLAS που χρησιμοποιούσε ο Στρατηγός de Gaulle, η DS Automobiles θα παρουσιάσει την DS N°7 ÉLYSÉE. Η συνύπαρξη των δύο αυτοκινήτων στην καρδιά του Μεγάρου αποτυπώνει περισσότερα από εξήντα χρόνια μιας ξεχωριστής σχέσης ανάμεσα στην DS, και μετέπειτα την DS Automobiles, και την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, αποτελεί απόδειξη της συνέχειας μιας μοναδικής γαλλικής τεχνογνωσίας στον χώρο του αυτοκινήτου, η οποία συνδυάζει την καινοτομία, την άνεση και την κορυφαία ποιότητα.

DS N°7 ÉLYSÉE και DS 21 PALLAS μαζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων

DS N°7 ÉLYSÉE: ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Η DS N°7 ÉLYSÉE εντάχθηκε στον στόλο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας για την παρέλαση της 14ης Ιουλίου 2026 και αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επίσημο αυτοκίνητο της γαλλικής Προεδρίας. Σχεδιασμένη ως ένα απόλυτα ασφαλές κινητό γραφείο, αυτή η αποκλειστική έκδοση ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του προεδρικού αξιώματος. Βασίζεται στην DS N°7 AWD Long Range, διαθέτει πλήρη θωράκιση, μεταξόνιο αυξημένο κατά 25 εκατοστά σε σχέση με το μοντέλο παραγωγής και ειδικά εξελιγμένη υδροπνευματική ανάρτηση, με στόχο ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο άνεσης και οδικής συμπεριφοράς. Η πλήρως ανασχεδιασμένη διαμόρφωση του πίσω μέρους της καμπίνας, ο εξοπλισμός ασφαλείας και τα πλευρικά παράθυρα μεταβλητής σκίασης επιτρέπουν στον αρχηγό του κράτους να εργάζεται και να μετακινείται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

DS N°7 ÉLYSÉE και DS 21 PALLAS μαζί στο Μέγαρο των Ηλυσίων

Η ΝΕΑ DS N°7 
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Προεδρικής DS N°7 ÉLYSÉE, στις 14 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες πριν το εμπορικό λανσάρισμα της DS N°7.Το νέο premium SUV της DS Automobiles, η DS N°7, εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στη γαλλική Τέχνη του Ταξιδιού. Η επιβλητική σχεδίαση, η σχολαστικά μελετημένη αεροδυναμική και η έμφαση στην άνεση την καθιστούν τον νέο πρεσβευτή της οδηγικής γαλήνης και της εκλεπτυσμένης φιλοσοφίας της μάρκας. Στο εσωτερικό, οι γενναιόδωροι χώροι, η αθόρυβη λειτουργία και η πληθώρα τεχνολογιών μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε ταξίδι Πρώτης Θέσης.Είτε στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-TENSE, με μικτή αυτονομία έως 740 χιλιόμετρα, είτε με σύστημα κίνησης HYBRID, η DS N°7 ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών που αναζητούν ένα μοντέλο με ξεχωριστή προσωπικότητα, χαρισματικό στυλ, εσωτερική φινέτσα, εξελιγμένη τεχνολογία και άνεση πρώτης κατηγορίας.

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη νέα DS N°7 τον Οκτώβριο, λίγες εβδομάδες πριν από το επίσημο εμπορικό λανσάρισμά της στην ελληνική αγορά.


 

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