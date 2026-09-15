Καίτη Γαρμπή: Ξεσπά η μάνατζέρ της μετά τις επιθέσεις

Το βίντεο απάντηση στο «καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας»

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Η ατάκα της Καίτης Γαρμπή στον Αντώνη Ρέμο που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Γαρμπή δέχθηκε επιθέσεις μετά τη δήλωσή της για τον Αντώνη Ρέμο στη συναυλία του, λίγες μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η Γαρμπή υποστήριξε ότι η θλίψη για την απώλεια μπορεί να συνυπάρχει με την εκτίμηση για άλλους καλλιτέχνες.
  • Η συναυλία ήταν δωρεάν και χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με τη μουσική να ενώνει συναισθήματα.
  • Η μάνατζερ της Γαρμπή, Πόπη Καπάνταη, αντέτεινε δημόσια, παρουσιάζοντας βίντεο με δηλώσεις της για τον Ρέμο.
  • Η ανάρτηση της Καπάνταη στόχευε να απαντήσει σε επικρίσεις και να κλείσει τη συζήτηση για τις αντιδράσεις.

Η Καίτη Γαρμπή βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο «μάτι του κυκλώνα», λόγω της εμφάνισής της στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

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Η τραγουδίστρια χαρακτήρισε ως «το καλύτερο παιδί της μέρας και της νύχτας» τον συνάδελφό της, με την ατάκα της αυτή να προκαλεί την έντονη αντίδραση ορισμένων θαυμαστών του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την επίμαχη δήλωση. 

Η ίδια απάντησε στα αρνητικά σχόλια εξηγώντας ότι η θλίψη για έναν άνθρωπο που περνά μια δύσκολη στιγμή μπορεί να συνυπάρχει με την αγάπη και την εκτίμηση για έναν άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας.

«Χτες, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μέσα στο πένθος για την απώλεια του συναδέλφου μας και το δέος μπροστά σε 300.000 ανθρώπους, η μουσική έγινε η γέφυρα ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατά συναισθήματα.

Καίτη Γαρμπή: Το ατύχημα στη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη - Βίντεο

Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περήφανα για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο.

Αυτές τις μέρες έγιναν δεκάδες συναυλίες, τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν και η μουσική συνέχισε να ακούγεται. Η χθεσινή συναυλία ήταν μια δωρεάν συναυλία για το κοινό και για τους καλλιτέχνες, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Κι όμως, μια αυθόρμητη φράση αγάπης προς τον Αντώνη έφτασε να μεταφραστεί ως «προδοσία» στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι.

Το να αναζητάμε κακία και εχθρότητα ακόμη και μέσα στο πένθος δεν είναι σεβασμός στη μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία.

Χτες, η βαθιά συλλογική συγκίνηση και η κοινή μνήμη μέσα από το τραγούδι έγιναν μια ζωντανή, ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού.

Γιατί ένας καλλιτέχνης που έζησε μέσα στη μουσική και αγαπήθηκε τόσο μέσα από αυτήν δεν τιμάται μόνο με τη σιωπή ή την ακύρωση.

Τιμάται και όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν μαζί για εκείνον», τόνισε η Καίτη Γαρμπή στην ανάρτησή της.

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Η ανάρτηση της Καίτης Γαρμπή

Η στάση της Καίτης Γαρμπή σχολιάστηκε από κάποιους, με τη μάνατζέρ της να τοποθετείται σήμερα, Τρίτη, δημόσια, ανεβάζοντας ένα βίντεο από διάφορες εμφανίσεις της τραγουδίστριας. Το εν λόγω απόσπασμα συγκέντρωνε όλες τις φορές που η Καίτη Γαρμπή έχει μιλήσει δημόσια για τον Αντώνη Ρέμο, κάνοντας λόγο για το «καλύτερο παιδί» στον χώρο τους.

«Αυτά για όσους ενοχλήθηκαν», έγραψε η Πόπη Καπάνταη, προσθέτοντας στη λεζάντα της: «Για να τελειώνουμε με τις μικρότητες».

 

Η ανάρτηση της Πόπης Καπάνταη

 

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KΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
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