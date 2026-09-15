Στη λαϊκή αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια βρέθηκε η Άννα Βίσση.

Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Κατά την έξοδό της από την εκκλησία, η Άννα Βίσση δέχτηκε ερώτηση από το τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ για τη στιγμή που θα κρατήσει για πάντα στη μνήμη της από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η απάντησή της ήταν σύντομη, αλλά ιδιαίτερα συγκινητική: «Τη φωνή του» είπε.

Από νωρίς το απόγευμα, θαυμαστές του τραγουδιστή είχαν φτάσει στη Νίκαια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ακόμη και με οργανωμένες εκδρομές, προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν. Η αγρυπνία ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:00 και ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες.