Θάνατος Μαζωνάκη: «Πέντε φορές χτύπησε το alarm κατά την πλασμαφαίρεση»

«Ο θάνατος του Γιώργου είναι εγκληματική ενέργεια», δήλωσε ο Χ. Λυκούδης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέντε φορές χτύπησε το alarm κατά την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αγνοήθηκαν από τη γιατρό.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Υποστηρίζει ότι υπήρξε συγκάλυψη από τους γιατρούς και ψευδείς καταθέσεις από τους εργαζόμενους στο ιατρείο.
  • Η οικογένεια επιδιώκει να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
  • Το ιατρείο φέρεται να λειτουργούσε παράνομα και να διαφήμιζε απαγορευμένες ιατρικές πράξεις.

Τουλάχιστον πέντε φορές χτύπησε το alarm του μηχανήματος, που πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, που αγνοήθηκαν από τη γιατρό, σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπο Λυκούδη

Στον ανακριτή οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Όπως είπε ο κ. Λυκούδης, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, η πρώτη ειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά ήχησε στις 14:25. 

«Στις 14:25 και στις 14:26 χτύπησαν για πρώτη φορά τα alarm του μηχανήματος. Είναι συνολικά πέντε οι ειδοποιήσεις και 14:14 ξεκίνησε η θεραπεία», είπε στον Γιώργο Ευγενίδη, προσθέτοντας ότι τα πρώτα alarm χτύπησαν περίπου 11 λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας και απενεργοποιήθηκαν από τον χειριστή του μηχανήματος.

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Ο δικηγόρος τόνισε ότι κρίσιμο ζήτημα της έρευνας είναι τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα από τη στιγμή που οι κατηγορούμενοι έκριναν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τη ζωή του έως την κλήση του ΕΚΑΒ.

Μάλιστα ο κ. Λυκούδης υποστήριξε ακόμα ότι οι τέσσερις εργαζόμενες που βρίσκονταν στο ιατρείο την ώρα που ξεψυχούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα πρέπει να κληθούν εκ νέου να καταθέσουν, αλλά αυτή τη φορά με την ιδιότητα των κατηγορουμένων, ζητώντας ουσιαστικά να επεκταθούν οι διώξεις. 

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Ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς καταθέσεις, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης των δύο γιατρών, κατόπιν οδηγίας των ίδιων. 

Ο κ. Λυκούδης δήλωσε κατηγορηματικά πως ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συνιστά εγκληματική ενέργεια. 

«Είναι εγκληματική ενέργεια. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή ζήτησα να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εγώ από την Παρασκευή, πριν καν λάβω τα αντίγραφα στα χέρια μου, είχα κάνει υπόμνημα που ζητούσα την αναβάθμιση της ποινικής κατηγορίας, γεγονός που υιοθετήθηκε από τους καλούς δικαστές και εισαγγελέα που διερευνούν σε πράγματι πολύ μεγάλο βάθος την υπόθεση», είπε. 

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«Χθες, την ώρα της κηδείας του, ο Γιώργος είχε την πρώτη του δικαστική δικαίωση», πρόσθεσε με νόημα ο κ. Λυκούδης, αναφερόμενος στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών. 

Όσον αφορά στην οικογένεια του τραγουδιστή, τόνισε πως αυτό που την ενδιαφέρει είναι να βγει η αλήθεια στο «φως». 

«Η οικογένεια επιδιώκει από την πρώτη στιγμή να βγει η αλήθεια. Αυτό την ενδιαφέρει και να καταλογιστούν οι ευθύνες και να τιμωρηθούν οι ένοχοι», είπε.

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Τέλος, όσον αφορά στο ευρύτερο ζήτημα της λειτουργίας και του ελέγχου ιατρείων, ο κ. Λυκούδης σημείωσε πως υπάρχει ένα θεσμικό κενό. 

Όπως υποστήριξε, το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε επί χρόνια παράνομα και πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, απαγορεύονται, ενώ παράλληλα τις διαφήμιζε.

Ο δικηγόρος έκανε λόγο για κίνδυνο που μπορεί να αφορά και άλλους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι έχουν επικοινωνήσει μαζί του άνθρωποι που δηλώνουν ότι είχαν επισκεφθεί το συγκεκριμένο ή άλλα ιατρεία.

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