Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι , ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του.

Ο Ριζάι φέρεται να εμπλέκεται σε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβυσσο, όπου δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

Ο Αλκέτ Ριζάι που είχε άδεια από τη φυλακή φέρεται να διασκέδαζε στο beach bar και, όταν σταμάτησε η μουσική, διαμαρτυρήθηκε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κατερίνας Μαστραντωνάκη, μπήκε στο αυτοκίνητό του και έβαλε το ραδιόφωνο στη διαπασών. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος φέρεται να του έκανε παρατήρηση, με την κατάσταση να κλιμακώνεται. Τότε, ο Ριζάι έδειξε στον ιδιοκτήτη ότι είχε στην κατοχή του όπλο. Η σύζυγός του τότε κάλεσε έναν εργαζόμενο του καταστήματος, αφγανικής καταγωγής.

Ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο υπάλληλοι του beach bar. Μετά το περιστατικό, ο Ριζάι αποχώρησε από το σημείο και, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού.

Η 16η άδεια του Αλκέτ Ριζάι και το βαρύ παρελθόν

Η συγκεκριμένη ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 16η άδεια που είχε λάβει ο βαρυποινίτης.

Ο Αλκέτ Ριζάι ήρθε στην Ελλάδα από την Αλβανία σε ηλικία 16 ετών, τη δεκαετία του ’90 και έχει καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα.

Στο παρελθόν έχει αποδράσει δύο φορές από τις φυλακές με ελικόπτερο. Κατά τη δεύτερη απόδραση φέρεται να διέπραξε ακόμη δύο δολοφονίες.

Το 2013 επιχείρησε νέα απόδραση από τις φυλακές Μαλανδρίνου, κρατώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, σωφρονιστικούς υπαλλήλους ομήρους για περίπου 24 ώρες.

Το 2021 είχε συλληφθεί εκ νέου κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου εκτός φυλακής.

Πλέον, οι Αρχές αναζητούν τον βαρυποινίτη, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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