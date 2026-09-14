Σχέδιο επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων και στην περιοχή του Καστελόριζου (βίντεο Star)

Μόνο ψύχραιμα δεν αντέδρασαν οι Τούρκοι στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δημοσιογράφοι και απόστρατοι που πρόσκεινται στον Ταγίπ Ερντογάν, ξεπέρασαν κάθε όριο. Το STAR αποκάλυψε στο ρεπορτάζ της διπλωματικής συντάκτριας Κατερίνας Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα ότι η Ελλάδα έχει προετοιμάσει το σχέδιο επέκτασης των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο ακριτικό μας νησί, εκτός από την Κρήτη και είναι έτοιμη να βγάλει αυτό το όπλο από τη «φαρέτρα» της όταν χρειαστεί.



Τουρκία: Πρώτο θέμα η επίσκεψη Μητσοτάκη

Από χθες, στάζει «φαρμάκι» η τουρκική τηλεόραση.

«Φωτογραφήθηκε με στρατιώτες! Τι προσπαθεί να κάνει ο Μητσοτάκης; Μήπως δίνει ένα μήνυμα στην Τουρκία;» διερωτήθηκε δημοσιογράφος του CNN TURK.

Παράνοια στα τουρκικά ΜΜΕ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Το «τερμάτισε» ο απόστρατος Γιανκί Μπαατζίογλου. Προέτρεψε την τουρκική κυβέρνηση να απαντήσει διπλωματικά στην Ελλάδα, με διάβημα πχ, επειδή Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε σε ελληνικό νησί και επιθεώρησε ελληνική πυραυλάκατο, σε μια επιτομή του παραλογισμού!

«Η επίσκεψη εκεί ενός πολεμικού πλοίου, επηρεάζει το αποστρατικοποιημένο εκεί καθεστώς. Αυτό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι μια πρόκληση και επιβάλλεται να απαντηθεί μέσω διπλωματικής οδού» υποστήριξε ο Μπαατζίογλου

Αποκλειστικό: 12 ναυτικά μίλια και στο Καστελόριζο - Έτοιμο το σχέδιο!

Το Καστελόριζο, όμως, δεν κείται μακράν. Μάλιστα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star που μετέδωσε η Κ. Τσαμούρη έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια όχι μόνο νότια και δυτικά της Κρήτης, αλλά και στο Καστελόριζο.

Μένει να φανεί αν η Τουρκία θα συμπεριλάβει το «γκριζάρισμα» του ακριτικού μας νησιού στο περιβόητο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, που θα «φτάσει» τον Οκτώβριο στην τουρκική εθνοσυνέλευση...

Π. Μαρινάκης: «Μονομερές δικαίωμά μας η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια»

«Συνιστά μονομερές δικαίωμα, με τον τρόπο και στον χρόνο που θα αξιολογηθεί από τη χώρα, θα ασκηθεί» ανέφερε στο σημερινό briefing ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, ο οποίος πρόσθεσε: «Ουδέποτε έχουμε διανοηθεί να πούμε ότι θα το απεμπολήσουμε»

Διευθυντής Μilliyet: «Το Ισραήλ θέλει να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο»

«Εμείς δε θέλουμε πόλεμο με την Ελλάδα» υποστήριξε στο άρθρο του ο διευθυντής της μεγάλης τουρκικής εφημερίδας Μιλλιέτ, ο οποίος συμπληρώνει όμως ότι «αν γίνει κάτι» θα φταίει το Ισραήλ που θέλει να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο, σύμφωνα με το νόημα του άρθρου του.



Δένδιας και ΥΠΕΞ για τη Γενοκτονια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε τον ελληνικό στρατό για «σφαγές» το 1922 στη Μικρά Ασία. Σήμερα, ημέρα μνήμης, Δένδιας και ελληνικό ΥΠΕΞ απάντησαν ότι οι Τούρκοι διέπραξαν Γενοκτονία και ξεκαθάρισαν ότι η ιστορία δεν παραγράφεται, ούτε παραχαράσσεται.



