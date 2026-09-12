Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Κλείνουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα»

Τη δέσμευση της κυβέρνησης να κλείσουν μέσα στην επόμενη τετραετία οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελλόριζο ανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο Μεγίστης, θέτοντας παράλληλα ως κεντρικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί.

Στη σύσκεψη εξετάστηκε συνολικά το κυβερνητικό σχέδιο για το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο περιλαμβάνει 37 έργα, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, με παρεμβάσεις στις υποδομές, την ύδρευση και την αποχέτευση, την ενέργεια, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη στέγαση, την υγεία και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Η δική μου δέσμευση είναι σαφής: μέσα στην επόμενη τετραετία πρέπει να έχουμε κλείσει όλα τα ανοιχτά μέτωπα, τα οποία ταλανίζουν το νησί εδώ και πολλές δεκαετίες», δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά τη σύσκεψη.

Λιμάνι, ύδρευση και βιολογικός καθαρισμός

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποκατάσταση του λιμανιού, στην οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του βιολογικού καθαρισμού και της ύδρευσης, αλλά και στην ανάγκη εξασφάλισης ποιοτικής στέγης για τους δημόσιους λειτουργούς που επιλέγουν να εγκατασταθούν στο Καστελλόριζο.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανακατασκευή των κρηπιδωμάτων του λιμανιού, έργο για το οποίο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση και προτεραιοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση κρίσιμων τμημάτων του δικτύου ύδρευσης και η λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου, καθώς και παρεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης και στην εγκατάσταση επεξεργασίας.

Συνολικά, τα 37 έργα, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, καλύπτουν έξι βασικούς τομείς: την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης σε έργα με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, από τη διαχείριση των απορριμμάτων στη λογική «zero waste» έως την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φωτοβολταϊκών για την υποστήριξη της ηλεκτροπαραγωγής του νησιού.

Στέγαση για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους

Ξεχωριστό μέρος της σύσκεψης αφορούσε το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στο Καστελλόριζο, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα και με την προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών στο νησί.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 12 κατοικιών από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέρος των οποίων θα διατεθεί για τη στέγαση υγειονομικών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η ανέγερση ακόμη εννέα κατοικιών από το Λιμενικό Σώμα για τις ανάγκες του προσωπικού του.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά επίσης στην επισκευή τεσσάρων κατοικιών με χρηματοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Βουλή θα αναλάβει την αποκατάσταση χώρων και κατοικιών, ώστε ήδη από το επόμενο καλοκαίρι οι γιατροί που επιλέγουν να υπηρετήσουν στο Καστελλόριζο να μπορούν να στεγάζονται «σε απολύτως αξιοπρεπείς και ποιοτικές συνθήκες».

Στον δήμο Μεγίστης παραχωρείται, επιπλέον, έκταση 19 στρεμμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στην οποία βρίσκονται 30 παλαιές κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλες. Στην έκταση αυτή προβλέπεται η ανέγερση νέων κατοικιών, με χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ η ωρίμανση του έργου θα γίνει μέσω του Υπερταμείου.

«Να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό»

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις παρεμβάσεις αυτές με τον ευρύτερο στόχο για τη δημογραφική και οικονομική ενίσχυση του Καστελλόριζου.

«Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, θα συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται», ανέφερε.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές των νέων του νησιού, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε «τα νέα παιδιά, οι νέοι Καστελλοριζιοί, να μπορούν να ζήσουν και να προκόψουν εδώ στον τόπο τους».

Με αφορμή μάλιστα ιστορική φωτογραφία του Καστελλόριζου από το 1917, επί γαλλοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι το νησί είχε κάποτε περισσότερους από 10.000 μόνιμους κατοίκους.

«Ο σκοπός εδώ είναι πολύ σαφής και πολύ συγκεκριμένος: πώς θα μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερο μόνιμο πληθυσμό στο Καστελλόριζο. Να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε αυτόν τον στόχο να τον πετύχουμε», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Μεγίστης Νικόλαος Ασβέστης χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις πρόσθετες χρηματοδοτήσεις που επιδιώκεται να εξασφαλιστούν για το νησί.

Ενίσχυση του Πολυδύναμου Ιατρείου

Πριν από τη σύσκεψη στο Δημαρχείο, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μεγίστης, όπου ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της μονάδας και τον σχεδιασμό για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο νησί.

Παράλληλα με τις τακτικές μετακινήσεις καρδιολόγου και παιδιάτρου από το Κέντρο Υγείας Ρόδου, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πρόσληψης μιας διευθύντριας γενικής/οικογενειακής ιατρικής και μιας διευθύντριας εσωτερικής παθολογίας, με επίδομα από το Stelios Philanthropic Foundation.

Επίσης, αναμένεται η δημοσίευση προκήρυξης για δύο θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.

Στη σύσκεψη στο Δημαρχείο συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Εμμανουήλ Κόνσολας και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.