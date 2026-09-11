Αναστάτωση προκάλεσε στην κυβέρνηση η δημόσια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ως προσωπική του θέση ότι η καταβολή του δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τους δύο μήνες.

Η παρέμβασή του άνοιξε άμεσα κύκλο αντιδράσεων, με την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να απορρίπτει δημόσια ένα τέτοιο ενδεχόμενο και την αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση για κρυφή ατζέντα.

Το θέμα προέκυψε μετά από βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, στο οποίο ο Παύλος Μαρινάκης εμφανίζεται να λέει: «προσωπική μου θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δυο μήνες… αυτά τα λεφτά που θα γλιτώσουμε πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών».

Η αναφορά του Π. Μαρινάκη στη διάρκεια του επιδόματος ανεργίας προκάλεσε αντιδράσεις

Η δήλωση αφορούσε το επίδομα ανεργίας, το οποίο σήμερα ξεκινά από 565 ευρώ και καταβάλλεται από 5 έως 12 μήνες, ανάλογα με τα ένσημα.

Επίδομα ανεργίας: Η δημόσια αντίδραση από Κεραμέως

Η αντίδραση από το υπουργείο Εργασίας ήταν άμεση. Η Νίκη Κεραμέως απέκλεισε δημόσια την υιοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου, παίρνοντας σαφή απόσταση από τη θέση που διατύπωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η υπουργός Εργασίας ανέφερε: «Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται, για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς».

Η δήλωση της Υπουργού Εργασίας Ν. Κεςραμέως για το επίδομα ανεργίας



Αντιδράσεις από ΝΔ και αντιπολίτευση για τον Μαρινάκη

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είχαν ήδη αρχίσει και «γαλάζιες» αντιδράσεις, όπως εκείνη του Βουλευτή Δωδεκανήσιου Γιάννη Παππά, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του με σχετική ανάρτηση.

Από το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε: «πλέον γνωρίζουν οι πολίτες τι ετοιμάζει η κυβέρνηση της ΝΔ εάν εκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας».

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, ανέφερε: «το επίδομα ανεργίας δεν είναι ελεημοσύνη του κράτους. Προέρχεται από τις εισφορές που έχουν πληρώσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για την προστασία τους».

Από την Ελληνική Λύση, ο πρόεδρός της Κυριάκος Βελόπουλος, δήλωσε: «Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τώρα μαλώνουν για τα «ψίχουλα» των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν ανέργους».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της ΚΕ, δήλωσε: «Πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρός του, πρόκειται για μια άποψη αποκρουστική».

Μαρινάκης: «Είναι προσωπική μου άποψη»

Μετά τη διάσταση που πήρε η συζήτηση, ο Παύλος Μαρινάκης επανήλθε και διευκρίνισε ότι όσα είπε δεν συνιστούν κυβερνητική πρόταση.

Η δήλωσή του ήταν η εξής: «Εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση».

ΔΕΘ: τα επτά νομοσχέδια Ανδρουλάκη

Στο μεταξύ, στο πεδίο της αντιπολιτευτικής ατζέντας ενόψει ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει στο Βελλίδειο επτά νομοσχέδια που έχει ήδη ετοιμάσει το ΠΑΣΟΚ.

Ανάμεσα στις προτάσεις περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση μηχανισμού έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «αν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια μόνιμη παρακμή».

Παρεμβάσεις Κουτσούμπα και Καρυστιανού στη ΔΕΘ

Από τη ΔΕΘ τοποθετήθηκε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επιτέθηκε συνολικά στο πολιτικό σύστημα, λέγοντας: «Πλέον δεν τους ξεχωρίζεις. Όλοι τους θυμίζουν κάτι από Θάτσερ».

Παρέμβαση έγινε και από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία περιέγραψε τον πολιτικό της στόχο με τη φράση: «Ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα από τη Βουλή να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή, αυτή που έχει ανάγκη η χώρα».