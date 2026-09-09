Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στο Παρίσι με φόντο τα σχέδια επανέναρξης των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος Κύπρου.
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Η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία πλέον επεκτείνεται και στο διάστημα με την αποστολή του Έλληνα αστροναύτη Αδριανού Γολέμη σε αποστολή με γαλλικό «σκάφος», όπως ανακοίνωσε από τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα ο Πρωθυπουργός.
«Είμαστε πολύ περήφανοι να ανακοινώσουμε ότι ο πρώτος αστροναύτης από την Ελλάδα θα σταλεί στο διάστημα» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ ο Εμ. Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του: «Aυτή είναι μια νέα αποστολή και για εσάς τους αστροναύτες και για τους σπουδαίους φίλους μας όπως η Ελλάδα».
Η συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν ήρθε 24 ώρες μετά την τριμερή Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου εστάλη κοινό μήνυμα για τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή μεταβαίνει στο Καστελόριζο κόντρα στις συνεχείς αμφισβητήσεις των Τούρκων για την ελληνική κυριαρχία στα νησιά.
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Μετά τον πρωθυπουργό το άφησε ανοιχτό και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος με τους γείτονες, η Ελλάδα θέλει διάλογο όχι ένταση αλλά προειδοποίησε ότι «είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια».
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