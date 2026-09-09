Ελλάς - Γαλλία συμμαχία και στο διάστημα με Έλληνα αστροναύτη

Τετ α τετ Μητσοτάκη – Μακρόν στο Παρίσι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στο Παρίσι για την ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία.
  • Ανακοινώθηκε η αποστολή του Έλληνα αστροναύτη Αδριανού Γολέμη σε γαλλικό διαστημικό σκάφος.
  • Η συνάντηση έγινε 24 ώρες μετά την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου για τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
  • Η Τουρκία αντιδρά στην πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από 6 στα 12 ναυτικά μίλια.
  • Ο Ερντογάν προκάλεσε με ανάρτηση για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση  με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στο Παρίσι με φόντο τα σχέδια επανέναρξης των εργασιών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος Κύπρου. 

Ο Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στην Τούνη για το κατάστημα στο Παρίσι

Η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία  πλέον επεκτείνεται και στο διάστημα με την αποστολή του Έλληνα αστροναύτη Αδριανού Γολέμη σε αποστολή με γαλλικό «σκάφος», όπως ανακοίνωσε από τη  διεθνή διάσκεψη για το διάστημα ο Πρωθυπουργός.

Κ. Μητσοτάκης και Εμ. Μακρόν με τον Έλληνα αστροναύτη Α. Γολέμη

Κ. Μητσοτάκης και Εμ. Μακρόν με τον Έλληνα αστροναύτη Α. Γολέμη  

«Είμαστε  πολύ  περήφανοι να ανακοινώσουμε ότι ο πρώτος αστροναύτης από την Ελλάδα θα σταλεί στο διάστημα» δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, ενώ ο Εμ. Μακρόν δήλωσε από την πλευρά του:  «Aυτή είναι μια νέα αποστολή και για εσάς τους αστροναύτες και για τους σπουδαίους φίλους μας όπως η Ελλάδα». 

Ο Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης

Ο Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης

Η συνάντηση Μητσοτάκη Μακρόν  ήρθε 24 ώρες  μετά την τριμερή Ελλάδος,  Κύπρου και Αιγύπτου, όπου εστάλη κοινό μήνυμα  για τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή μεταβαίνει στο Καστελόριζο κόντρα στις συνεχείς αμφισβητήσεις των Τούρκων για την ελληνική κυριαρχία στα νησιά.

Σε παράκρουση η Τουρκία για τα 12 ναυτικά μίλια  

Παροξυσμό έχει προκαλέσει στην Τουρκία και το ενδεχόμενο να επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια.

Αποκάλυψη Star: Στο τραπέζι η επέκταση στα 12 ν.μ. νότια-δυτικά της Κρήτης

Μετά τον πρωθυπουργό το άφησε ανοιχτό και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος με τους γείτονες, η Ελλάδα θέλει διάλογο όχι ένταση αλλά προειδοποίησε ότι «είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια».  

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο με την Τουρκία


Πρόκληση Ερντογάν με ανάρτηση για τη Μικρασιατική Καταστροφή   

Ο Ερντογάν έριξε νέο λάδι στη φωτιά με μια «επετειακή»  ανάρτηση για την είσοδο του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη, όπου έσφαξε Έλληνες, λεηλάτησε και έκαψε την πόλη.

Η προκλητική ανάρτηση Ερντογάν για τη μικρασιατική καταστροφή

Η προκλητική ανάρτηση Ερντογάν για τη μικρασιατική καταστροφή 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
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ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ
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ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
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