Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τα εθνικά θέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί αύριο (Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου) επίσκεψη στην Αίγυπτο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ταξιδέψει και στη Σαουδική Αραβία. Η επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποιείται στο Ελ Αλαμέιν, όπου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ενώ θα πραγματοποιηθεί και τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια επαναπροσέγγισης της Αιγύπτου με την Τουρκία.

Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή και οι θαλάσσιες ζώνες

Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι θαλάσσιες ζώνες, το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας – Αιγύπτου, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη Μονή Σινά.

Η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη στρατηγική σχέση με το Κάιρο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο μεταβάλλονται και η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Αίγυπτο.

Τον Οκτώβριο στη Σαουδική Αραβία ο πρωθυπουργός

Το δεύτερο σημαντικό ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σαουδική Αραβία, πιθανότατα στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την επίσκεψή του στη χώρα, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία και λόγω της πρόσφατης «Συμφωνίας της Μέκκας» με το Πακιστάν και την Τουρκία.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης αναμένεται να βρεθούν η διμερής συνεργασία, οι περιφερειακές εξελίξεις και η συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot, η οποία εξακολουθεί να παραμένει σε σαουδαραβικό έδαφος.

Το μήνυμα Καλίν στην Αθήνα

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες για όσα φέρεται να μετέφερε στην Αθήνα ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, κατά την πρόσφατη παρουσία του στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο πολιτικός αναλυτής, Γιώργος Ευγενίδης, ο κ. Καλίν έχει διαχρονικά τον ρόλο του «αγγελιαφόρου», μεταφέροντας μηνύματα από την Άγκυρα και επιστρέφοντας με την ελληνική απάντηση.

Σύμφωνα με τη «Γενί Σαφάκ», ο Ιμπραήμ Καλίν φέρεται να έστειλε στην Αθήνα το εξής μήνυμα: «Η Τουρκια δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων μέσω μονομερών βημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα δεχτεί τη διατάραξη του status quo στο Αιγαίο μέσω του εξοπλισμού των νησιών».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική πλευρά επαναφέρει με ένταση τις θέσεις της για το Αιγαίο και την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.

Η απάντηση της Αθήνας

Η Αθήνα, από την πλευρά της, διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.

Η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτυπώθηκε και σήμερα (7/9) στον αέρα, καθώς σημειώθηκε αερομαχία, σε μια ακόμη ένδειξη ότι το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο.