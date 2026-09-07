Τα μέτρα της ΔΕΘ για δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους

Επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο - 400 ευρώ ενίσχυση στις συντάξεις

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Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία Ευρωκίνηση Ρ. Γεωργιάδης
Απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για δημόσιους υπαλλήλους από Δεκέμβριο 2027.
  • Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο, συνολική αύξηση έως 80 ευρώ μικτά μέχρι Ιανουάριο 2028.
  • Μηδενισμός φορολογικού συντελεστή για τρίτεκνους δημόσιους υπαλλήλους έως 20.000 ευρώ.
  • Μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, με 270.000 νέους δικαιούχους.
  • Αυξήσεις συντάξεων βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, χωρίς συμψηφισμό προσωπικής διαφοράς.

Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο και μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για όλους του συνταξιούχους άνω των 65 ετών περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.  

Ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ - To πακέτο θετικών μέτρων που ανακοίνωσε

Δημόσιο: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και νέες αυξήσεις 

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Παράλληλα, ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για τους δημοσίους υπαλλήλους 

Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Επιπλέον, οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι επωφελούνται από τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο.

Δημογραφικό: Τα 8 μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για οικογένειες με παιδιά

Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ  η μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών 

Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.Προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι και συνολικά θα καλύπτονται 2,2 εκατ. δικαιούχοι.

Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων

Τα 400 ευρώ θα λαμβάνουν επίσης οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Παράλληλα, οι συντάξεις αυξάνονται με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.
 

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