Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο και μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ για όλους του συνταξιούχους άνω των 65 ετών περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δημόσιο: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και νέες αυξήσεις

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ για τους δημοσίους υπαλλήλους

Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα.

Επιπλέον, οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι επωφελούνται από τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο.

Συνταξιούχοι: Στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.Προστίθενται 270.000 νέοι δικαιούχοι και συνολικά θα καλύπτονται 2,2 εκατ. δικαιούχοι.

Τα 400 ευρώ θα λαμβάνουν επίσης οι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Παράλληλα, οι συντάξεις αυξάνονται με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

