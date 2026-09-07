Συνελήφθη πρωταγωνιστής ροζ ταινιών για μαστροπεία – Εξέδιδε δύο 16χρονες

Κανόνιζε τα ραντεβού τους με «πελάτες» μέσα από αγγελίες

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Πηγή: astynomia.gr
Συνελήφθη 33χρονος για εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση ανήλικων κοριτσιών / ERT

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Συνελήφθη 33χρονος influencer και πρώην πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών στην Ηλιούπολη έπειτα από έρευνα της ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ιδιαίτερα σοβαρές πράξεις, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φέρεται να είχε εμπλέξει δύο 16χρονες με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται ύστερα από έρευνα των αρμόδιων αστυνομικών, σύμφωνα με την οποία ο 33χρονος φέρεται να είχε αναλάβει από τον περασμένο Ιούνιο ρόλο διαμεσολαβητή. Συγκεκριμένα, φέρεται να αναζητούσε πελάτες για τις δύο ανήλικες, ενώ παράλληλα κανόνιζε τις συναντήσεις τους και λάμβανε οικονομικό όφελος.

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 33χρονος φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση στους αστυνομικούς. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά αντικείμενα και συσκευές, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης. Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν περίπου 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, καθώς και για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το οικονομικό όφελος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες δραστηριότητες. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων και μαστροπεία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα για αντίσταση και βία σε βάρος αστυνομικών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διαδικασίας, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη μετά από επισταμένες έρευνες, δυνάμει εντάλματος, την 5-9-2026, 33χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό την γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για:

1) εμπορία ανθρώπων τελεσθείσα σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την τέλεση από τις παθούσες γενετήσιων πράξεων ή την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενετήσια διέγερση,

2) αρπαγή ανηλίκου, από υπαίτιο που τέλεσε την πράξη από κερδοσκοπία και με σκοπό να μεταχειριστεί ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες,

3) πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση,

4) μαστροπεία κατά συρροή,

5) βία κατά υπαλλήλων και 6) παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, ο 33χρονος, κατηγορείται ότι τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, στρατολόγησε δύο ανήλικα κορίτσια, προγραμματίζοντας συναντήσεις με πελάτες, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, αποκομίζοντας χρηματικό όφελος.

Ο προγραμματισμός των συναντήσεων πραγματοποιούνταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Στις αγγελίες περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις ανήλικες, καθώς και ο τηλεφωνικός αριθμός του 33χρονου για να επικοινωνεί ο ίδιος με τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη σύλληψή του, ο 33χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και -45- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

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