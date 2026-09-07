Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία στην Τανάγρα με την πτώση του Phantom που στοίχισε της ζωή στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η αντίδραση των δύο χειριστών, καθώς όλα δείχνουν πως μέχρι την τελευταία στιγμή επιχείρησαν να αποτρέψουν μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Στην αυτοθυσία των δύο έμπειρων πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας - ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου - αναφέρθηκε ο εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της Αεροπορίας Στρατού, Παντελής Φραγκούλης.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο Mega και την εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, σε τέτοιες περιπτώσεις οι χειριστές δίνουν προτεραιότητα στην αποφυγή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας, ιδιαίτερα όταν το αεροσκάφος κινείται σε περιοχή όπου υπάρχουν σπίτια και συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο 40χρονος Επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός Δημήτρης Πέτρου

«Πρέπει να ξέρει όλος ο κόσμος ότι οι πιλότοι είναι ένα με το αεροσκάφος. Πρώτα κοιτάζουν πώς θα σώσουν το αεροσκάφος. Εφόσον το αεροσκάφος ήταν σε μια περιοχή που βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, υπήρχαν και σπίτια. Και υπήρχε και πάρα πολύς κόσμος που είχε πάει να παρακολουθήσει. Εξυπακούεται, κοιτάζουν πρώτα πώς να σώσουν το αεροσκάφος ώστε να μην πέσει πάνω στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση γιατί οι πιλότοι δεν έκαναν χρήση του συστήματος εκτόξευσης για να σωθούν, ο κ. Φραγκούλης είπε στην ΕΡΤ:

«Το σύστημα εκτόξευσης είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Είναι ένας μοχλός που τραβάμε σε έκτακτη ανάγκη. Όταν όμως το αεροπλάνο είναι σε κλειστή στροφή, όπως βρέθηκε αυτό το αεροπλάνο, είναι πολύ δύσκολο να τραβήξεις τον μοχλό εκτόξευσης, γιατί το πλήρωμα, δηλαδή οι χειριστές, δε θα φύγουν προς τα πάνω, θα φύγουν πλάγια. Είναι πολύ δύσκολο να σωθείς... Πρακτικά, δε θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Αντιλαμβάνομαι στο συγκεκριμένο σημείο ότι από εκεί και πέρα έπρεπε να δουν πού θα πάει το αεροπλάνο, να μην πέσει πάνω σε κόσμο, να μην πέσει πάνω σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό προσπάθησαν αυτοί οι άνθρωποι».

Επίσης, ο κ. Φραγκούλης χαρακτήρισε ιδιαίτερα απαιτητικές τις πτήσεις επίδειξης, καθώς πραγματοποιούνται σε πολύ χαμηλό ύψος και με μεγάλες ταχύτητες: «Αυτές οι πτήσεις που γίνονται σε αυτή την επίδειξη, σε αυτό το event, είναι σαν τα αεροσκάφη να πραγματοποιούν πραγματικές αναχαιτίσεις που προκαλούν πολύ συχνά στο Αιγαίο. Έτσι και μάλιστα αυτές τις ασκήσεις τις κάνουν σε πολύ χαμηλό ύψος».

Όπως σημείωσε, το στοιχείο του απρόβλεπτου δεν μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και όταν πρόκειται για έμπειρους χειριστές.

Φωτογραφίες από το σημείο που κατέπεσε το Phanom / Εurokinissi (Μιχάλης Παπανικολάου)

Πώς έγινε η τραγωδία με την πτώση του Phantom στην Τανάγρα - Τα σενάρια που εξετάζονται

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν τρία σενάρια για την πτώση του μοιραίου Phantom

1. Τεχνική βλάβη ή αστοχία υλικού

Το πρώτο και βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι να παρουσιάστηκε ξαφνική και ραγδαία εξελισσόμενη τεχνική βλάβη, όπως αστοχία κάποιου εξαρτήματος ή άλλου μηχανικού συστήματος του αεροσκάφους. Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο χειριστές ενδέχεται να μην πρόλαβαν να αντιδράσουν αποτελεσματικά.

2. Απρόσμενο περιστατικό κατά την πτήση

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να συνέβη κάποιο απρόβλεπτο γεγονός, όπως εισροή πουλιών στον κινητήρα, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνο όταν ένα μαχητικό πετά σε πολύ χαμηλό ύψος και με μεγάλη ταχύτητα.

3. Ανθρώπινος παράγοντας

Τέλος, οι Αρχές θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο λάθους χειρισμού ή αιφνίδιου προβλήματος που επηρέασε τους δύο πιλότους. Στο πλαίσιο αυτό θα διερευνηθεί πιθανή απώλεια επίγνωσης της κατάστασης ή της ικανότητας αντίδρασης των χειριστών.