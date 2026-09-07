Πρεμιέρα για Κατσούλη - Ηλιάκη: «Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει»

Η εκπομπή «Νωρίς νωρίς» επέστρεψε για 2η σεζόν στον αέρα της ΕΡΤ

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Τα λόγια του Κρατερού Κατσουλή και της Μαρίας Ηλιάκη στην έναρξη της εκπομπής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρεμιέρα της εκπομπής "Νωρίς νωρίς" με τους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη στις 7 Σεπτεμβρίου.
  • Η εκπομπή θα έχει νέες στήλες και πρόσωπα, με αλλαγές που θα αποκαλυφθούν σταδιακά.
  • Η Μαρία Ηλιάκη εξέφρασε την αδυναμία της να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι λόγω της έναρξης του νηπιαγωγείου της κόρης της.
  • Ο Κατσούλης υποσχέθηκε περισσότερη θετική ενέργεια και χαρά στην εκπομπή φέτος.

Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου το «Νωρίς νωρίς», με παρουσιαστές τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη.

Μαρία Ηλιάκη: Έχει γενέθλια - Η έκπληξη των συνεργατών της!

Με χαμόγελο και ανεβασμένη διάθεση, το δίδυμο της ΕΡΤ καλημέρισε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν τους τηλεθεατές λίγο πριν από τις 7:00 το πρωί.

«Ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια! Ακόμα πιο πολύ χαρά, υγεία, αγάπη! Καλημέρα, είμαστε και πάλι μαζί και μαζί σας», είπε ο Κρατερός Κατσούλης στην έναρξη.

Κρατερός Κατσούλης - Μαρία Ηλιάκη: Έκαναν πρεμιέρα για 2η σεζόν με την εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς»

Κρατερός Κατσούλης - Μαρία Ηλιάκη: Έκαναν πρεμιέρα για 2η σεζόν με την εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς»

Η Μαρία Ηλιάκη, από την πλευρά της, ευχαρίστησε το κοινό για τα μηνύματα και τη στήριξή του την περασμένη σεζόν, προαναγγέλλοντας την ανανέωση της πρωινής εκπομπής με νέες στήλες, νέα πρόσωπα, καθώς και άλλες αλλαγές, που θα αποκαλυφθούν στην πορεία.

«Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Υπάρχουν καινούργιες στήλες, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα», εξήγησε η παρουσιάστρια, περνώντας στη θεματολογία της ημέρας.

Πρόσφατα, η Μαρία Ηλιάκη εξομολογήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους πως δεν είναι έτοιμη να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Όπως εξήγησε, η άρνησή της αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η κόρη της θα ξεκινήσει νηπιαγωγείο.

Μαρία Ηλιάκη: Το άγχος για την κόρη της που θα πάει στο νηπιαγωγείο

«Καλημέρα. Τι κάνετε; Πέστε να με φάτε. Εγώ για κάποιο λόγο φέτος δε θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά. Και το πιο περίεργο, δε θέλω να ξεκινήσουν ούτε τα σχολεία. Μάλλον έχω περάσει καλά με την Κατερίνα το καλοκαίρι και δεν θέλω να την αποχωριστώ; Μάλλον έχω άγχος που θα πάει νηπιαγωγείο και προσπαθώ να το διαχειριστώ; Για κάποιο λόγο έχω μια άρνηση», εξομολογήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

 

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ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
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