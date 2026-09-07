Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό στα σχολεία.

Οι αγιασμοί στα σχολεία ξεκινούν από τις 8:30 το πρωί και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 11:30, ενώ στα Εσπερινά σχολεία οι τελετές πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες, σε συνεννόηση με την αρμόδια Μητρόπολη.

Στη συνέχεια, οι μαθητές των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων θα παραλάβουν τα βιβλία τους.

Οι Δήμοι και οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες τους τις ώρες τέλεσης του αγιασμού, ανά σχολείο και εκπαιδευτική βαθμίδα.

Η σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Πότε «πέφτουν» οι σχολικές αργίες 2026-2027

Μαθητές και εκπαιδευτικοί δε θα κάνουν μαθήματα τις επίσημες σχολικές αργίες, οι οποίες φέτος «πέφτουν»:

28η Οκτωβρίου - Τετάρτη: Είθισται μια ημέρα πριν τη σχολική παρέλαση να πραγματοποιείται η σχολική γιορτή

- Τετάρτη: Είθισται μια ημέρα πριν τη σχολική παρέλαση να πραγματοποιείται η σχολική γιορτή Επέτειος του Πολυτεχνείου - Τρίτη 17 Νοεμβρίου

- Τρίτη 17 Νοεμβρίου Διακοπές Χριστουγέννων : Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.

: Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027. Τριών Ιεραρχών - 30 Ιανουαρίου 2027: Φέτος «πέφτει» Σάββατο

- 30 Ιανουαρίου 2027: Φέτος «πέφτει» Σάββατο Καθαρά Δευτέρα -15 Μαρτίου 2027

-15 Μαρτίου 2027 25 Μαρτίου 2027 - Πέμπτη

- Πέμπτη Διακοπές Πάσχα : Από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2027. Η επιστροφή στα σχολεία αναμένεται τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2027.

: Από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2027. Η επιστροφή στα σχολεία αναμένεται τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2027. Πρωτομαγιά - Σάββατο 1 Μαΐου 2027: Επειδή φέτος «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο, αναμένεται να μεταφερθεί άλλη ημέρα.

- Σάββατο 1 Μαΐου 2027: Επειδή φέτος «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο, αναμένεται να μεταφερθεί άλλη ημέρα. Αγίου Πνεύματος - Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027: Φέτος «χάνεται», καθώς αναμένεται τότε να έχουν κλείσει τα σχολεία.