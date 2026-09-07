Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία

Πότε «πέφτουν» οι σχολικές αργίες 2026-2027

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.09.26 , 11:26 Φθηνότερο ρεύμα: Τα μέτρα που φέρνουν μειώσεις στους λογαριασμούς το 2027
07.09.26 , 11:13 Επιστροφή στο σχολείο: Μέγιστη προτεραιότητα η υγεία των παιδιών
07.09.26 , 11:00 Δύο σπουδαίες παραστάσεις του Olvio ανεβαίνουν στο Θέατρο Αυλαία
07.09.26 , 10:59 Πότε αλλάζει ο καιρός - Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία
07.09.26 , 10:56 Πατήσια: Πυροβόλησαν άνδρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
07.09.26 , 10:42 Τα «ακροβατικά» της Κέιτι Χολμς μπροστά στα μάτια του συντρόφου της
07.09.26 , 10:36 Αντώνης Ρέμος: Χαμός με τη σκηνή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη
07.09.26 , 10:10 Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία
07.09.26 , 10:08 Δούκισσα Νομικού: Τραγούδησε στη σκηνή με τον Σάκη Ρουβά
07.09.26 , 10:00 Μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα, για να υποδεχτούμε το φθινόπωρο
07.09.26 , 09:39 Πρεμιέρα για Κατσούλη - Ηλιάκη: «Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει»
07.09.26 , 09:36 Κουμπαράς για παιδιά: Πώς χτίζεται κεφάλαιο άνω των 60.000 ευρώ μέχρι τα 18
07.09.26 , 09:32 Τανάγρα: Η αυτοθυσία των πιλότων και τα τελευταία δευτερόλεπτα του Phantom
07.09.26 , 09:12 BYD: Συνεργασία με την Paris Saint-Germain
07.09.26 , 09:04 Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου
Πότε αλλάζει ο καιρός - Έρχεται βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία
Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου
Τανάγρα: Η αυτοθυσία των πιλότων και τα τελευταία δευτερόλεπτα του Phantom
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Αντώνης Ρέμος: Χαμός με τη σκηνή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη
Η Αναστασία έγινε νονά και συγκινήθηκε: Βάφτισε τον γιο της αδελφής της
Κλήρωση Τζόκερ 6/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 ευρώ
Τανάγρα: «Μεγάλωσε μέσα στα Phantom» - «Ήθελε να προστατεύει την πατρίδα»
Τι ώρα θα γίνει ο αγιασμός στα σχολεία
Γιαννιτσά: Πέθανε ο 27χρονος μετά τον ξυλοδαρμό σε κλαμπ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο αγιασμός στα σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, από 8:30 έως 11:30 π.μ.
  • Οι τελετές στα Εσπερινά σχολεία θα γίνουν το απόγευμα, σε συνεννόηση με τη Μητρόπολη.
  • Οι μαθητές θα παραλάβουν τα βιβλία τους μετά τον αγιασμό.
  • Η σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
  • Δημοσιεύονται οι ώρες αγιασμού ανά σχολείο στις ιστοσελίδες των Δήμων και σχολικών μονάδων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με τον καθιερωμένο αγιασμό στα σχολεία.  

Οι αγιασμοί στα σχολεία ξεκινούν από τις 8:30 το πρωί και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 11:30, ενώ στα Εσπερινά σχολεία οι τελετές πραγματοποιούνται κατά τις απογευματινές ώρες, σε συνεννόηση με την αρμόδια Μητρόπολη. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων θα παραλάβουν τα βιβλία τους.  

Οι Δήμοι και οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες τους τις ώρες τέλεσης του αγιασμού, ανά σχολείο και εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Η σχολική χρονιά ξεκινά επίσημα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. 

Πότε «πέφτουν» οι σχολικές αργίες 2026-2027 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί δε θα κάνουν μαθήματα τις επίσημες σχολικές αργίες, οι οποίες φέτος «πέφτουν»:  

  • 28η Οκτωβρίου - Τετάρτη: Είθισται μια ημέρα πριν τη σχολική παρέλαση να πραγματοποιείται η σχολική γιορτή   
  • Επέτειος του Πολυτεχνείου - Τρίτη 17 Νοεμβρίου  
  • Διακοπές Χριστουγέννων: Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027. Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027.  
  • Τριών Ιεραρχών - 30 Ιανουαρίου 2027: Φέτος «πέφτει» Σάββατο 
  • Καθαρά Δευτέρα -15 Μαρτίου 2027   
  • 25 Μαρτίου 2027 - Πέμπτη  
  • Διακοπές Πάσχα: Από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 έως και την Κυριακή 9 Μαΐου 2027. Η επιστροφή στα σχολεία αναμένεται τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2027.   
  • Πρωτομαγιά - Σάββατο 1 Μαΐου 2027: Επειδή φέτος «πέφτει» Μεγάλο Σάββατο, αναμένεται να μεταφερθεί άλλη ημέρα. 
  • Αγίου Πνεύματος - Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027: Φέτος «χάνεται», καθώς αναμένεται τότε να έχουν κλείσει τα σχολεία. 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΑΓΙΑΣΜΟΣ
 |
ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πατήσια: Πυροβόλησαν 55χρονο Έξω Από Το Σπίτι Του
Ελλαδα
Πατήσια: Πυροβόλησαν άνδρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
Τανάγρα: Η Αυτοθυσία Των Πιλότων - Τα Σενάρια Της Πτώσης
Ελλαδα
Τανάγρα: Η αυτοθυσία των πιλότων και τα τελευταία δευτερόλεπτα του Phantom
Θεσσαλονίκη: Πτώση 13χρονης Από Τον 5ο Όροφο
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου
Όμορφοι Προορισμοί Για Διακοπές Τον Σεπτέμβριο
Ελλαδα
Διακοπές τον Σεπτέβριο: Οι κορυφαίοι προορισμοί για εξορμήσεις
Κόνιτσα: Φωτιά στην Τραπεζίτσα για 8η μέρα – 112 και μάχη
Ελλαδα
Κόνιτσα: Για 8η μέρα καίει ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα
Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα- Mήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Ελλαδα
Κόνιτσα: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Τραπεζίτσα- Mήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Κυψέλη: «Χτυπούσαν το βρέφος με δύο μαχαίρια στον ύπνο του»
Ελλαδα
Κυψέλη: «Χτυπούσαν το βρέφος με δύο μαχαίρια στον ύπνο του»
Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 ευρώ
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 6/9: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 ευρώ
Ιωάννης Μπλέσιας - Δημήτρης Πέτρου: Ποιοι ήταν οι δύο ήρωες πιλότοι
Ελλαδα
Τανάγρα: «Μεγάλωσε μέσα στα Phantom» - «Ήθελε να προστατεύει την πατρίδα»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top