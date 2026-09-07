GRis Festival 2026: Αθήνα, Λονδίνο, Βερολίνο

Το GRis Festival, ο καταξιωμένος θεσμός που γεννήθηκε από την ανάγκη προβολής της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας και της πολιτιστικής δημιουργίας, συνεχίζει δυναμικά τη διεθνή του πορεία. Μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες παρουσίες του σε Νέα Υόρκη, Λευκωσία, Βερολίνο και Αθήνα, το φεστιβάλ διευρύνει το διεθνές του αποτύπωμα, με τη διαδρομή να συνεχίζεται με σταθμούς την Αθήνα, το Λονδίνο και το Βερολίνο, για να ολοκληρωθεί με μια μεγάλη επιστροφή στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας από τους πιο εξωστρεφείς πρεσβευτές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό.

Πιστό στη φιλοσοφία του, λειτουργεί ως ένας ζωντανός χώρος διαλόγου, συνάντησης και αλληλεπίδρασης. Γεφυρώνει Έλληνες δημιουργούς, επιστήμονες και ακαδημαϊκούς με το παγκόσμιο κοινό, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς και ενθαρρύνοντας τη δημιουργική ανταλλαγή. Μέσα από τις δράσεις του, αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές φωνές της τέχνης συνομιλούν μεταξύ τους, ξεπερνώντας σύνορα, γλώσσες και πολιτισμικές αφετηρίες.

Υπό την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βερολίνο, της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, του Δήμου Αθηναίων, με τη συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Μουσείου Ιστορίας ΕΚΠΑ, της Συνέργειας Think Tank, του Health Line Crisis, της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, και της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου και χορηγών επικοινωνίας, όπως, ΕΡΤ, ΕΡΤ3, ERT Cosmos, Η Φωνή Της Ελλάδας και Hephaestus Wien

Media Group το GRis Festival θα αποτελέσει και φέτος ένα κομβικής σημασίας διαπολιτισμικό γεγονός για την πόλη του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Στις 8 Σεπτεμβρίου και από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, μέσα σε ένα εντατικό δωδεκαήμερο πολιτιστικών δράσεων, το κοινό της ομογένειας, οι Φιλέλληνες, αλλά και το ευρύτερο διεθνές κοινό θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά δυναμικά δείγματα της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής και έναν πολυθεματικό πολιτιστικό πυρήνα στην καρδιά των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Το GRis Festival 2026 | Λονδίνο | Αθήνα |Βερολίνο θα περιλαμβάνει μια πολυσυλλεκτική, πολυθεματική συνάντηση τεχνών που εκτείνεται σε θέατρο, μουσική, εικαστικά, χορό και μόδα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 08/09, Μουσείο Ιστορίας ΕΚΠΑ – Αίθουσα Καθηγητή Ηλία Κρίσπη: Εκδήλωση Καλωσορίσματος: Εναρκτήρια εκδήλωση του GRis Festival 2026 με παρουσίαση του προγράμματος της φετινής διοργάνωσης, η οποία αναδεικνύει τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό μέσα από ένα διεθνές δίκτυο καλλιτεχνικών και επιστημονικών συνεργασιών. Κεντρικοί ομιλητές είναι ο Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κλειώ Φανουράκη, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με ρεσιτάλ πιάνου της πολυβραβευμένης πιανίστριας Εβελίνας Αντεμισάρη, υποτρόφου σπουδάστριας Πιάνου και Σύνθεσης στο Royal College of Music του Λονδίνου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 28/10, Chelsea Theatre: Θεατρική παράσταση «ΚΟΚΚΑΛΟ / BONE». Ένα πρωτότυπο

θεατρικό έργο της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη, για τη ζωή και το έργο του ρηξικέλευθου διανοητή, σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη, που διαγράφει μια εξαιρετικά επιτυχημένη διεθνή διαδρομή τα τελευταία έξι χρόνια σε κατάμεστα θέατρα σε όλο τον κόσμο, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές. Με τον Γεράσιμο Γεννατά σε ένα ανεπανάληπτο ερμηνευτικό σόλο και τον ιδιοφυή μουσικό περφόρμερ Γιώργο Παλαμιώτη ζωντανά μαζί του επί σκηνής.

29/10, Lancaster Room – 43LG Conference and Events Venue: Η ημερίδα «ARC» αναδεικνύει τη συμβολή της μουσικής, της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής και της μαιευτικής στην κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας, φωτίζοντας ζητήματα όπως η μνήμη, το συναίσθημα, το σώμα, η μητρότητα, η απώλεια και η ψυχική ανθεκτικότητα. Στο καλλιτεχνικό μέρος της ημερίδας, ο Νίκος Γιούσεφ παρουσιάζει τη μουσική εμπειρία «Η Μνήμη της Δόνησης», μέσα από τον ιδιαίτερο ήχο του μουσικού πριονιού. Τον συντονισμό της ημερίδας έχει ο Δρ Διαμαντής Τουτουντζίδης, ενώ συμμετέχουν η μουσικοθεραπεύτρια Ματίνα Καραστατήρα συνδέοντας τη μουσική με το συναίσθημα, η Καθηγήτρια Σταματίνα Ηλιοδρομίτη, η Δρ Μαρία Ηλιοπούλου και ο Δρ Χρήστος Κουϊμτσίδης, οι οποίοι προσεγγίζουν την κύηση από διαφορετικές επιστημονικές οπτικές, εξετάζοντας ζητήματα που αφορούν στην περιγεννητική φροντίδα, το ψυχικό τραύμα, την ψυχική υγεία, τη χρήση ουσιών και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

29/10, Tamesis Dock Lower Deck: Συναυλία folk μουσικής από τους Grey River & The Smoky Mountain, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα folk σχήματα με έδρα την Αθήνα. Με θεματικό άξονα τη σκοτεινή και φωτεινή πλευρά του ανθρώπου, τη διχασμένη φύση, τη φθορά, την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και την ελπίδα και την αναγέννηση, οι Grey River & The Smoky Mountain θα παρουσιάσουν μία μοναδική ζωντανή εμφάνιση στο Λονδίνο με έντονο αφηγηματικό χαρακτήρα, που μετατρέπει τη συναυλία σε μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία.

30/10, Bush Hall: Εμπνευσμένο από μοναδικά ποιήματα σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, το θρυλικό συγκρότημα Υπόγεια Ρεύματα θα πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή συναυλία. Έργα των Καρυωτάκη, Παλαμά, Γρυπάρη και Βάρναλη συναντούν τον χαρακτηριστικό ηλεκτρικό ήχο του συγκροτήματος, δημιουργώντας μια μοναδική μουσική εμπειρία που γεφυρώνει την ελληνική λογοτεχνική παράδοση με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01/11, Ελληνική Κοινότητα Βερολίνου: Διαδραστικό κουκλοθέατρο «Αθηναϊκές Μαριονέττες – Αίσωπος: Τότε και Τώρα». Οι Αθηναϊκές Μαριονέτες παρουσιάζουν μια διαδραστική παράσταση κουκλοθεάτρου βασισμένη σε μύθους του Αισώπου, σχεδιασμένη για παιδιά και ενήλικο κοινό. Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών μετατρέπει την παράσταση σε βιωματική εμπειρία, καλλιεργώντας τη φαντασία, την κριτική σκέψη και τη συνεργασία.

01/11, House of Music: Διπλή Μουσική Εκδήλωση. Συναυλία folk μουσικής από τους Grey River & The Smoky Mountain, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα folk σχήματα με έδρα την Αθήνα, με μουσική που συνδυάζει στοιχεία από την αμερικανική, ιρλανδική και ευρωπαϊκή folk παράδοση, ενσωματώνοντας επιρροές από bluegrass, country και blues, και δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που γεφυρώνει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους

και πολιτισμούς, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σύνδεση της ελληνικής μουσικής σκηνής με τη διεθνή δημιουργία.

Η πολυβραβευμένη Lia Hide παρουσιάζει μια μοναδική μουσική παράσταση με έργα από τη σημαντική καλλιτεχνική της διαδρομή, ενώ παράλληλα αντλεί έμπνευση από το πολυδιάστατο πρότζεκτ «The Missing Fourth Guest», βασισμένο στον πλατωνικό «Τίμαιο», το μοναδικό κοσμολογικό έργο του Πλάτωνα και μία από τις σημαντικότερες πηγές του μύθου της χαμένης Ατλαντίδας.

02/11, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο: Διαπολιτισμική εκδήλωση υψηλής αισθητικής, η οποία συνδυάζει ζωντανή μουσική και εικαστική παρουσίαση στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βερολίνο. Ζωντανή μουσική της Ελληνοαμερικανίδας τραγουδίστριας, εικαστικού και συνθέτριας Ρένας Παπαγεωργίου μέσα από έργα του μουσικοθεατρικού της πρότζεκτ «Άνοιξα τα Μάτια μου» (Wide Awake) σε συνδυασμό με εικαστική παρουσίαση έργων των διεθνώς αναγνωρισμένων εικαστικών Christo Daskaltsis & Jade Cassidy προσφέροντας μία ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη και βιωματική καλλιτεχνική εμπειρία. Στη συναυλία συμμετέχουν ο Σαράντος Γκουμάκος (κιθάρα, φωνή), ο Τάσος Γουσέτης (βιολί), και ο Κωνσταντίνος Χαλιγιάννης (πιάνο).

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 11/11, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος»: Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική γυναικεία ποιητική δημιουργία και στη συμβολή της στη διαμόρφωση της νεοελληνικής λογοτεχνικής ταυτότητας και της συλλογικής μνήμης. Στη βραδιά που θα συντονίζουν οι καθηγητές Ανδρέας Μιχαλόπουλος και Γιάννης Ξούριας των τμημάτων Λατινικής και Ελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ αντίστοιχα, θα συμμετέχουν οι ηθοποιοί Γεράσιμος Γεννατάς και Ελισάβετ Μουτάφη, οι Magic de Spell acoustic με συμμετοχή των Θοδωρή Βλαχάκη, Μαρίνου Σοφίου και Μιχάλη Σκαράκη, και οι Duo Dilemma συνθέτοντας ένα πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό σχήμα που ενώνει διαφορετικές γενιές και διαφορετικές μορφές έκφρασης γύρω από τον κοινό άξονα της ποίησης και του πολιτισμού.

12/11, Αίθουσα 7ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων: Ημερίδα αφιερωμένη στη βιώσιμη μόδα, την κυκλική οικονομία και τον επαναπροσδιορισμό της ένδυσης ως πολιτιστικής και κοινωνικής πρακτικής με κεντρικές ομιλήτριες της ημερίδας την Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δρ. Μαρία Λοϊζίδου, την Γεωργία Χιόνη, βραβευμένη σχεδιάστρια μόδας, νομικό, συγγραφέα και κινηματογραφίστρια, τις Αλίκη Κακουλίδου και Δήμητρα Βασιλάκου από το M2P – MeToo Patterns των οποίων το έργο εστιάζει στη βιώσιμη δημιουργία, την πολιτιστική έρευνα και τον σύγχρονο σχεδιασμό, τον Δρ. Βασίλη Ντούρο, Ερευνητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διευθυντή Ερευνών Synergia, και τον Νίκο Μπαλτά, Ιδρυτικό Μέλος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. Τον συντονισμό της ημερίδας θα έχει η Μαρία Κυριάκη, δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός.

15/11, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Διδασκαλίας Μουσικής Βιβλιοθήκης: Η μουσική εκδήλωση με τίτλο «Άνοιξα τα Μάτια μου (Wide Awake)» αποτελεί μια ακουστική παρουσίαση υψηλής αισθητικής, η οποία συνεχίζει τη θεματική και καλλιτεχνική διαδρομή του έργου που παρουσιάζεται και στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο. Το έργο, μέσα από ελληνικούς και αγγλικούς στίχους, προσφέρει μια ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη και βιωματική καλλιτεχνική εμπειρία, με αισιόδοξη αλλά ταυτόχρονα βαθιά συναισθηματική προσέγγιση στην ανθρώπινη φύση και τη δυνατότητα ψυχικής και πνευματικής ωρίμανσης. Συμμετέχουν ο Σαράντος Γκουμάκος (κιθάρα, φωνή), ο Τάσος Γουσέτης (βιολί), και ο Κωνσταντίνος Χαλιγιάννης (πιάνο).