Το θεατρικό Φθινόπωρο έρχεται με δύο σημαντικές παραστάσεις στο Θέατρο Αυλαία.

«Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου»

Ύστερα από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις -τη βράβευση του Θανάση Τριαρίδη με το βραβείο «Κάρολος Κουν» για το έργο, και την υποψηφιότητα του Νίκου Στεργιώτη στο βραβείο «Δημήτρης Χορν» για την ερμηνεία του- η παράσταση-φαινόμενο

ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για 3 μόνο παραστάσεις στο θέατρο ΑΥΛΑΙΑ.

Το έργο

Σε ένα όχι και τόσο μακρινό, αλλά οικεία ζοφερό μέλλον, ένας νέος υπάλληλος της κρατικής υπηρεσίας καταφτάνει στο περιβόητο γραφείο 20/4 να αναλάβει καθήκοντα. Η γνωριμία του με τον παλιό υπάλληλο της υπηρεσίας θα αποδειχθεί κομβική και για τους δύο με τη σύντομη συνύπαρξή τους να είναι εκρηκτική. Τον ρόλο του διαμεσολαβητή καλείται να πάρει ο διευθυντής της υπηρεσίας με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του. Η παρουσία του μυστηριώδους καθαριστή εντείνει την αγωνία με την εξέλιξη του έργου να είναι απρόβλεπτη, και τις συνεχείς εναλλαγές από κωμικές σε έντονα δραματικές καταστάσεις να οδηγούν στην τελική αλήθεια.

Μετά το τέλος κάθε παράστασης θα ακολουθεί συζήτηση με το συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη, τους συντελεστές της παράστασης και το κοινό. Στις 26 και στις 27 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται μαζί και ο Ιάσων Αποστολόπουλος, Έλληνας διασώστης, ακτιβιστής ανθρώπινων δικαιωμάτων, γνωστός για τη δράση του σε ανθρωπιστικές αποστολές έρευνας και διάσωσης προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Έγραψαν για την παράσταση

…ένα αξιοσημείωτο δείγμα γραφής, το οποίο προσδίδει στην ιστορία περαιτέρω εφιαλτικές διαστάσεις, χάρη στην αισθητική της…

Τώνια Καράογλου, Αθηνόραμα

…μια παράσταση υψηλών προδιαγραφών…

Νίκος Ξένιος, bookpress

…Πρέπει να τους δείτε για να το πιστέψετε -και να τους απολαύσετε!...

Γιώργος Βουδικλάρης

…πρωτότυπη σκηνοθεσία και πραγματικά εντυπωσιακά καλές ερμηνείες των ηθοποιών…

Φωτεινή Λαμπρίδη, tvxs



…σκηνοθετική γεωμετρία με σαφήνεια, ένταση και ρυθμό…

Ζωή Τόλη, Enetpress

…Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε πολύ καλό θέατρο!...

Νάντια Παπαπάνου, boemradio.gr

…Το έργο δεν τους ζητά να υποδυθούν απλώς χαρακτήρες, αλλά να ενσαρκώσουν καταστάσεις, να γίνουν φωνές ενός ηθικού και πολιτικού λαβύρινθου. Κι αυτοί, με ακρίβεια και αλήθεια, ανταποκρίνονται…

Κάτια Σωτηρίου, my theatro

…μια παράσταση που την κουβαλάς για καιρό…

Μαρία Πασλή, theatro.gr

…Η παράσταση είναι γεμάτη συναίσθημα, γεμάτη αλήθειες. Η ατμόσφαιρα της σκηνής σε κατακλύζει…

Θεοδώρα Ράπο, keyshmach.gr

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Μαρνάς - Γιώργος Γκιόκας

Σκηνικά - Κοστούμια: Ηρώ Παρδαβέλλα

Μουσική: Οδυσσέας Τσούβαλης

Σχεδιασμός φωτισμών: Κατερίνα Μαρία Σαλταούρα

Παραγωγή: Θέατρο OLVIO

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Τότσκα

Ερμηνεύουν: Γιώργος Γκιόκας, Νίκος Μαρνάς, Νίκος Στεργιώτης

Τρέιλερ: "Σφύριγμα τρένου" - 4ος χρόνος - θέατρο OLVIO

Πληροφορίες

Παρασκευή 25, Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Θέατρο Αυλαία

Διάρκεια: 70‘

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/na-kserete-pos-auto-pou-akoute-einai-sfyrigma-trenou-tou-thanasi-triaridi/

«O Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου

Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία. Γλέντια, φωνές, τραγούδια, κλαρίνα και μαχαίρια, ανεκπλήρωτοι έρωτες και απραγματοποίητα όνειρα, παρελαύνουν σε ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία.

Τα κουτσομπολιά πάνε κι έρχονται όπως τα ρόλεϊ στα κεφάλια των γυναικών που ανελέητα κρίνουν και κατακρίνουν τους πάντες και τα πάντα. Μια νεαρή κοπέλα -ξεφυλλίζοντας περιοδικά- ελπίζει να έρθει η μέρα που θα μπει και η ίδια σε μια σελίδα σ’ αυτό.

Στο καφενείο, άντρες με κομπολόγια στα χέρια διαδίδουν νέα κι ένα μικρό αγόρι ονειρεύεται...

Οι ζωές των άλλων μπαίνουν στο μικροσκόπιο για να ξορκίσουν αμαρτίες. Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες σε ρόλους κωμικοτραγικούς, τόσο βίαιους όσο και τρυφερούς. Το παραμύθι του έρωτα, του θανάτου αλλά και μια βίαια δομημένη κοινωνία, μέσα από τις ζωγραφιές πάνω σ’ ένα τραπεζομάντιλο καφενείου.

Και ο Μουνής, σα σκιάχτρο σε χωράφι, στέκει εκεί, σύμβολο της ύπαρξής του, σταθερό, αινιγματικό, σιωπηλός παρατηρητής μιας κοινωνίας που ξέρει τα πάντα, αλλά δε λέει τίποτα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου

Σκηνοθεσία - Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ

Σκηνικά - κοστούμια: Βαγέλης Ζιλέλης

Πρωτότυπη μουσική σύνθεση - επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρία Τότσκα

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Καλλιόπη Καραμάνη, Ηλέκτρα Κομνηνίδου, Γιώργος Ντούσης, Γιάννης Οικονομίδης, Χαρά Τσιτομενέα

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

https://streetradio.gr/pigame-eidame-o-mounis-sto-theatro-olvio/

https://www.onlytheater.gr/buzz/onlytheaterreview/item/%C2%ABo_mounis%C2%BB-kritiki

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2, 3 και 4 Οκτωβρίου στο θέατρο ΑΥΛΑΙΑ

Ώρα έναρξης: 21.00

Διάρκεια: 80 λεπτά χωρίς διάλειμμα

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-mounis-tis-l-kitsopoulou-theatro-aulaia

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ, 15€ ΣΤΟ goldmall.gr

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