Πατήσια: Πυροβόλησαν άνδρα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του

Τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε στο «Γεώργιος Γεννηματάς»,

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στα Πατήσια, όταν ένας 55χρονος άνδρας δέχθηκε πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του. Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 04:55, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Νίνου.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν τον 55χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από την κατοικία του, και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Ο άνδρας, αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε στα κάτω άκρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζωή του δεν κινδυνεύει.

Πατήσια: Τρεις κάλυκες και μία βολίδα

Μετά την επίθεση, οι δύο δράστες διέφυγαν με τη μοτοσικλέτα. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν και περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πυροβολισμοί έξω από σούπερ μάρκετ στη Μύκονο

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, αλλά και τα κίνητρα των δραστών. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για την πορεία των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

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Μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για φασαρία πριν από τους πυροβολισμούς.

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