Στη βόρεια Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στη λίμνη Κόμο, επέλεξε να κάνει τις διακοπές της η πρώην σύζυγος του Τομ Κρουζ, Κέιτι Χολμς.

Η ηθοποιός η οποία έχει παίξει σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσα σ’ αυτές το «Dawson's Creek», το «The Kennedys», το «Ray Donovan» και το «Poker Face», πήγε στην περιφέρεια της Λομβαρδίας με σκάφος και όχι μόνη αλλά με τον σύντροφό της, Τζέισον Μπαρντ Γιάρμοσκι.

Η Κέιτι, ενττυπωσιάσε με τα ακροβατικά της στο σκάφος αλλά και τις βουτιές.Η ηθοποιός δεν σταμάτησε να γελάει και να απολαμβάνει τη συντροφιά του 38χρονου καλλιτέχνη με τον οποίο είναι επίσημα μαζί από το καλοκαίρι.

Οι δυο τους χαλάρωσαν πάνω στο σκάφος, απόλαυσαν το κοκτέιλ τους ενώ απόλαυσαν και ρομαντικά δείπνο με θέα το ηλιοβασίλεμα.

Τόσο η Κέιτι όσο και ο Τζέισον μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τις διακοπές τους δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις προσωπικές τους σελίδες στο Instagram.

Ποιος είναι ο Τζέισον Μπαρντ Γιάρμοσκι που έχει κλέψει την καρδιά της Κέιτι Χολμς

Ο Τζέισον Μπαρντ Γιάρμοσκι δεν έχει σχέση με τον χώρο της υποκριτικής αλλά είναι ζωγράφος- εικαστικός και δραστηριοποιείται κυρίως στη Νέα Υόρκη.

Τα έργα του εστιάζουν σε θέματα όπως ο χρόνος, η μνήμη και τα γηρατειά και τα έχει εκθέσει σε διεθνείς γκαλερί και μεγάλα μουσεία, όπως το Μουσείο Τέχνης του Μπρούκλιν.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή ο Τζέισον δεν έχει παιδιά αλλά είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του. O Τζέισον Μπαρντ Γιάρμοσκι έχει επίσης εξαιρετική σχέση με την 22χρονη κόρη της Κέιτι, τη Σούρι.