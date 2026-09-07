Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσιάζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στη συνέντευξη συμμετέχουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι Υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η οικονομία μεγάλωσε, η απασχόληση αυξήθηκε, όπως και οι επενδύσεις. Όπως ανέφερε, αυτή η εξέλιξη δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να προσφέρει ένα πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο αγγίζει μεγάλη μερίδα των πολιτών.

«Σε πολλές μεγάλες οικονομίες η συζήτηση είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτής που θα κάνουμε: Από το πού θα περικοπούν δαπάνες. Στην Ελλάδα έχουμε δημιουργήσει συνθήκες για μια διαφορετική συζήτηση: πώς αξιοποιούμε τη δυναμική που έχει αναπτύξει η οικονομία ενισχύοντας την παραγωγή τις οικογένειες χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα», είπε.

Ο υπουργός έκανε λόγο για δικαιοσύνη και ενσυναίσθηση, εστιάζοντας στον τρίτο από τους τρεις πυλώνες πολιτικής της κυβέρνησης, που αφορά τη στήριξη του εισοδήματος.

Οι τρεις πυλώνες είναι:

Δημόσιο χρέος

Ιδιωτικό χρέος

Στήριξη του εισοδήματος

«Μειώνουμε το βάρος του δημόσιου χρέους, δεν μεταφέρουμε το βάρος στις επόμενες γενιές. Δίνουμε εργαλεία για το ιδιωτικό χρέος. Στηρίζουμε το εισόδημα την οικογένεια την εργασία την παραγωγική διαδικασία», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Όπως ανέφερε, το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα.

«Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις τον λογαριασμό στο μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς τις προϋποθέσεις και το να μετατρέπεις τη βελτίωση αυτή σε όφελος για κάθε πολίτη δεν συνιστά παροχή αλλά συνιστά ενσυναίσθηση», τόνισε.

Οι τέσσερις προτεραιότητες

Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, έχει τέσσερις προτεραιότητες:

μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα

περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις

ισχυρότερη κοινωνική πολιτική

μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία

Με παρανομαστή, όπως ανέφερε, «μεγαλύτερη ανάσα για σήμερα, περισσότερη ασφάλεια για το αύριο».

Στόχος μέχρι το 2030 είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% ανά έτος και να υπάρξει αύξηση πάνω από 20% στις επενδύσεις.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, μείωση της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων και μείωση φόρου εισοδήματος για τρίτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 572 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η αλλαγή στο τεκμαρτό εισόδημα για τους συνεπείς επαγγελματίες. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των 3ετιών».

Η παρέμβαση αρχικά αφορά περισσότερους από 9 στους 10 συνεπείς αυτοαπασχολούμενους, ενώ, όπως σημείωσε ο υπουργός, «τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί».

Στον ορισμό του συνεπούς επαγγελματία περιλαμβάνονται:

η σύνδεση με το myData,

η διασύνδεση POS,

η μη υποβολή σε φορολογική ή εργασιακή παράβαση.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η αλλαγή αφορά καταρχήν πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.

«Τώρα θα το κάνουμε και στα ταξί», πρόσθεσε.

Αγρότες

Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, προβλέπεται μηδενισμός του φόρου έως τις 20.000 ευρώ.

Το μέτρο του μηδενισμού του συντελεστή φορολόγησης έως τα 20.000 ευρώ αφορά 47.091 από τους 245.907 κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Ειδικά για αγρότη χωρίς τέκνα, το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.

Οι 47.000 αγρότες που επωφελούνται από το μέτρο δηλώνουν το 56% του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα.

Τρίτεκνοι

Για τους τρίτεκνους, το μέτρο αφορά 87.000 ανθρώπους. Ένας τρίτεκνος με μεικτό εισόδημα 20.000 ευρώ κερδίζει 620 ευρώ τον χρόνο, ενώ με εισόδημα 30.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 1.800 ευρώ ετησίως.

Συνταξιούχοι: Ενίσχυση 400 ευρώ και 270.000 νέοι δικαιούχοι

Για τους συνταξιούχους, το συνολικό κόστος από την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης του Νοεμβρίου στα 400 ευρώ καθαρά, με 270.000 επιπλέον δικαιούχους, για τους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ανέρχεται σε 895 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 1,677 δισ. ευρώ για το 2027.

Η ετήσια ενίσχυση καταβάλλεται καθαρή στη συντριπτική πλειονότητα των δικαιούχων.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Από το 2027 θεσπίζεται, έπειτα από 15 χρόνια, ενίσχυση Χριστουγέννων για τους δημόσιους λειτουργούς.

Πρόκειται για μόνιμη ενίσχυση, η οποία θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές.

Μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις, ένας υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά και 432 ευρώ το 2028.

Το επίδομα των 500 ευρώ μικτά ορίζεται στο ύψος του 2012, με ετήσιο κόστος 433 εκατ. ευρώ. Η καταβολή του επιδόματος των 500 ευρώ θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση μισθών βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού έως τον Ιανουάριο του 2028.

Οφέλη προκύπτουν επίσης από τη μείωση του φόρου εισοδήματος για τρίτεκνους, καθώς και από την επιστροφή ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Μείωση κόστους για επιχειρήσεις

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται κατά 0,5% οι ασφαλιστικές εισφορές στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, προχωρά η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από την περιφέρεια. Το κόστος ξεκινά από τα 82 εκατ. ευρώ και φτάνει τα 201 εκατ. ευρώ το 2030.

Παράλληλα, τιμαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα.

ΕΝΦΙΑ

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, όριο που φτάνει τους 2.200 κατοίκους για τη Δυτική Μακεδονία.

Κατώτατος μισθός: Στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028

Ο κατώτατος μισθός, από τα 650 ευρώ το 2021, θα φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, σημειώνοντας αύξηση 54% σε επτά χρόνια.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «ο στόχος είναι οι μισθοί να ανεβαίνουν επειδή ανεβαίνει η επιχειρηματικότητα».

Στέγη

Στο μέτωπο της στέγασης, κινητοποιούνται νέες κατοικίες και διατηρούνται περιορισμοί.

Παράλληλα, προχωρά το «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ αυξάνεται σε 15% ο φόρος μεταβίβασης.

Η αλλαγή θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2027, καθώς στόχος είναι να μην υπάρξει αιφνιδιασμός. Θα αφορά φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα.

Ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη της οικογένειας και της νέας γενιάς, υπάρχει ήδη το Α21, που στηρίζει τις καθημερινές ανάγκες με ρητά εισοδηματικά κριτήρια, το επίδομα γέννας και η φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε πέρυσι.

«Τώρα αρχίζουμε μαζί με την οικογένεια να χτίζουμε το μέλλον του παιδιού», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που θα κατατίθεται, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία.

Τα χρήματα αυτά θα επενδύονται και θα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί.

Στον λογαριασμό δεν χρειάζεται να βάζουν χρήματα μόνο οι γονείς. Μπορούν να συνεισφέρουν ο παππούς, η γιαγιά, ο νονός ή ένας φίλος.

«Το ζητούμενο είναι κανένα παιδί να μην ξεκινήσει από το μηδέν», είπε ο υπουργός.

Όπως αναφέρθηκε, στόχος είναι να μετατραπεί το μεγαλύτερο μέρος της αποταμίευσης σε επένδυση.

Φορολογία

Στις αλλαγές στη φορολογία περιλαμβάνεται η φορολόγηση, από την 1η Ιανουαρίου 2027, του τμήματος πάνω από τις 60.000 ευρώ των πολύ υψηλών αμοιβών μελών Διοικητικών Συμβουλίων που προέρχονται από κέρδη.

Το συγκεκριμένο τμήμα θα φορολογείται με 15%, από 5%.

Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για διόρθωση φορολογικής ασυμμετρίας, καθώς τα stock options φορολογούνταν ήδη με 15%.

Επίσης δεν αλλάζει ο φόρος στα μερίσματα.

Σε βάθος τετραετίας τα μέτρα της ΔΕΘ

Τα μέτρα της ΔΕΘ απλώνονται σε βάθος τετραετίας. Ορισμένα ενεργοποιούνται από το φορολογικό έτος 2026, άλλα τίθενται σε ισχύ το 2027, ενώ οι αλλαγές σε προκαταβολή φόρου, κατώτατο μισθό, ΕΝΦΙΑ και ηλεκτρική ενέργεια ολοκληρώνονται σταδιακά έως το 2029.