Η ερώτηση του Γιώργου Ευγενίδη για το Star στον Κυριάκο Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ

«Όχι» σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Ο πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου ως στόχο την αυτοδυναμία, ενώ αναφέρθηκε στην ακρίβεια, την οικονομία, τα ελληνοτουρκικά, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, μίλησε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες του Κόλπου.

Μητσοτάκης: «Μη διαπραγματεύσιμη η δημοσιονομική σταθερότητα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα μέτρα που ανακοίνωσε, τόνισε ότι «η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα μέρισμα ανάπτυξης», καθώς οι επιδόσεις της οικονομίας το επιτρέπουν, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ.

Όπως είπε, η κυβέρνηση μπόρεσε να προχωρήσει στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις επειδή «αποκαταστήσαμε τη δημοσιονομική συνέπεια, καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή και άρα έχουμε περισσότερα έσοδα».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι τα μέτρα είναι «αυστηρά κοστολογημένα» και κινούνται εντός των δημοσιονομικών στόχων, ξεκαθαρίζοντας πως «η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι όρος μη διαπραγματεύσιμος».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, αναγνώρισε ότι αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες και σημείωσε: «Δεν έχω αυταπάτες όσον αφορά στα μέτρα, αλλά κάνουμε το καλύτερο δυνατόν». Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, λέγοντας πως «οι πολίτες δεν έχουν καμία αυταπάτη για το αν αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί».

Μητσοτάκης: «Δε θα επιτρέψω να ξαναζήσουμε κατάρρευση όπως στην κρίση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να απαντήσει και στην εκτίμηση μερίδας των πολιτών ότι η ζωή τους ήταν καλύτερη το 2019, επιμένοντας στην πρόοδο που, όπως είπε, έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια.

«Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο», ανέφερε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η πρόοδος της Ελλάδας δεν αμφισβητείται στο εξωτερικό «από κανέναν» και ότι γι' αυτό θα εξακολουθεί να επικαλείται τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία χαρακτήρισε τα πιο αξιόπιστα.

«Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερις από τις επτά χώρες της G7», επανέλαβε, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να επαναληφθεί μια κατάρρευση αντίστοιχη με εκείνη της περιόδου της οικονομικής κρίσης.

«Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρόοδο που έχει καταγραφεί στη μείωση της ανεργίας.

Μητσοτάκης: «Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας»

Ο πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου και τον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές του 2027, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν βλέπει σήμερα περιθώριο για κυβέρνηση συνεργασίας. Επανέλαβε ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και υποστήριξε ότι η αυτοδύναμη κυβέρνηση αποτελεί, κατά την άποψή του, την καλύτερη επιλογή για τη χώρα.

«Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιμένοντας ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς «παζάρια» μεταξύ κομμάτων. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι, με βάση τις σημερινές τοποθετήσεις των κομμάτων, δεν διακρίνει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Υποστήριξε ότι η ΝΔ επιδιώκει την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή δεν βλέπει περιθώριο συνεργασίας.

Μητσοτάκης για Τσίπρα: «Τσάμπα πήγε το rebranding - Τώρα δεν είναι αυταπάτη, είναι εξαπάτηση»

Απαντώντας σε ερώτηση του πολιτικού συντάκτη του Star Γιώργου Ευγενίδη, εάν η ΝΔ χρειάζεται τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο προκειμένου να ενισχύσει τη συσπείρωσή της, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στο υλικό που εστάλη στους δημοσιογράφους και σε όσα παρουσιάστηκαν.

«Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Έχει ενδιαφέρον ότι άλλο υλικό έστειλαν στους δημοσιογράφους και άλλα παρουσίασε», ανέφερε ο πρωθυπουργός και σχολίασε σκωπτικά: «Καταλαβαίνω ότι θέλουν να μαζεύουν όλα τα γραφικά. Τσάμπα πήγε το rebranding».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέκρινε τις σημερινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα με εκείνες του 2014, λέγοντας:

«Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε ό,τι έλεγε το 2014, θεωρούσε ότι βρισκόταν σε αυταπάτη. Τώρα είναι απάτη, γιατί ξέρει ότι αυτά που εξαγγέλλει δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει».

Απαντώντας παράλληλα στο ερώτημα ποιον επιθυμεί ως βασικό πολιτικό αντίπαλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «οι πολίτες καθορίζουν ποιοι θα είναι στην κυβέρνηση και ποιοι στην αντιπολίτευση».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι άκουσε «με ενδιαφέρον» την κριτική ότι το 80% του προγράμματός του έκανε «copy-paste» ο Αλέξης Τσίπρας.

«Πρώτη φορά βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται για την εξαπάτηση», σχολίασε.

Μητσοτάκης: «Αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλα»

Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Άγκυρα, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα πρέπει να διαπραγματεύεται από θέση ισχύος.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει, η ελληνική πλευρά θεωρεί ως βασική διαφορά με την Τουρκία την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. «Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα όπως κρίνει και επιθυμεί», είναι η πάγια θέση που επανέλαβε ο πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα ασκεί εθνική κυριαρχία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα έχει ενισχυθεί σημαντικά ως προς την αποτρεπτική της ικανότητα και αναφερόμενος στις έρευνες για υδρογονάνθρακες και στο ενδιαφέρον μεγάλης ενεργειακής εταιρείας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά με την Άγκυρα την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. «Τα υπόλοιπα αποτελούν μη ζητήματα για την Ελλάδα», τόνισε.

Μητσοτάκης: «Έχω κάνει λάθη και έχω ζητήσει συγγνώμη - Χάσαμε χρόνια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σε διαφορετικό σημείο της συζήτησης, ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα λάθη που αναγνωρίζει στη διακυβέρνησή του και την αυτοκριτική που κάνει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι έχουν υπάρξει αστοχίες, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη. Έχω κάνει λάθη και έχω κάνει την αυτοκριτική μου. Όπως με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χάσαμε αρκετά χρόνια για να εξορθολογίσουμε έναν οργανισμό», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην Αστυνομία και τα πανεπιστήμια, λέγοντας ότι «αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο», ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

«Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι χρειάζεται να περιοριστούν τα εμπόδια που καθυστερούν τις επενδύσεις, επισημαίνοντας ότι απαιτείται χρόνος για να αντιμετωπιστούν.

«Αναγνωρίζω τα λάθη μου και τα λάθη της διακυβέρνησης», είπε, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αυτοκριτική δεν μπορεί να οδηγεί στην παραγνώριση του κυβερνητικού έργου.

«Κοιτάξτε πού ήμασταν το 2019 και πού είμαστε τώρα», κατέληξε.

Μητσοτάκης: «Ο κ. Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη»

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσε ο Αντώνης Σαμαράς και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

«Με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς, αμφισβητώντας τον πυρήνα της πολιτικής μας, δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός και η παράταξη τον τίμησε», προσθέτοντας πως θέλει να πιστεύει ότι «θα σκεφτεί την υστεροφημία του».

«Διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία για να κάνει κακό στην παράταξη. Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει», κατέληξε.

Μητσοτάκης για ακρίβεια: «Πρώτη μας προτεραιότητα»

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την αντιμετώπισή της «πρώτη προτεραιότητα» της κυβέρνησης και παρέπεμψε στα μέτρα που ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου.

Όπως ανέφερε, στόχος των μέτρων είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας.

«Άνοδος του ονομαστικού μισθού και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για μείωση του ΦΠΑ, επισήμανε ότι ένα τέτοιο μέτρο «αφορά όλους, και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους», επιμένοντας στη στρατηγική της κυβέρνησης για στοχευμένη στήριξη των εισοδημάτων.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το πλαίσιο στήριξης είναι «αυστηρά κοστολογημένο», υπογραμμίζοντας πως το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει «ταβάνι» δαπανών και ότι «η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η δυνατότητα της χώρας να επιστρέφει πόρους στους πολίτες συνδέεται με την πορεία της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν βρίσκονται σήμερα στην ίδια δημοσιονομική θέση.

Μητσοτάκης: «Δημοσιονομική σταθερότητα στα όρια των δυνατοτήτων της χώρας»

Ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο επέμεινε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας και στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σύνθημα «πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι», υπενθυμίζοντας ότι κυριάρχησε στο παρελθόν «και μετά η χώρα χρεοκόπησε».

«Αν δεν πατάμε σε ανθεκτικά δημόσια οικονομικά, δεν θα έχουμε ευημερία. Αν δώσουμε σήμερα, θα τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον», τόνισε.

«Δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλούν κάποιοι», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση στηρίζει την κοινωνία «στο μέτρο των δυνατοτήτων μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη μείωση του δημόσιου χρέους, διερωτώμενος: «Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας; Θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά;».

Παράλληλα, έθεσε ως στόχο η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Στο ίδιο πλαίσιο, άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για την οικονομική πολιτική της δεκαετίας του '80, όταν, όπως είπε, το χρέος «εκτινάχθηκε».

Σε ό,τι αφορά στη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, επανέλαβε ότι η οικονομία δεν μπορεί να αντέξει αυτά τα μέτρα, παραπέμποντας παράλληλα στα 500 ευρώ που, όπως είπε, θα δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους το 2027.

«Δεν θα δώσει ποτέ κίνητρα σε μπαταχτσήδες η κυβέρνηση», δήλωσε, κάνοντας ξανά κριτική στον νόμο Κατσέλη.

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό - «Οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών αλλά και για τα σενάρια ανασχηματισμού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός:

«Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά: όχι. Εκλογές την άνοιξη του 2027».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πιστεύει στη «θεσμική συνέπεια», επισημαίνοντας ότι οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται και οι κυβερνήσεις να έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν το πρόγραμμά τους.

«Ο μόνος λόγος για να κάνει κάποιος πρόωρες εκλογές είναι επειδή θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική», ανέφερε.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι αντίστοιχα σενάρια υπήρχαν και πριν από τις εκλογές του 2023, όταν οι δημοσκοπήσεις ήταν ευνοϊκές για τη ΝΔ, ωστόσο ο ίδιος δεν επέλεξε να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες.

«Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε πολλή δουλειά», ξεκαθάρισε, προσθέτοντας ότι «το κυβερνητικό σχήμα έχει βρει τον δρόμο του».

«Δεν θα περάσουμε μήνες κυβερνητικής ακινησίας. Μέχρι την τελευταία ημέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα δουλεύουμε», σημείωσε.

Μητσοτάκης: Η ΝΔ έχει αρχηγό και είναι και πρωθυπουργός

Ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ερώτηση που δέχθηκε εκ νέου για ενδεχόμενη συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η ΝΔ έχει αρχηγό και πως αυτό είναι και πρωθυπουργός.

«Μου ζητάτε να παραιτηθώ; Είναι λίγο δύσκολο να απαντώ σε υποθετικά ερωτήματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, είναι και πρωθυπουργός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: «Δεν φοβάμαι τις μεταρρυθμίσεις, δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις»

Ερωτηθείς εκ νέου για τον στόχο της αυτοδυναμίας και για το τι θα πράξει η ΝΔ εάν στις εκλογές εξασφαλίσει ποσοστό χαμηλότερο του 30%, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστρεψε το βλέμμα στην επόμενη τετραετία, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλαγές που έρχονται θα είναι μεγάλες.

«Τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα, είτε μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις είτε για εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Όπως σημείωσε, «για μένα μια ενδεχόμενη εντολή για νέα τετραετία θα ήταν διαφορετική», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων.

«Δεν φοβάμαι να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις, δεν φοβάμαι τις συγκρούσεις», υπογράμμισε.

«Είμαστε συνεπής παράταξη. Σε ψηφίζει κάποιος για αυτά που θα κάνεις, για να βελτιώσεις τη ζωή του», πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης για F-35 στην Τουρκία: «Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω - Εμπόδια υπάρχουν»

Ερωτηθείς για τα F-35 και το ενδεχόμενο απόκτησής τους από την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, η χώρα συγκαταλέγεται στις πέντε που έχουν επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε «υπερήφανος» για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, φέρνοντας ως παράδειγμα την απόκτηση των φρεγατών Belharra, έσπευσε ωστόσο να προσθέσει ότι «δεν φτάνει».

Αναφέρθηκε επίσης στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», ξεκαθαρίζοντας ότι πρόκειται για «ένα αμυντικό σύστημα».

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την προοπτική πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για την Τουρκία. Αλλά εμπόδια υπάρχουν».

Για τη Συμφωνία της Μέκκας και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και η Συμφωνία της Μέκκας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις που οικοδομεί η Ελλάδα με τις χώρες της περιοχής, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος θα επισκεφθεί πολύ σύντομα τη Σαουδική Αραβία.

Όπως τόνισε, στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η διατήρηση ισχυρών σχέσεων με όλες τις χώρες του Κόλπου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις στενές επαφές της Αθήνας με την Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις σχέσεις με την Αίγυπτο, τις οποίες χαρακτήρισε «στρατηγικές», σημειώνοντας ότι η στρατηγική σχέση των δύο χωρών θα επαναβεβαιωθεί.

Μητσοτάκης: «Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα και δεν την υπερασπίζεται η κυβέρνηση»

Στην κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά για τη λεγόμενη «woke ατζέντα» και τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών κλήθηκε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση υπηρετεί μια τέτοια ατζέντα.

«Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Ξέρω τις υπερβολές στην Αμερική, έχω περάσει από εκεί. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα και δεν την υπερασπιζόμαστε», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ζήτησε «να μην εφευρίσκουμε θέματα που μόνο διχαστικά είναι και δεν απηχούν τις απόψεις της κοινωνίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανακύψει γύρω από τα νέα σχολικά βιβλία, τα οποία, όπως είπε, θα κυκλοφορήσουν την επόμενη χρονιά.

«Είναι κατάκτηση για τη χώρα που έχουμε ένα σύστημα πολλαπλών βιβλίων», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι «δεν τα γράφει η υπουργός» αλλά αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές.

«Αν υπάρχει σε κάποιο βιβλίο κάποιο λάθος, θα το διορθώσουμε», ξεκαθάρισε.