Δοκιμάζουμε το νέο Renault Captur full hybrid E-Tech 160

Είναι ένα μοντέλο που στο πέρασμα των χρόνων έχει χτίσει ένα όνομα σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Μιλάμε για το Renault Captur το όποιο παραμένει ορόσημο στην κατηγορία των compact SUV, με πλήθος χαρακτηριστικών που το φέρνουν στις πρώτες θέσεις προτίμησης των υποψηφίων αγοραστών.

Μάλιστα στην έκδοση της δοκιμής μας, την full hybrid E-Tech 160 με βενζινοκινητήρα 1.800 κυβικών με βελτιώσεις στα σημεία και απόδοση, εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία της Renault στη Formula 1, ιδιαίτερα στον τομέα της ανάκτησης και αναγέννησης ενέργειας.



Ας ξεκινήσουμε από την εμφάνιση εκεί ί όπου οι ι αθλητικές γραμμές, που πλαισιώνουν την κομψή και premium εμφάνισή του το χαρακτηρίζουν ως ένα «αυτοκίνητο για να ζεις μαζί του» («voiture à vivre»). Η σχεδίαση του Renault Captur E-Tech 160 μπροστά ξεχωρίζει από τη νέα, αιχμηρή μάσκα με τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED σε σχήμα C. Υπάρχουν λεπτότερα φωτιστικά σώματα LED πίσω, με ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή.

Το πίσω μέρος του Renault Captur E-Tech 160 έχει διακριτικές και κομψές αλλαγές. Ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας και ο νέος διαχύτης προσφέρουν στη δυναμική εμφάνιση του Γαλλικού μοντέλου. Όσον αφορά τις διαστάσεις μήκος είναι 4.239×πλάτος 1.797× ύψος 1.575χλστ. με το μεταξόνιο στα 2.639 χλστ.



Το αναβαθμισμένο στυλ της εξωτερικής σχεδίασης αντανακλάται και στο εσωτερικό, το οποίο διαθέτει όμορφη σχεδίαση αλλά και υψηλή ποιότητα κατασκευής με το ανάλογο φινίρισμα. Η συναρμογή των πλαστικών είναι ιδιαίτερα προσεγμένη ενώ στο πολυλειτουργικό τιμόνι υπάρχει πλήθος μπουτόν για τον χειρισμό ηλεκτρονικών συστημάτων αλλά και των προγραμμάτων οδήγησης..

Μπροστά από την θέση του οδηγού υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,4 ιντσών με παραμετροποιήσεις και ενδείξεις για μπαταρία και την ενέργεια. Στο κέντρο του ταμπλό συναντάμε την μεγάλη κάθετη οθόνη των 10,4 ιντσών η οποία παραπέμπει σε τάμπλετ,

Με ιδιαίτερα εύκολο μενού για τον χειρισμό των ηλεκτρονικών συστημάτων μεταξύ αυτών και του openR link που συνεργάζεται με τη Google, με κατευθείαν χρήση λειτουργιών όπως Google Maps, Google Assistant και το Google Play,

Μας άρεσε η ύπαρξη φυσικών κουμπιών στη βάση της οθόνης για τον κλιματισμό που σε βοηθούν να μην« χάνεσαι» μέσα σε υπο-μενού της οθόνης.Με την λειτουργία My Safety Switch μέσω του σχετικού μπουτόν, μπορείς να έχεις απευθείας πρόσβαση στην ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης,

Το Renault Captur full hybrid E-Tech 160 εξοπλίζεται με έως και 29 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) και ασφάλειας που καλύπτουν την οδήγηση, το παρκάρισμα και την προστασία. Μεταξύ αυτών υτάρχει Adaptive Cruise Control (Προσαρμοζόμενο Cruise Control): Κρατάει αυτόματα την απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα και προσαρμόζει την ταχύτητα.

Η κάμερα οπισθοπορείας έχει καλή ανάλυση. Υπάρχουν ακόμη 4 θύρες USB-C για τους μπροστινούς αλλά και για τους πίσω επιβάτες.

Στον τομέα της εργονομίας πρέπει να προσθέσουμε τις πολλές θήκες στο εσωτερικό αλλά και στην δυνατότητα μετακίνησης του πίσω καθίσματος μέχρι 16 εκατοστά μπροστά ή πίσω, αλλάζοντας με αυτόν τον τρόπο την χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ της άνεσης των επιβατών.

Οι χώροι είναι άνετοι και γίνονται ακόμη καλύτεροι όταν σύρεις το πίσω κάθισμα προς το πορτμπαγκάζ. Σε αυτή την περίπτωση η χωρητικότητα περιορίζεται στα 348 λίτρα, τιμή κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας. Όταν σύρεις το πίσω κάθισμα τέρμα μπροστά τότε η τιμή ανεβαίνει στα 480 λίτρα.

Με δεδομένη την τεχνογνωσία της στα ηλεκτρικά οχήματα, η Renault παρουσίασε το 2021 το καινοτόμο σύστημα full hybrid E-Tech. Πάνω από 150 πατέντες έχουν κατατεθεί για αυτήν την τεχνολογία, η οποία εκμεταλλεύεται όπως αναφέραμε πλήρως την τεχνογνωσία της Renault στη Formula 1, ιδιαίτερα στην ανάκτηση και αναγέννηση ενέργειας.

Στην «καρδιά» του μοντέλου της δοκιμής μας είναι ένας ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1.798 κ.εκ. ο οποίος αποδίδει 109 ίππους. και 172 Nm ροπής. Συνεργάζεται με δυο ηλεκτροκινητήρες. Ο ένας έχει απόδοσή 49 ίππους και 205 Nm, ροπής και τροφοδοτεί απευθείας τους μπροστινούς τροχούς, Ο δεύτερος είναι HSG (High-Voltage Starter Generator) με απόδοση 20 ίππους και 50 Nm ροπής. Συνδυαστικά η συνολική ισχύς είναι 160 ίπποι σαφώς μεγαλύτερη από τα 145 άλογα του προηγούμενου μοντέλου.

Υπάρχει μπαταρία ιόντων λιθίου 1,4kWh και έξυπνο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων πολλαπλών λειτουργιών (multi-mode) χωρίς συμβατικό συμπλέκτη που συνδυάζει ταχύτητα και ακρίβεια στις αλλαγές ταχυτήτων, με μεγάλη αξιοπιστία και ελάχιστη απώλεια ισχύος .Η μεγαλύτερη μπαταρία 1,4kWh (230V) συνεισφέρει στην μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και όπως αντιλαμβάνεστε και στην μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.



Στην πράξη τώρα. Το αυτοκίνητο ξεκινά, κινείται και επανεκινείται ηλεκτρικά ομαλά και χωρίς θόρυβο από το σύστημα μετάδοσης . Ο βενζινοκινητήρας άμεσου ψεκασμού μαζί με τους δυο ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται αρμονικά και αθόρυβα σε σημείο που να μην το αντιλαμβάνεσαι από την θέση του οδηγού, παρά μόνο αν επικεντρώσεις την προσοχή σου. ΟΙ ταχύτητες του αυτόματο κιβωτίου 4+2 σχέσεων πέφτουν σωστά και με επίσης αθόρυβο τρόπο.

Στην πραγματικότητα για να ακούσεις το υβριδικό σύστημα πρέπει να βυθίσεις το δεξί σου πόδι στο δεξί πεντάλ αναζητώντας περίσσεια ισχύ. Τα 0-100 χιλιόμετρα στην επιλογή του σπορ προγράμματος οδήγησης τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 8,9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα φθάνει στα 180 χλμ./ώρα. Στο οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης και κινούμενοι μέσα στην πόλη το υβριδικό σύστημα απέδειξε την προηγμένη τεχνολογία του καθώς το Renault Captur full hybrid E-Tech 160 κατάφερε να α κινηθεί έως και το 80% των διαδρομών αμιγώς ηλεκτρικά,

Τα καλά νέα συνεχίζονται στην κατανάλωση καυσίμου η οποία με φορτισμένη την μπαταρία και με το οικονομικό πρόγραμμα οδήγησης και μέσα στη πόλη μπορεί να κατέβει ακόμα και κάτω από τα 4λίτρατ./100 χλμ Η λειτουργία ανάκτηση ενέργειας γίνεται μέσω του επιλογέα e-shifter και μόνο στην μια λειτουργία Β, Σε μικτές συνθήκες δεν ξεπεράσαμε τα 5,5 λίτρα/100 χλμ .με τις εκπομπές CO2 να βρίσκονται στα 99 γρ./χλμ., Με αυτή την τιμή το Captur full hybrid E-Tech 160 δεν πληρώνει τέλη κυκλοφορίας και κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα στον δακτύλιο.

Στο μεγαλύτερο μέρος της δοκιμής κινηθήκαμε κυρίως στον αυτοκινητόδρομο αλλά και σε επαρχιακούς δρόμους. Στο ανοιχτό δρόμο «καταπίνει» , τα χιλιόμετρα προσφέροντας άνεση γιατί ας μην ξεχνάμε μιλάμε για ένα Γαλλικό αυτοκίνητο, με τους αεροδυναμικούς θορύβους ή και τους μηχανικούς να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα .Το σύστημα διεύθυνσης αν και ελαφρύ μας έδινε καλή πληροφόρηση.

Οι κλίσεις στις στροφές παρά το σχετικά αυξημένο ύψος (169 χλστ.). είναι μειωμένες με πολύ καλή πρόσφυση που προσφέρουν τα ελαστικά Continental EcoContact 6 διάστασης 215/55-R18.

Αν το παρακάνεις και κινηθείς σε πολύ αυξημένους ρυθμούς το μπροστινό μέρος θα ανοίξει λίγο την τροχιά του. Δεν υπάρχει όμως καμία ανησυχία καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας επεμβαίνουν και φέρνουν τα πράγματα στην σωστή πορεία.

Σε κακοτράχαλα οδοστρώματα ή σε χωματόδρομους, η ανάρτηση απορροφά ικανοποιητικά τις όποιες ανωμαλίες και μόνο σε απότομα εγκάρσια κομμάτια παρατηρούνται κάποιες μικρές αναπηδήσεις, οι οποίες δεν είναι ενοχλητικές. Τα φρένα αποδείχθηκαν αποτελεσματικό με καλή αίσθηση παρά την ύπαρξη του συστήματος ανάκτησης ενέργειας



Σήμερα, η κορυφαία υβριδική E-Tech τεχνολογία της Renault είναι καλύτερη από ποτέ. Με όμορφη σχεδίαση, δυναμική εμφάνιση και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφαλείας από την αρχική έκδοση, μπαίνει δυνατά σε μια δύσκολη κατηγορία με πολλούς και αξιόλογους αντιπάλους. Και πάμε στο θέμα των τιμών και της εγγύησης του Renault l hybrid E-Tech 160 Για την έκδοση evolution plus Full Hybrid χρειάζεστε 25.550 ευρώ .

Για την πιο πλούσια Full Hybrid E-Tech 160 techno η τιμή είναι στα 27100 ευρώ Σε αυτή επιπλέον έχετε μεταξύ άλλων adaptive cruise control, αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω, μεγαλύτερο πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών και ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης στο σύστημα infotainment, και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών ‘black hole’ με ελαστικά 215/55 R18. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται τα 5 χρόνια εγγύησης, τα 3 χρόνια εγγύηση βαφής, τα 12 χρόνια εγγύηση αντιδιαβρωτικής προστασίας με 5 χρόνια οδική βοήθεια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ; ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

