Συντριβή Phantom: Πένθος για τους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

40χρονος ο Επισμηναγός και 37χρονος ο Σμηναγός που έχασαν τη ζωή τους

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Πηγή: εξωτερική φωτογραφία με τη χρήση ΑΙ
Πρώτη Δημοσίευση: 05.09.26, 22:59
Το ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την τραγωδία στην αεροπορική επίδειξη- Νεκροί δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας από τη συντριβή του Phantom

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Θρηνεί η Πολεμική Αεροπορία και όλη η Ελλάδα τον χαμό των δύο πιλότων της, μετά τη συντριβή του μοιραίου F-4 Phantom, κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flying Week 2026, στην Τανάγρα.

Συντριβή Phantom: Πένθος για τους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

Οι δύο αξιωματικοί ανασύρθηκαν νεκροί, μακριά από το σημείο της πτώσης του αεροσκάφους, το οποίο απείχε περίπου 6 χλμ. μακριά από το αεροδρόμιο της Τανάγρας. Πρόκειται για τον 40χρονο Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.

Συντριβή Phantom: Το Star στο «σημείο μηδέν» της αεροπορικής τραγωδίας

Συντριβή Phantom: Ο 40χρονος Επισμηναγός Ι.Μ 

Συντριβή Phantom: Ο 40χρονος Επισμηναγός Ι.Μ 

Συντριβή Phantom: O 37χρονος Σμηναγός Δ.Π.

Συντριβή Phantom: O 37χρονος Σμηναγός Δ.Π.

«Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών και Σμηναγού (Ι) Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας», σημειώνει σε ανακοίνωσή το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Τανάγρα: Επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας

Θρήνος για τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου- «Το επόμενο Σάββατο θα βάπτιζαν την κόρη του»

Στα Πραμάντα Τζουμέρκων και το Πολυστάφυλο Πρέβεζας θρηνούν τον χαμό του ήρωα σμηναγού, Δημήτρη Πέτρου.

«Δημήτρη μου... Όλοι οι Πραμαντιώτες σήμερα θρηνούμε για τον άδικο χαμό σου!!!», έγραψε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Β.Τζουμερκων Νίκος Βαΐτσης.

Τα Πράμαντα Τζουμέρκων ήταν το χωριό της μητέρας του άτυχου σμηναγού, το οποίο επισκεπτόταν από μικρό παιδί. «Όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα Πράμαντα τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του την κυρα- Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό...», περιέγραψε ο δήμαρχος στο ΑΠΕ- ΜΠΕ.

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος και στο χωριό του πατέρα του, το Πολυστάφυλο Πρέβεζας. Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κωνσταντίνος Καραβίδας, μιλάει για θρήνο σε όλη την περιοχή. «Ήταν ένας άγγελος..., όσο ζούσαν οι παππούδες, ερχόταν συνέχεια, το αγαπούσε το χωριό. Ειναι μία αγαπητή οικογένεια. Ο πατέρας συνταξιούχος αστυνομικός και η μητέρα συνταξιούχος καθηγήτρια. Έχει και μία αδελφή...», είπε ο πρόεδρος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη μια θλιβερή πτυχή της τραγωδίας. Ο άτυχος σμηναγός επρόκειτο να βαπτίσει την 5 μηνών κορούλα του, το επόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στον Κατσικά Ιωαννίνων, όπου ζουν οι γονείς του.

Συντριβή Phantom: Το χρονικό της τραγωδίας 

Το Phantom συνετρίβη μετά από περίπου δύο λεπτά ελιγμών, μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών, στις 3 παρά 5 το μεσημέρι του Σαββάτου. Η σοκαριστική στιγμή της πτώσης του έχει καταγραφεί από τα κινητά κάποιων παρευρισκόμενων, οι οποίοι είδαν ουσιαστικά την έκρηξη και τους καπνούς. 

Συντριβή Phantom: Πένθος για τους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

Το αεροσκάφος χτύπησε αρχικά στο έδαφος στη θέση Προφήτης Ηλίας στα Οινόφυτα. Ένα μεγάλο θραύσμα εκτινάχθηκε και έπεσε σε εργοστάσιο της περιοχής, με αποτέλεσμα να σημειωθεί δεύτερη έκρηξη και πυρκαγιά που ήταν ορατή από την εθνική οδό.

Συντριβή Phantom: Πένθος για τους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

Δύο εργάτες γης τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας. 

Συντριβή Phantom: Πένθος για τους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

Η αεροπορική επίδειξη διακόπηκε αμέσως, με τους διοργανωτές να συστήνουν στον κόσμο να αποχωρήσει με ψυχραιμία. 
 

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