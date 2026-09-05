Νίκος Πολυδερόπουλος: Το τρυφερό βίντεο με τον 7 μηνών γιο του

«Η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα», έγραψε

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Νίκος Πολυδερόπουλος: Τα πρώτα λόγια από το μαιευτήριο μετά τη γέννησε του γιου του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Πολυδερόπουλος δημοσίευσε τρυφερό βίντεο με τον 7 μηνών γιο του στο Instagram.
  • Στο βίντεο, κρατά τον γιο του στον αέρα και κάνει γκριμάτσες, συνοδευόμενο από το τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ.
  • Ο Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου.
  • Σκοπεύουν να κάνουν γάμο και βάπτιση μαζί μετά το φετινό καλοκαίρι.
  • Το ζευγάρι κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος απολαμβάνει στο έπακρο την πατρότητα και σε νέα του ανάρτηση στο Instagram τον βλέπουμε σε τρυφερές στιγμές με τον γιο του.

Ανδρέας Γεωργίου – Νίκος Πολυδερόπουλος: Η φωτογραφία με τα μωρά τους

Στο κλιπ που δημοσίευσε, ο Νίκος Πολυδερόπουλος φαίνεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι κι ενώ κρατά στον αέρα τον επτά μηνών γιο του, καταγράφεται να κάνει διάφορες γκριμάτσες.

Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους followers του έγραψε: «Η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα», συνοδεύοντάς το με το τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ «Everything Hallelujah».

 

Το τρυφερό βίντεο του Νίκου Πολυδερόπουλου με τον γιο του

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου. Λίγες μέρες αργότερα, στις 31 του μήνα, ο ηθοποιός ανακοίνωσε τα ευχάριστα με μια ανάρτηση στα social media.

Στις πρώτες δηλώσεις από το μαιευτήριο μετά τη γέννηση του μωρού, ο ίδιος είχε μιλήσει για τα πρωτόγνωρα συναισθήματα, αποκαλύπτοντας πως βάπτιση και γάμος θα γίνουν μαζί μετά το φετινό καλοκαίρι.

Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι με τον γιο του σε παραλία της Μυκόνου, όπου απόλαυσαν τον ήλιο και τη θάλασσα. Ο ηθοποιός και η λογοθεραπεύτρια σπανίως κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, κρατώντας τη σχέση και την οικογενειακή τους ευτυχία μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

 

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