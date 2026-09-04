Kαινούργιου: Αποκάλυψε με μία φωτογραφία το παιδικό της όνειρο

Η παρουσιάστρια είναι στη Γαλλία με τον σύζυγό της και την κόρη τους

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει πριν δύο μήνες για τη γέννηση της κόρης της/ βίντεο από Καλύτερα δε γίνεται

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το παιδικό της όνειρο να έχει ανθοπωλείο, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το Marais.
  • Στο Παρίσι, ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατάει την κόρη τους Ξένια, σε ένα ευτυχισμένο στιγμιότυπο με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.
  • Η Ξένια έκανε το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό με τους γονείς της.
  • Πριν από τη Γαλλία, η οικογένεια ταξίδεψε στην Πάρο, όπου η Κατερίνα μοιράστηκε στιγμές ευτυχίας.
  • Η σχέση της Κατερίνας και του Παναγιώτη ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και απέκτησαν την Ξένια το 2025.

Ένα ανθοπωλείο που βρίσκεται στη μοντέρνα συνοικία Marais, απαθανάτισε η Κατερίνα Καινούργιου αποκαλύπτοντας πως το όνειρο που είχε ως παιδί ήταν να έχει ένα τέτοιο ατελιέ λουλουδιών.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Νέες φωτογραφίες με τη μκρή Ξένια στο Παρίσι

Kαινούργιου: Αποκάλυψε με μία φωτογραφία το παιδικό της όνειρο

«Κάποτε ονειρευόμουν να έχω το δικό μου ανθοπωλείο… Ίσως γι’ αυτό έχω αδυναμία στα ανθοπωλεία του Marais… Τα πιο όμορφα που έχω δει…», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε και άλλες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι. Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και εκείνη που ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατάει στην αγκαλιά του την μονάκριβη κόρη τους, Ξένια και “λιώνει από ευτυχία”.

Kαινούργιου: Αποκάλυψε με μία φωτογραφία το παιδικό της όνειρο

Πίσω από τον ευτυχισμένο μπαμπά είναι ο Πύργος του Άιφελ. Αυτό μάλιστα ήταν και το πρώτο ταξίδι που έκανε στο εξωτερικό η μικρή Ξένια. 

 

 

Πριν από τη Γαλλία, το ζευγάρι είχε ταξιδέψει μαζί με την κόρη του στην Πάρο. Μάλιστα σε μία από τις φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στο Instagram της είχε αναφέρει πως:«Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία».

 

 

 

Η Κατερίνα δεν αποχωρίζεται ποτέ τη μονάκριβη κόρη της για την οποία και έχει πει πως της άλλαξε τη ζωή προς το καλύτερο.Η σχέση του Παναγιώτη Κουτσουμπή και της Κατερίνας Καινούργιου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024 και το καλοκαίρι του 2025 η Κατερίνα έμεινε έγκυος στο πρώτο της παιδί. 

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