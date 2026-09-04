Μετά τις τουρκικές απειλές για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, η Αθήνα περνά στην αντεπίθεση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία ότι δε δεχόμαστε οδηγίες για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Οι Τούρκοι αναλυτές πάντως, έχοντας προφανώς πάρει γραμμή από τον Ερντογάν, συνεχίζουν τις ανιστόρητες προβοκάτσιες εις βάρος της Ελλάδας, η οποία ετοιμάζεται για ένα φθινόπωρο έντασης.



Κ. Μητσοτάκης: «Δε δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν για την Άμυνά μας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου από την Τουρκία και απάντησε ο ίδιος στον Ερντογάν που μας... «συμβούλεψε» απειλητικά να μην έχουμε Στρατό στα νησιά μας.

«Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη σχολιάστηκαν αμέσως στα τουρκικά κανάλια. Μια παρουσιάστρια, όπως βλέπετε, έγραψε στον πίνακα τη φράση “τι δήλωσε ο Μητσοτάκης”, ενώ λίγο αργότερα, ένας Τούρκος απόστρατος βρήκε την ευκαιρία να απειλήσει ανοιχτά την Ελλάδα.

Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν Ελλάδα και Ισραήλ

«Αν η Ελλάδα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αρχίσει χωρίς καμία δικαιολογία ή με μια ανόητη δικαιολογία, μία επίθεση κατά της Τουρκίας, αυτό θα προκαλέσει αλλαγή στην γεωγραφία της Ελλάδας. Θα αλλάξει η ιδιοκτησία των νησιών» τόνισε ΄σε τηλεοπτικό σταθμό της χώρας του ο Τούρκος απόστρατος Τσαγλάρ Οσλέρ.

Έχουν τόσο εκνευριστεί οι Τούρκοι από τη συμφωνία Αθήνας - Τελ Αβίβ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», που απειλούν ακόμα και το Ισραήλ, με τον ίδιο απόστρατο να προσθέτει: « Άντε, ας δοκιμάσουν! Αυτό σας λέω, άντε ας δοκιμάσει και το Ισραήλ. Και του Ισραήλ η γεωγραφία θα αλλάξει!

Γεραπετρίτης : «Δε συζητάμε θέματα κυριαρχίας και δομής δυνάμεων»

Δε συζητάμε θέματα κυριαρχίας, ούτε πού θα βάλουμε το στρατό μας, ξεκαθάρισε και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου: «Δε συζητάμε θέματα εκτός ατζέντας, όπως είναι τα θέματα κυριαρχίας, δομής δυνάμεων, χωρικών υδάτων και ζητήματα διεθνών συνεργασιών της χώρας μας».

Στην Αίγυπτο την Τρίτη ο Κ. Μητσοτάκης

Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με τον Πρόεδρο Αλ Σίσι, ο οποίος δέχεται πιέσεις να συμμετάσχει στην ισλαμική Συμφωνία της Μέκκας με την Τουρκία, το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία.

