Ντορέττα Παπαδημητρίου: Tέρμα το ξανθό για την Ντορέττα! Δείτε φωτογραφία

H ηθοποιός άλλαξε χρώμα και χτένισμα

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Τι είχε πει σε συνέντευξή της στο Breakfast@Star για τον Γιώργο Γεροντιδάκη και τα δύο της παιδιά

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Μία μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, όπως η ίδια αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια βουτιά στην Τζια

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Tέρμα το ξανθό για την Ντορέττα! Δείτε φωτογραφία

H ηθοποιός είπε “αντίο” στο ξανθό και επέλεξε μία ζεστή απόχρωση μελί με caramel ανταύγειες. H Nτορέττα δεν άλλαξε μόνο χρώμα αλλά και χτένισμα κάνοντας voluminous blowout, με τις άκρες γυρισμένες απαλά. 

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Tέρμα το ξανθό για την Ντορέττα! Δείτε φωτογραφία

Μάλιστα η ηθοποιός ανέφερε στους διαδικτυακούς της φίλους πως θα υπάρξει και βίντεο από τη διαδικασία. 

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν για χρόνια ξανθιά/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν για χρόνια ξανθιά/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Ντορέττα δεν αλλάζει συχνά το χρώμα των μαλλιών της και ήταν πολλά χρόνια πιστή στο ξανθό. Το 2023 για ένα μικρό διάστημα είχε επιλέξει να τα κάνει καστανόξανθα, όμως μετά γύρισε πάλι στο ξανθό.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο ΣΕΦ.Αγώνας Ολυμπιακός-Μπασκόνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στο ΣΕΦ.Αγώνας Ολυμπιακός-Μπασκόνια/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Όσον αφορά το μήκος και τα χτενίσματα, εδώ το πράμα αλλάζει αφού η ηθοποιός αγαπά τις αλλαγές: κάποιες φορές επιλέγει κοντό καρέ, άλλες μακρύ, κάποιες φορές τα κάνει ίσια ενώ άλλες τα κάνει μπούκλες.
 

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ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
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