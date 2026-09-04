Κατερίνα Λιόλιου: «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»

Κατερίνα Λιόλιου: Μόλις κυκλοφόρησε η «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»

To νέο της τραγούδι που έγινε αμέσως το απόλυτο μουσικό talk of the town

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.09.26 , 19:35 Chery: Δείτε πόσο αξιόπιστη είναι
04.09.26 , 19:19 ΔΕΘ: Το σενάριο για αύξηση στο επίδομα παιδιού
04.09.26 , 19:13 Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα που προέκυψε με τα σχολικά βιβλία
04.09.26 , 18:52 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Tέρμα το ξανθό για την Ντορέττα! Δείτε φωτογραφία
04.09.26 , 18:44 Σύνταξη πριν από τα 62: Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν
04.09.26 , 18:34 Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου- Δεν έμαθε ποτέ ποιος σκότωσε την κόρη της
04.09.26 , 18:06 Τιμές τροφίμων: Έρχεται «βαρύς χειμώνας» λόγω πολέμων και Ελ Νίνιο
04.09.26 , 17:38 Acun Medya: «Δεν έχουμε λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής»
04.09.26 , 17:32 Citroёn: Κατακτά την κορυφή της ηλεκτροκίνησης
04.09.26 , 17:20 Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
04.09.26 , 17:16 Ψήφισμα για να αλλάξει ο Παγκόσμιος χάρτης Mercator, λόγω της Αφρικής
04.09.26 , 17:01 JAECOO 5 SHS-H: Που μπορείτε να δείτε το νέο μοντέλο
04.09.26 , 16:35 Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ. - Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά
04.09.26 , 16:20 Ηλιούπολη: Παραβίασε STOP και συγκρούστηκε με ταξί που κατέληξε σε αυλή
04.09.26 , 16:18 Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ήπιε στο χωριό του τον «Πρώτο καφέ με τη Ζήνα»!
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Βρετανία: Προειδοποίηση για ακραίο Ελ Νίνιο - «Να έχετε τρόφιμα στο σπίτι»
Γιοχάνα και Βάσιας: Πώς είναι σήμερα τα παιδιά του Αλέκου Αλεξανδράκη
Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Tέρμα το ξανθό για την Ντορέττα! Δείτε φωτογραφία
Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στη Σητεία με τους γιους της
Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα μπουν τα ποσά στους λογαριασμούς
Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Πέθανε η μητέρα της Εύης Γατίδου- Δεν έμαθε ποτέ ποιος σκότωσε την κόρη της
Αντίο έξω κόσμε! Το GNTM αρχίζει και ανακοίνωσε την πρεμιέρα του!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 04.09.26, 18:18
Κατερίνα Λιόλιου: «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη»
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι "Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη", που έγινε αμέσως δημοφιλές.
  • Το τραγούδι αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της sold out καλοκαιρινής περιοδείας της, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.
  • Η μουσική είναι του Γιάννη Φακίνου και οι στίχοι του Θοδωρή Μάκρα.
  • Είναι το πρώτο κομμάτι από το νέο album της, μετά τα πλατινένια "Το Δικό Μου DNA" και "1994".
  • Το music video θα κυκλοφορήσει σύντομα στο YouTube.

Η Κατερίνα Λιόλιου κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του κοινού και κυκλοφορεί την πολυαναμενόμενη «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», το νέο της τραγούδι που έγινε αμέσως το απόλυτο μουσικό talk of the town.

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την Κατερίνα Λιόλιου κατά τη διάρκεια της sold out καλοκαιρινής περιοδείας της. Σε μια αυθόρμητη στιγμή, η Κατερίνα Λιόλιου έβαλε να ακουστεί από το κινητό της ένα απόσπασμα του τραγουδιού, το οποίο τότε βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία ολοκλήρωσης, και η αντίδραση των θεατών ήταν άμεση και ενθουσιώδης. Το κοινό άρχισε αμέσως να ζητά την επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού, ενώ το απόσπασμα έγινε viral στα social media, δημιουργώντας μεγάλο κύμα προσμονής για ακόμα μία επιτυχία της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας. 

liolioy

Μέσα από την «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», που διατίθεται στις streaming υπηρεσίες από την Panik Platinum, η πολυεπιτυχημένη ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού δίνει φωνή σε μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα, αλήθειες και… ψέματα που κάποια στιγμή αποκαλύπτονται. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Φακίνους και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας.

Η «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το Δικό Μου DNA» και «1994», ενώ σε λίγες ημέρες θα κυκλοφορήσει και στο YouTube μέσα από ένα εντυπωσιακό music video με άρτια κινηματογραφική παραγωγή.

Βρείτε την «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/pagkosmia-mera-tou-psefti

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Άλλαξε Χρώμα Μαλλιών
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Tέρμα το ξανθό για την Ντορέττα! Δείτε φωτογραφία
Φλώρος: Τι απαντά η εταιρία για την κατάθεση αγωγής εναντίον
Celebrities & Gossip Νεα
Acun Medya: «Δεν έχουμε λάβει γνώση για τυχόν κατάθεση αγωγής»
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Celebrities & Gossip Νεα
Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στη Σητεία με τους γιους της
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Παπουτσάκη: Ανέμελες στιγμές στη Σητεία με τους γιους της
Βικτώρια Δέλλα: Οι Φωτογραφίες Από Τις Διακοπές Της
Celebrities & Gossip Νεα
Βικτώρια Δέλλα: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Celebrities & Gossip Νεα
Σίντι Κρόφορντ: Η κούκλα κόρη της έγινε 25 ετών- «Είμαι τόσο περήφανη»
Αλμπάνης: Το Σχόλιο Για Την Ανδριολάτου Και Η Απάντησή Της
Celebrities & Gossip Νεα
Αλμπάνης: Το ιδιαίτερο σχόλιο για την Κλέλια Ανδριολάτου και η απάντησή της
Κατερίνα Στικούδη
Celebrities & Gossip Νεα
Στικούδη: «Τα παιδιά είναι 5 και 2,5. Το μεγαλύτερο παιδί είναι ο Βαγγέλης»
Μαρία Κανελλοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Κανελλοπούλου για την υγεία της: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top