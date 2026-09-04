Μάνδρα: Άνδρας εισέβαλε με μαχαίρι στο Α.Τ. - Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά

Στο νοσοκομείο ο 31χρονος δράστης

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 31χρονος άνδρας εισέβαλε στο Α.Τ. Μάνδρας-Ειδυλλίας κρατώντας μαχαίρι και απείλησε τους αστυνομικούς.
  • Αγνοώντας τις εντολές των αστυνομικών, επιτέθηκε και πυροβολήθηκε στην κοιλιακή χώρα από έναν αστυνομικό.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα, ενώ ένας αστυνομικός υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι.
  • Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού από τις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, όταν ένας 31χρονος άνδρας απείλησε αστυνομικούς έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 31χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα και, κρατώντας μαχαίρι, απείλησε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο. 

Παρά τις εντολές τους να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο άνδρας δεν υπάκουσε και τους επιτέθηκε. Τότε ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά. Ο 31χρονος τραυματίστηκε στην κοιλιακή χώρα. 

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 31χρονος που φέρει διαμπερές τραύμα στην κοιλιά μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπως κι ένας αστυνομικός ελαφρά τραυματισμένος στο κεφάλι. 

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση, ενώ οι Αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. 

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Για το περιστατικό 

«Απογευματινές ώρες σήμερα, 31χρονος ημεδαπός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. 

Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους. 

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στην κοιλιακή χώρα. 

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. 

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα». 

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