Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την κόρη του αείμνηστου Κώστα Σημίτη, Φιόνα Μουζακίτη-Σημίτη και την εγγονή του, Γιολάντα Μουζακίτη.

Μαμά και κόρη παραβρέθηκαν στο Grand Ballet Gala, το οποίο παρουσιάστηκε στο Nasioutzik Mansion, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Γιολάντα Μουζακίτη- Φιόνα Μουζακίτη Σημίτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Φιόνα Μουζακίτη-Σημίτη, η οποία είναι εικαστικός και επιμελήτρια εκθέσεων, είχε αναλάβει τα σκηνικά της παράστασης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της ξεχωριστής ατμόσφαιρας της βραδιάς.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Δάφνη Σημίτη.

Δάφνη Σημίτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στη μοναδική βραδιά, συναντήθηκαν επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχε η συμμετοχή μιας πλειάδας ταλαντούχων νέων Ελλήνων χορευτών, οι οποίοι στάθηκαν επάξια δίπλα στους μεγάλους αστέρες του διεθνούς μπαλέτου.

Δάφνη και Κώστας Σημίτης απέκτησαν δύο κόρες: την εικαστικό Φιόνα Μουζακίτη Σημίτη και την ακαδημαϊκό Μαριλένα Σημίτη. Η κόρη τους Φιόνα απέκτησε με τον σύζυγό της, μία κόρη, τη Γιολάντα Μουζακίτη.

Κώστας & Δάφνη Σημίτη με την εγγονή τους/ NDP

Το 2015, ο Κώστας και η Δάφνη Σημίτη είχαν παρακολουθήσει μαζί με την εγγονή τους παράσταση στο Ηρώδειο.

Η Γιολάντα Μουζακίτη είναι video artist, με σπουδές Art and Design στο Central Saint Martins του Λονδίνου. Ο παππούς της έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, σε ηλικία 88 ετών, τον Ιανουάριο του 2025.