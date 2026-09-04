Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη

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Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη
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Στιγμιότυπα της οικογένειας Σημίτη - Φωτογραφίες αρχείου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόρη του Κώστα Σημίτη, Φιόνα Μουζακίτη-Σημίτη, και η εγγονή του, Γιολάντα Μουζακίτη, εμφανίστηκαν στο Grand Ballet Gala στις 2 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η Φιόνα, εικαστικός, είχε αναλάβει τα σκηνικά της παράστασης, συμβάλλοντας στη δημιουργία της ατμόσφαιρας.
  • Στην εκδήλωση συμμετείχαν σπουδαίοι χορευτές του παγκόσμιου μπαλέτου και νέοι Έλληνες χορευτές.
  • Ο Κώστας Σημίτης απεβίωσε τον Ιανουάριο του 2025, σε ηλικία 88 ετών.
  • Η Γιολάντα είναι video artist με σπουδές στο Central Saint Martins του Λονδίνου.

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την κόρη του αείμνηστου Κώστα ΣημίτηΦιόνα Μουζακίτη-Σημίτη και την εγγονή του, Γιολάντα Μουζακίτη.

Κώστας Σημίτης: Η γνωριμία με τη Δάφνη, ο 60ετής γάμος τους & οι κόρες τους

Μαμά και κόρη παραβρέθηκαν στο Grand Ballet Gala, το οποίο παρουσιάστηκε στο Nasioutzik Mansion, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.

 Γιολάντα Μουζακίτη- Φιόνα Μουζακίτη Σημίτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Γιολάντα Μουζακίτη- Φιόνα Μουζακίτη Σημίτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Φιόνα Μουζακίτη-Σημίτη, η οποία είναι εικαστικός και επιμελήτρια εκθέσεων, είχε αναλάβει τα σκηνικά της παράστασης, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της ξεχωριστής ατμόσφαιρας της βραδιάς.

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η Δάφνη Σημίτη. 

Δάφνη Σημίτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δάφνη Σημίτη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στη μοναδική βραδιά, συναντήθηκαν επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου κλασικού μπαλέτου. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχε η συμμετοχή μιας πλειάδας ταλαντούχων νέων Ελλήνων χορευτών, οι οποίοι στάθηκαν επάξια δίπλα στους μεγάλους αστέρες του διεθνούς μπαλέτου. 

Σπάνια εμφάνιση της εγγονής και της κόρης του Κώστα Σημίτη

Δάφνη και Κώστας Σημίτης απέκτησαν δύο κόρες: την εικαστικό Φιόνα Μουζακίτη Σημίτη και την ακαδημαϊκό Μαριλένα Σημίτη. Η κόρη τους Φιόνα απέκτησε με τον σύζυγό της, μία κόρη, τη Γιολάντα Μουζακίτη. 

Κώστας & Δάφνη Σημίτη με την εγγονή τους/ NDP

Κώστας & Δάφνη Σημίτη με την εγγονή τους/ NDP

Το 2015, ο Κώστας και η Δάφνη Σημίτη είχαν παρακολουθήσει μαζί με την εγγονή τους παράσταση στο Ηρώδειο.

Η Γιολάντα Μουζακίτη είναι video artist, με σπουδές Art and Design στο Central Saint Martins του Λονδίνου. Ο παππούς της έφυγε από τη ζωή αιφνίδια, σε ηλικία 88 ετών, τον Ιανουάριο του 2025.

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