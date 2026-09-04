Οι πρώτες δηλώσεις της 68χρονης που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της - Βίντεο ΕΡΤ

Η αστυνομία βρήκε τα λείψανα της ηλικιωμένης γυναίκας που η εγγονή κατήγγειλε ότι η μητέρα της και ενδεχομένως και ο αδελφός της είχαν θάψει πριν 10 χρόνια για να παίρνουν τη σύνταξη.

Το σπίτι, όπου βρέθηκαν τα λείψανα της ηλικιωμένης τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί εδώ και δέκα χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά βρέθηκαν τυλιγμένα σε νάιλον, που κατά πάσα πιθανότητα ανήκουν στην ηλικιωμένη, ωστόσο η ταυτοποίηση θα πρέπει να γίνει μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων.

Σήμερα ξεκίνησαν νέες έρευνες της αστυνομίας για να βρεθεί κάποιο ίχνος της ηλικιωμένης γυναίκας. Χθες με ειδικό εκσκαφέα έσκαψαν όλη την αυλή του σπιτιού της 68χρονης, χωρίς να βρους κάτι. Η γυναίκα φέρεται να του υποδείκνυε κάθε φορά και άλλο σημείο της αυλής, υποστηρίζοντας ότι δε θυμόταν το ακριβές σημείο, καθώς είχαν περάσει δέκα χρόνια.

Τελικά οι αστυνομικοί επέκτειναν τις έρευνες και σε άλλα σημεία του σπιτιού και βρήκαν τα οστά σε αποθήκη στο υπόγειο.

Τα οστά βρέθηκαν τυλιγμένα σε νάιλον και κρυμμένα στο υπόγειο του σπιτιού

Μαραθώνας: «Αυτά είναι προσωπικά θέματα» είχε πει η 68χρονη στην ΕΡΤ

Η 68χρονη είχε παραδεχθεί στις Αρχές ότι η μητέρα της πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια, σε ηλικία περίπου 80 ετών, και είχε υποστηρίξει ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού.

Η ίδια δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι η ηλικιωμένη πέθανε από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει από ποια ασθένεια έπασχε.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έκανε κηδεία στη μητέρα της, απάντησε: «Αυτά είναι προσωπικά θέματα».

Μαραθώνας: «Δεν έχω καμία ανάμειξη», λέει ο εγγονός

Ο εγγονός της ηλικιωμένης δήλωσε στην ΕΡΤ ότι δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε συμβεί στην γιαγιά του.

Η 68χρονη φέρεται να είπε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της για να παίρνει τη σύνταξή της

«Εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Η μητέρα μου δεν ξέρω τι έχει κάνει ακριβώς γιατί εγώ δεν έμενα σε αυτό το σπίτι συνέχεια. Η γιαγιά μου έχει χρόνια που έχει φύγει αλλά αυτή μου έλεγε ψέματα, ότι το είχε τακτοποιήσει, είχε πει ότι την έθαψε εκεί ενώ δεν ήταν εκεί. Δεν ξέρω, λέει ψέματα σε όλους, η κατάστασή της δεν είναι καλή, έχει καταπέσει τα τελευταία δύο με τρία χρόνια και δεν μπορεί. Την τελευταία φορά που την είδα ήταν εν ζωή, είχα φύγει, δεν έμενα εκεί. Δεν βλεπόμασταν γιατί έλειπα, ήμουν στα Τρίκαλα με τον πατέρα μου».

Μαραθώνας: Εντοπίστηκαν κινήσεις στον λογαριασμό της ηλικιωμένης μέχρι και τον Αύγουστο

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται και τα οικονομικά στοιχεία της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τραπεζικές κινήσεις στον λογαριασμό της έχουν εντοπιστεί μέχρι και τον Αύγουστο.

Ο εγγονός της ηλικιωμένης υποστηρίζει ότι δε γνώριζε τίποτα

Υπενθυμίζεται ότι η κόρη της 90χρονης φέρεται να είχε παραδεχθεί πως η μητέρα της είχε πεθάνει, ότι την είχε θάψει στον κήπο και ότι δεν είχε δηλώσει τον θάνατό της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Μαραθώνας: Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης και κόρης της 68χρονης, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στο εξωτερικό.

Η εγγονή φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι είχε να επικοινωνήσει με τη γιαγιά της περισσότερα από δέκα χρόνια.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τα στοιχεία της ηλικιωμένης στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ και διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί. Πήγαν λοιπόν στο σπίτι της 68χρονης κι εκεί η γυναίκα φέρεται να τους παραδέχθηκε ότι η μητέρα της είχε πεθάνει και την είχε θάψει στην αυλή.

Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες, που τελικά κατέληξαν στη μακάβρια ανακάλυψη των οστών σήμερα το πρωί.