Μία ιδιαίτερη στιγμή χάρισε στους θαυμαστές του ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής δημοσίευσε στο προσωπικό προφίλ του στο Instagram ένα πολύ όμορφο βίντεο, χαρίζοντας θετική ενέργεια και όμορφη διάθεση.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανέβασε ένα βίντεο όπου φαίνεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του να παίζει κιθάρα και να τραγουδά το κομμάτι «Όλα Μαγικά», γράφοντας στη λεζάντα της δημοσίευσής: «Ως… διά μαγείας, αυτό το κομμάτι μου φτιάχνει απίστευτα τη διάθεση 🎶✨Εσάς;;»

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι θαυμαστές του δημοφιλούς τραγουδιστή «πλημμύρισαν» το προφίλ του με εκατοντάδες όμορφα σχόλια, όπως: «Είσαι σχολή, είσαι έμπνευση, είσαι κομμάτι από τις ζωές μας. Ένας και μοναδικός. ❤️🌟»

«Μιχάλη μας, είσαι η μουσική όαση μέσα στη μετριότητα της εποχής . Σ´ αγαπάμε είσαι 🔝 με διαφορά ❤️❤️❤️»

«Κι εμάς, αλλά περισσότερο μας φτιάχνει τη διάθεση ν` ακούμε εσένα να τραγουδάς και να σε βλέπουμε να `σαι καλά, μες στη μουσική και να παίζεις κιθάρα! ❤️😍»

«Πάντα μου έφτιαχνες τη διάθεση στα καλά και στα άσχημα παρέα με την μουσική σου... Όλα μαγικά λοιπόν! Να είσαι γερός και να μας χαρίζεις την ενέργεια σου... την τόσο πολύτιμη! 🙏❤️🧿»

Μία από τις θαυμάστριές του, μάλιστα δε δίστασε να σχολιάσει ότι θα ήθελε να έχει γείτονα το Μιχάλη Χατζηγιάννη, για να μπορεί να τον ακούει να τραγουδά ζωντανά, γράφοντας ότι: «Θέλω να μένω στο δίπλα μπαλκόνι και να σε απολαμβάνω 😂❤️», ενώ κάποιος άλλος χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Τέτοιους γείτονες θα θέλαμε».

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης: Φωτογραφία: NDP

Οι στίχοι του τραγουδιού «Όλα Μαγικά»

Τη μουσική του τραγουδιού υπογράφουν ο Νικηφόρος Βυθούλκας και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ενώ τους στίχους έγραψε ο Θοδωρής Μάκρας.

Όσα έψαχνα βρήκα,

απ’ το σκοτάδι μου βγήκα,

ήρθες κι άλλαξαν όλα φως μου,

ξύπνησε ο καλός εαυτός μου.

Είσαι ότι δεν είχα,

όσα έψαχνα βρήκα,

χέρι με χέρι, αστέρι με αστέρι,

ήταν μοιραίο κι ένα σου λέω πια.



Όλα μαγικά, πρώτη φορά

βγάζω φτερά,

όλα μαγικά, στον ουρανό

εσύ κι εγώ.

Σ’ όλα τα νησιά, δωσ’ μου φιλιά

στην ακρογιαλιά,

ηλιοβασίλεμα, κρασί και μια αγκαλιά.

Είσαι το πιο όμορφο νησί με διαφορά.



Όσα έψαχνα βρήκα

απ’ τη ρουτίνα μου βγήκα,

ήρθες κι άλλαξες κάθε πλάνο

τη ζωή μου με φως να φτιάχνω.

Είσαι ότι δεν είχα,

όσα έψαχνα βρήκα,

χέρι με χέρι, αστέρι με αστέρι,

ήταν μοιραίο και ένα σου λέω πια.



Όλα μαγικά, πρώτη φορά

βγάζω φτερά,

όλα μαγικά, στον ουρανό

εσύ κι εγώ.

Σ’ όλα τα νησιά, δωσ’ μου φιλιά

στην ακρογιαλιά,

ηλιοβασίλεμα, κρασί και μια αγκαλιά.

Είσαι το πιο όμορφο νησί με διαφορά.



Πρώτη φορά

δωσ’ μου φιλιά και μια αγκαλιά.