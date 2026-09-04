Κλέλια Ρένεση: Ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της κάτω από καταρράκτη

Η στενή σχέση της ηθοποιού με την 7χρονη Κοραλία

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Κλέλια Ρένεση: Στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στο φαράγγι «Πάντα Βρέχει», στην Ευρυτανία / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κλέλια Ρένεση και η 7χρονη κόρη της, Κοραλία, επισκέφθηκαν το Καρπενήσι και το φαράγγι «Παντα Βρέχει».
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από την εξόρμηση στα social media, απολαμβάνοντας τη φύση.
  • Η Κλέλια Ρένεση επιλέγει εναλλακτικούς προορισμούς για τις διακοπές της, μακριά από τη δημοσιότητα.
  • Στηρίζει την κόρη της, προστατεύοντάς την από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ μοιράζεται τις προκλήσεις της μητρότητας.
  • Η ηθοποιός αναφέρεται στις δυσκολίες της ανατροφής της κόρης της μόνη της, ζητώντας συχνά συμβουλές από φίλους.

Η Κλέλια Ρένεση πραγματοποίησε μία εναλλακτική εξόρμηση με την 7χρονη κόρη της, Κοραλία, καθώς ταξίδεψε στο πανέμορφο Καρπενήσι, απολαμβάνοντας τη μαγική φύση της Ευρυτανίας.

Κλέλια Ρένεση: «Βρίσκομαι συχνά σε μονάδες καρκινοπαθών»

Μαμά και κόρη επισκέφθηκαν το καταπράσινο και εντυπωσιακό φαράγγι «Παντα Βρέχει», ποζάροντας αγκαλιά κάτω από τον καταρράκτη.  Η γνωστή ηθοποιός, η οποία συνηθίζει να επιλέγει πιο εναλλακτικούς προορισμούς για τις διακοπές της, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράστηκε με τους followers της στον προσωπικό λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την όμορφη εξόρμησή τους τη φύση.

Όπως έγραψε στη λεχάντα της ανάρτησής της: «Ξέπλυνέ μας! Πάντα βρέχει!!! Μαύρη σπηλιά!», δημοσιεύοντας εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο από την πανέμορφη τοποθεσία.

 

H Kλέλια Ρένεση με την κόρη της, Κοραλία, στο φαράγγι «Πάντα Βρέχει» / Φωτογραφία: Instagram.com

H Kλέλια Ρένεση με την κόρη της, Κοραλία, στο φαράγγι «Πάντα Βρέχει» / Φωτογραφία: Instagram.com

H Kλέλια Ρένεση στο φαράγγι «Πάντα Βρέχει» / Φωτογραφία: Instagram.com

H Kλέλια Ρένεση στο φαράγγι «Πάντα Βρέχει» / Φωτογραφία: Instagram.com

Κλέλια Ρένεση: Ποζάρει αγκαλιά με την κόρη της κάτω από καταρράκτη

Βίντεο: Instagram.com

Η Κλέλια Ρένεση έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη της, Κοραλία, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής της ηθοποιού, η οποία έχει επιλέξει να την προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε συνέντευξή της στο παρελθόν, η Κλέλια Ρένεση είχε αναφερθεί στη μητρότητα και στο πόσο έχει αλλάξει η καθημερινότητά της, μιλώντας ανοιχτά και για τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας μόνη της ένα παιδί:

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«Είναι δύσκολο, όπως πολλά πράγματα είναι δύσκολα στο να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί, αλλά ναι, οι αποφάσεις που καλούμαι να πάρω είναι πάρα πολλές. Από τις πιο χαζές μέχρι τις πιο δύσκολες, όπως για παράδειγμα πού να πάει σχολείο. Όλα περνούν από εμένα», είχε αποκαλύψει η ηθοποιός.

Ενώ παραδέχτηκε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που ζητά τη γνώμη κοντινών της ανθρώπων, ζητώντας συμβουλές για θέματα που απασχολούν την κόρη της: «Είναι δύσκολο μεν, γιατί κι εγώ αργώ πάρα πολύ να πάρω την απόφαση. Συνεχώς αμφιταλαντεύομαι και συνεχώς ρωτάω. Ρωτάω τους φίλους μου, γνωστούς, κάνω μια έρευνα», είχε αναφέρει η Κλέλια Ρένεση.

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