Εάν το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών, σας βρήκαν με 2-3 κιλά παραπάνω, μην αγχώνεστε και μην πανικοβάλεστε. Με κάποια απλά βήματα και υιοθετώντας κάποιες καθημερινές υγιεινές συνήθειες, θα μπορέσετε να χάσετε εύκολα το περιττό λίπος και να επανέλθετε στα κιλά σας, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Εάν το τέλος των διακοπών, σας βρήκαν με 2-3 κιλά παραπάνω, μην αγχώνεστε. Με κάποια απλά βήματα, θα μπορέσετε να χάσετε εύκολα το περιττό λίπος / Φωτογραφίες: Pexels.com

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες έξυπνες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν σημαντικά να επανέλθετε στο φυσιολογικό σας βάρος μετά διακοπές του καλοκαιριού.

Ο μύθος πίσω από την αποτοξίνωση

Σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, ο οργανισμός μας δε χρειάζεται κάποια αυστηρή δίαιτα αποτοξίνωσης με σκοπό να χάσουμε το περιττό βάρος, αφού το σώμα μας καθαρίζεται από μόνο του. Έτσι η απομάκρυνση παραπροϊόντων του μεταβολισμού από το σώμα, γίνεται μέσω του ήπατος, των νεφρών, του εντέρου και του δέρματος.

Επιπρόσθετα, οι δίαιτες «αποτοξίνωσης» (π.χ., μόνο χυμοί) προσφέρουν απώλεια βάρους που οφείλεται κυρίως σε νερό και όχι σε λίπος. Το σίγουρο είναι ότι για να χάσετε το περιττό βάρος είναι αναγκαίο να μειώσετε τις συνολικές ποσότητες τροφής (δηλαδή, τις ημερήσιες θερμίδες) με στόχο να δημιουργηθεί αρνητικό ισοζύγιο, αλλά δε χρειάζεστε «μαγικά» τρόφιμα ή ροφήματα για να επιτευχθεί αυτό.

Διατροφή: Τα μικρά και σωστά γεύματα είναι το «κλειδί» στο αδυνάτισμα

Επιστρέψτε στα τρία βασικά γεύματα της ημέρας (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) και προσπαθήστε να καλύπτετε το μισό σας πιάτο με λαχανικά, ωμά, βραστά, ψητά, στον ατμό. Πέρα από βιταμίνες και μέταλλα, θα σας τροφοδοτήσουν με νερό και ίνες, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στον κορεσμό. Στο ¼ του πιάτου σας, βάλτε πρωτεΐνη όπως αυγό, τυρί, θαλασσινά, ψάρια, όσπρια, ώστε όσο κάνετε δίαιτα να προστατέψετε τη μυϊκή σας μάζα και να χορταίνετε.

Στο υπόλοιπο ¼ του πιάτου, βάλτε καλούς υδατάνθρακες, όπως καστανό ρύζι, φαγόπυρο, παξιμάδια κριθαρένια, πατάτα κ.ο.κ. Θα σας δώσουν ενέργεια μέσα στη μέρα, θα δώσουν γεύση στο πιάτο και θα σας κάνουν να νιώθετε και καλύτερα μετά το φαγητό, καθώς οι υδατάνθρακες βοηθούν στην παραγωγή σεροτονίνης. Τέλος, θυμηθείτε να μετριάσετε το ελαιόλαδο στο φαγητό σας, χρησιμοποιώντας περίπου 1 κ. σούπας ανά μερίδα.

Επιστρέψτε στα τρία βασικά γεύματα της ημέρας (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) και προσπαθήστε να καλύπτετε το μισό σας πιάτο με λαχανικά, ωμά, βραστά, ψητά, στον ατμό / Φωτογραφία: Pexels.com

Επιλέξτε φρούτα και ξηρούς καρπούς για σνακ

Πείτε «όχι» στα τυποποιημένα σνακ και γλυκά και προτιμήστε ενδιάμεσα από τα βασικά γεύματά σας, φρούτα, ξηρούς καρπούς, υγιεινά κέικ, σπιτικές μπάρες δημητριακών, energy balls -σε μικρές πάντα μερίδες-, καθώς τα σνακ είναι βοηθητικά, προαιρετικά και ως στόχο έχουν τη μείωση της πείνας έως ότου έρθει η στιγμή για το επόμενο γεύμα σας.

Μην πιέζετε πολύ τον εαυτό σας

Προσπαθήστε να μη μειώσετε πολύ απότομα τις θερμίδες που λαμβάνετε ημερησίως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές σας, λόγω του άγχους για απώλεια βάρους. Εάν συμβεί αυτό, θα νιώσετε σίγουρα δυσφορία και καταβολή, που δε συμβαδίζουν με την έννοια της αυτοφροντίδας. Εάν μειώσετε κατά πολύ τις θερμίδες θα νιώσετε στέρηση, με αποτέλεσμα όταν ολοκληρώσετε τη διάιτα να έχετε έντονη επιθυμία για υπερκατανάλωση σε ό,τι σας έλειψε. Επιπρόσθετα, οι ακραίες θερμιδικά δίαιτες επιφέρουν προσαρμοστική πτώση του μεταβολισμού, καθώς και μείωση του μυϊκού ιστού, κάτι που θα οδηγήσει στο μέλλον σε περαιτέρω μείωση του μεταβολισμού.

Μην αμελείτε να ενυδατώνεστε σωστά και συνειδητά, πίνοντας αρκετά υγρά μέσα στην ημέρα (νερό, τσάι, αφεψήματα βοτάνων κ.λπ.) / Φωτογραφία: Pexels.com

Επαρκής ενυδάτωση

Μην αμελείτε να ενυδατώνεστε σωστά και συνειδητά, πίνοντας αρκετά υγρά μέσα στην ημέρα (νερό, τσάι, αφεψήματα βοτάνων κ.λπ.), περιορίζοντας τους έτοιμους, αλλά και τους φυσικούς χυμούς, καθώς κατατάσσονται στα ελεύθερα σάκχαρα. Μια ωραία πρόταση (αν δεν υπάρχει παλινδρόμηση) είναι να πίνετε 1-2 ποτήρια νερό πριν από το φαγητό. Αυτή η συνήθεια θα σας βοηθήσει να παραμένετε ενυδατωμένοι όλη την ημέρα, ενώ ταυτόχρονα θα πετυχαίνετε γρηγορότερα κορεσμό.

Σηκωθείτε από τον καναπέ

Οι ειδικοί προτείνουν 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα. Περπατήστε, τρέξτε, χορέψτε. Μια συνήθεια διατηρείται μόνο αν είναι ευχάριστη. Παράλληλα, θα παρατηρήσετε αλλαγή στο αίσθημα ευεξίας και διαύγειας, καθώς και μείωση του στρες. Αν δεν είστε fan της γυμναστικής, χρησιμοποιήστε μία εφαρμογή καταγραφής βημάτων, ώστε να ξέρετε πόσο ασκείστε καθημερινά. Βάλτε ως στόχο το λιγότερο τα 5.000 βήματα την ημέρα, με απώτερο στόχο τα 8000-10000 βήματα ημερησίως. Εάν δεν προλαβαίνετε τις καθημερινές να πιάνετε το στόχο σας, αναπληρώστε τα Σαββατοκύριακα πραγματοποιώντας μεγάλους περιπάτους.

Ποιοτικός ύπνος

Η έλλειψη ύπνου επηρεάζει σημαντικά την πρόσληψη τροφής και έχει συσχετιστεί με αυξημένο σωματικό βάρος και δυσκολία στη μείωσή του. Φροντίστε να κοιμάστε καλά τουλάχιστον 6-8 ώρες καθημερινά, ανάλογα με το τι έχει ανάγκη ο οργανισμός σας. Ο ποιοτικός ύπνος και η ηρεμία είναι ακόμα δύο παράμετρο που χρειάζεστε, με σκοπό να λειτουργεί εύρυθμα το σώμα σας, να νιώθετε καλά και να επανέλθετε στο φυσιολογικό βάρος σας.

Συμπερασματικά, με μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μπορούμε να πετύχουμε σημαντική αλλαγή στην υγεία και ευεξία μας, μειώνοντας το περιττό λίπος των διακοπών και υιοθετώντας πιο υγιεινές συνήθειες.