Σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 15χρονης από το Αγρίνιο, η οποία είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη και για τον εντοπισμό της είχε βγει Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η ανήλικη εντοπίστηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε σπίτι στο Αγρίνιο και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατήγγειλε στις Αρχές ότι έπεσε θύμα αρπαγής και βιασμού από δύο άνδρες.

Αγρίνιο: Η 15χρονη εντοπίστηκε σε σπίτι 31χρονου

Η 15χρονη είχε φύγει από το σπίτι της την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της οικογένειάς της, η οποία δήλωσε άμεσα την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ανήλικη αντιμετωπίζει και προβλήματα ψυχικής υγείας, γεγονός που ενέτεινε την αγωνία για την τύχη της.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν ότι η 15χρονη επρόκειτο να μεταβεί στην κατοικία ενός 31χρονου άνδρα στο Αγρίνιο. Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν εκεί την ανήλικη, σε κατάσταση που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, προκαλούσε ανησυχία.

Ρούχα και εσώρουχα του κοριτσιού συλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς από το σπίτι και αναμένεται να εξεταστούν στα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο 31χρονος συνελήφθη, ενώ η έρευνα συνεχίστηκε για τον εντοπισμό ενός ακόμη άνδρα, ηλικίας 32 ετών, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν μαζί του.

Αγρίνιο: Τι κατήγγειλε η ανήλικη

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, η 15χρονη υποστήριξε ότι ο άνδρας την εξανάγκασε να μπει στην κατοικία και στη συνέχεια, μαζί με τον 32χρονο φίλο του, την κράτησαν εκεί παρά τη θέλησή της. Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία της, οι δύο άνδρες φέρονται να προχώρησαν σε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για καταγγελία περί βιασμού από δύο άνδρες, με την υπόθεση πλέον να βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων Αρχών και τις ακριβείς συνθήκες να διερευνώνται.

Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 32 ετών, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Αμφιλοχίας. Σε βάρος και των δύο ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για αρπαγή και βιασμό ανηλίκου.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχουν οι εξετάσεις στις οποίες πρόκειται να υποβληθεί η ανήλικη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστική και τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν τα όσα κατήγγειλε και να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.