Αγρίνιο: 15χρονη που είχε εξαφανιστεί καταγγέλει βιασμό από δύο άνδρες

Οι δύο άνδρες έχουν συλληφθεί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.26 , 11:17 Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους ανοίγει τις πόρτες του
03.09.26 , 11:11 Φεστιβάλ Βενετίας: Καγιά - Παππά εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους
03.09.26 , 11:09 Ασφάλεια Ασπροπύργου: Η στιγμή που σκύλος εντοπίζει ναρκωτικά σε σπίτι
03.09.26 , 10:56 Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
03.09.26 , 10:56 Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
03.09.26 , 10:55 Η Pirelli στο επίκεντρο του Grand Prix στη Μόντσα
03.09.26 , 10:32 Αγρίνιο: 15χρονη που είχε εξαφανιστεί καταγγέλει βιασμό από δύο άνδρες
03.09.26 , 10:15 Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
03.09.26 , 10:10 Δίαιτα: Πώς θα χάσεις λίπος και τα κιλά των διακοπών
03.09.26 , 10:00 Συνταγή για το πιο νόστιμο ριζότο γαρίδας, γρήγορα και απλά χωρίς κόπο
03.09.26 , 09:55 Κατερίνα Λιόλιου: Τραγούδησε υπό καταρρακτώδη βροχή σε συναυλία της
03.09.26 , 09:53 Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η γυναίκα που προλόγισε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη
03.09.26 , 09:33 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: O γιος της έγινε ενός έτους - «12 μήνες Μαμά»
03.09.26 , 09:13 Ηλεία: Κέρδισε τη μάχη ο 8χρονος Θοδωρής που πήγε να πνιγεί
03.09.26 , 09:11 Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων
Πασχάλης & Αχιλλέας Τσαρούχας: Mπαμπάς και γιος στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Κατερίνα Λάσπα: Επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από 9 χρόνια - Η νέα εκπομπή
Τζένη Μπαλατσινού: «Oι στιγμές που γίνονται αναμνήσεις... με εμάς Μαζί»
Σταφύλι: Πόσες θερμίδες έχει και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα
Ίων του Ευριπίδη: Πλήθος κόσμου στο φινάλε του Φεστιβάλ Επιδαύρου 2026
Δήμητρα Ματσούκα- Πέτρος Κόκκαλης: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
Αμαλία Κωστοπούλου: «Την εβδομάδα πριν τον γάμο κατέρρευσα»
Αύξηση στον κατώτατο μισθό και το επίδομα των συνταξιούχων
Κυψέλη: Ο λόγος που κρατούσαν το νεκρό μωρό στην κατάψυξη
Αγρίνιο: 15χρονη που είχε εξαφανιστεί καταγγέλει βιασμό από δύο άνδρες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 15χρονης από το Αγρίνιο, η οποία είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη και για τον εντοπισμό της είχε βγει Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η ανήλικη εντοπίστηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε σπίτι στο Αγρίνιο και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατήγγειλε στις Αρχές ότι έπεσε θύμα αρπαγής και βιασμού από δύο άνδρες.

Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος έπιασε «στα πράσα» απατεώνες

Αγρίνιο: Η 15χρονη εντοπίστηκε σε σπίτι 31χρονου

Η 15χρονη είχε φύγει από το σπίτι της την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, γεγονός που προκάλεσε την έντονη ανησυχία της οικογένειάς της, η οποία δήλωσε άμεσα την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ανήλικη αντιμετωπίζει και προβλήματα ψυχικής υγείας, γεγονός που ενέτεινε την αγωνία για την τύχη της.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν ότι η 15χρονη επρόκειτο να μεταβεί στην κατοικία ενός 31χρονου άνδρα στο Αγρίνιο. Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν εκεί την ανήλικη, σε κατάσταση που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, προκαλούσε ανησυχία.

Ρούχα και εσώρουχα του κοριτσιού συλλέχθηκαν από τους αστυνομικούς από το σπίτι και αναμένεται να εξεταστούν στα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αγρίνιο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε

Ο 31χρονος συνελήφθη, ενώ η έρευνα συνεχίστηκε για τον εντοπισμό ενός ακόμη άνδρα, ηλικίας 32 ετών, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν μαζί του.

Αγρίνιο: Τι κατήγγειλε η ανήλικη

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, η 15χρονη υποστήριξε ότι ο άνδρας την εξανάγκασε να μπει στην κατοικία και στη συνέχεια, μαζί με τον 32χρονο φίλο του, την κράτησαν εκεί παρά τη θέλησή της. Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία της, οι δύο άνδρες φέρονται να προχώρησαν σε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για καταγγελία περί βιασμού από δύο άνδρες, με την υπόθεση πλέον να βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων Αρχών και τις ακριβείς συνθήκες να διερευνώνται.

Αγρίνιο: Έψαχνε τον σκύλο του και έπεσε από το μπαλκόνι - Βίντεο

Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 32 ετών, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Αμφιλοχίας. Σε βάρος και των δύο ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για αρπαγή και βιασμό ανηλίκου.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να έχουν οι εξετάσεις στις οποίες πρόκειται να υποβληθεί η ανήλικη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν παραγγελθεί ιατροδικαστική και τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διερευνηθούν τα όσα κατήγγειλε και να συγκεντρωθούν επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΙΝΙΟ
 |
ΒΙΑΣΜΟΣ
 |
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Στους Αγίους Θεοδώρους
Ελλαδα
Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους ανοίγει τις πόρτες του
Ελευσίνα: Σκύλος Ξετρύπωσε Ναρκωτικά Σε Σπίτι
Ελλαδα
Ασφάλεια Ασπροπύργου: Η στιγμή που σκύλος εντοπίζει ναρκωτικά σε σπίτι
Ηλεία: Κέρδισε Τη Μάχη Για Τη Ζωή Ο Μικρός Θοδωρής
Ελλαδα
Ηλεία: Κέρδισε τη μάχη ο 8χρονος Θοδωρής που πήγε να πνιγεί
Φωτιά Φλώρινα: Ενισχύθηκαν Οι Δυνάμεις - Μήνυμα Του 112
Ελλαδα
Φωτιά στη Φλώρινα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Ήχησε το 112
Ταξίδι Με Το Αυτοκίνητο Τον Σεπτέμβριο
Ελλαδα
Ταξίδι με αυτοκίνητο τον Σεπτέμβριο: Οι ιδανικοί προορισμοί για road trip
Κυψέλη: Οι 20 Μαχαιριές Στο Νεκρό Βρέφος Και Οι Αντιφάσεις
Ελλαδα
Κυψέλη: Ο λόγος που κρατούσαν το νεκρό μωρό στην κατάψυξη
Κόρινθος: Νεκρός Άνδρας Σε Συρμό Του Προαστιακού
Ελλαδα
Κόρινθος: Παρασύρθηκε άνδρας από συρμο του Προαστιακού
Ιός Δυτικού Νείλου: Οι Δήμοι Με Κρούσματα - 24 Νεκροί
Ελλαδα
Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι που είναι στο «κόκκινο» - 24 οι νεκροί
Κρήτη: Αγωνία Για Σέρφερ Που Αγνοείται
Ελλαδα
Κρήτη: Αγωνία για σέρφερ που αγνοείται - Βρέθηκαν τα αντικείμενά του
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top