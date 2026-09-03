Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

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Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
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Η Lexus προάγει το NX στο επόμενο επίπεδο από κάθε άποψη: η εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση, τα συστήματα κίνησης, η άνεση και η οδική συμπεριφορά, η ασφάλεια, τα συστήματα πολυμέσων και η οδηγική εμπειρία αναβαθμίζονται συνολικά, με στοχευμένες και συντονισμένες βελτιώσεις εκεί όπου έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Πιο σπορ και σύγχρονη σχεδίαση. Η εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Vital x Tech» του NX χαρίζει μια πιο σπορ και κομψή εμφάνιση
•    Η νέα μάσκα Spindle χωρίς πλαίσιο ενσωματώνεται αρμονικά στο αμάξωμα
•    Νέες «all-weather» μονάδες προβολέων και πίσω φωτιστικά σώματα
•    Το αθόρυβο και λιτό εσωτερικό διαθέτει νέο οριζόντια διατεταγμένο ταμπλό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών και κρυφούς διακόπτες «Responsive Hidden Switches» της Lexus
•    Το «Sensory Concierge» προσφέρει μια πολυαισθητηριακή εμπειρία στην καμπίνα, συντονίζοντας τον φωτισμό, τον ήχο, τον κλιματισμό και τη διάχυση αρώματος
Η Lexus ανανεώνει τη σχεδίαση του NX, εξελίσσοντας τα δυναμικά και σπορ χαρακτηριστικά «Vital x Tech» και συνδυάζοντας μια πιο νεανική εξωτερική εμφάνιση με ένα άνετο και ήρεμο εσωτερικό για οδηγό και επιβάτες.

Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Ο νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, η οθόνη πλοήγησης και η νέα οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών βρίσκονται στον ίδιο άξονα. Οι πελάτες έχουν επίσης στη διάθεσή τους νέα premium χαρακτηριστικά, όπως το σύστημα πολυμέσων LexusConnect τελευταίας γενιάς και το Lexus Safety System+ στον βασικό εξοπλισμό. Το νέο NX φιλοξενεί επίσης την πρεμιέρα του Lexus Sensory Concierge, το οποίο συντονίζει τον ήχο, τον φωτισμό, τον κλιματισμό και τη διάχυση αρώματος στην καμπίνα, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον ανάλογα με τη διάθεση ή το είδος της διαδρομής. 

Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Τα συστήματα κίνησης 
•    Υβριδική τεχνολογία Lexus τελευταίας γενιάς
•    Το νέο NX 450h+ αναμένεται να προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνά τα 100 km, με την ισχύ να αυξάνεται στους 307 DIN hp
•    Η νέα δυνατότητα γρήγορης φόρτισης DC επιτρέπει στο NX 450h+ να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητές του στην ηλεκτροκίνηση, ακόμη και σε μεγαλύτερες διαδρομές
•    Τα νέα NX 450h+ και NX 350h αναμένεται να έχουν τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ στην κατηγορία τους
•    Όλα τα νέα μοντέλα NX διαθέτουν ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 kg

Το νέο NX υιοθετεί την υβριδική τεχνολογία Lexus έκτης γενιάς τόσο στις full hybrid όσο και στις plug-in hybrid εκδόσεις, με εμφανή οφέλη στις επιδόσεις, την αποδοτικότητα και την οδηγική εμπειρία. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας του plug-in hybrid συστήματος κατά σχεδόν 40%, ξεπερνώντας τα 100 km.
Στα νέα υβριδικά συστήματα, η μονάδα ελέγχου ισχύος (PCU) και το transaxle συνδυάζονται σε ένα ενιαίο, συμπαγές σύνολο, ακολουθώντας την ίδια σχεδιαστική αρχή με την τεχνολογία eAxle που χρησιμοποιείται στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Lexus. Η εξοικονόμηση βάρους κατά 10 kg και η μείωση του ύψους κατά 10 cm χαμηλώνουν το κέντρο βάρους του αυτοκινήτου, βελτιώνοντας την ευστάθεια και την οδική συμπεριφορά. Εσωτερικά, η χρήση ημιαγωγών από καρβίδιο του πυριτίου (SiC) χαμηλών ηλεκτρικών απωλειών στον μετατροπέα (inverter) μειώνει τις ενεργειακές απώλειες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας καυσίμου, της απόδοσης της μπαταρίας και της συνολικής λειτουργίας του συστήματος.

Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Plug-in Hybrid Electric σύστημα
Στο νέο plug-in hybrid NX 450h+, στόχος ήταν η αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας και η βελτιστοποίηση της φόρτισης της μπαταρίας, για υψηλότερη αποδοτικότητα και ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών των πελατών.Το μοντέλο χρησιμοποιεί νέα μπαταρία ιόντων λιθίου, με τη χωρητικότητά της να αυξάνεται κατά 30%, από 18 σε 23 kWh. Αυτό επιτρέπει αύξηση της μέγιστης ισχύος κατά 8%, από 292 σε 307 DIN hp, ενώ μειώνει τον χρόνο επιτάχυνσης από 0-100 km/h στα 6,1 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, επιτρέπει ικανότητα ρυμούλκησης έως 1.500 kg.
Η μπαταρία είναι πλήρως ενσωματωμένη κάτω από το δάπεδο του οχήματος, γεγονός που ενισχύει την αντοχή της στις πλευρικές καταπονήσεις και αυξάνει τη συνολική ακαμψία του αμαξώματος. Η εγκάρσια διάταξη των κυψελών, αντί της διαμήκους, ενισχύει περαιτέρω την πλευρική ακαμψία, ενώ η χαμηλότερη τοποθέτησή της χαμηλώνει και το κέντρο βάρους.
Το NX είναι το πρώτο plug-in hybrid μοντέλο της Lexus που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση DC, η οποία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων. Με φόρτιση από 10% έως 80% σε 30 λεπτά και ηλεκτρική αυτονομία 100 km, είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να χρησιμοποιείται καθημερινά όπως ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα. Το ηλεκτρικό κάλυμμα της θύρας φόρτισης προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου του full hybrid NX 350h έχει την ίδια δομή με εκείνη του νέου ES 350h. Ωστόσο, οι βελτιώσεις στην ψύξη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων επιτρέπουν την αύξηση της ισχύος, δίνοντας στη Lexus τη δυνατότητα να μειώσει τον αριθμό των κυψελών, διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη ισχύ στους 199 DIN hp. Τα βασικά οφέλη είναι η μείωση του βάρους της μπαταρίας από 32,7 σε 23,5 kg, η βελτίωση της επιτάχυνσης 0-100 km/h χάρη στις αναβαθμίσεις των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και η αύξηση της ικανότητας ρυμούλκησης στα 1.500 kg. Η Lexus εκτιμά ότι το NX θα βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των οχημάτων με τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ στην κατηγορία του.

Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Το νέο NX είναι το επόμενο μοντέλο μετά τα ολοκαίνουργια ES και TZ που εξοπλίζεται με την τελευταία γενιά συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) Lexus Safety System +. Τα συστήματα αυτά λειτουργούν προληπτικά σε ευρύτερο φάσμα συνθηκών οδήγησης, υποστηρίζοντας τον οδηγό και μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν νέες και βελτιωμένες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να ενημερώνονται εύκολα μέσω ασύρματων ενημερώσεων λογισμικού, καθώς εξελίσσονται οι τεχνολογίες.Το Lexus Safety System + προσφέρει πολύ ευρύτερο και μεγαλύτερο πεδίο ανίχνευσης. Με την αναβάθμιση των αισθητήρων η οριζόντια γωνία κάλυψης έχει αυξηθεί κατά 115% και η απόσταση ανίχνευσης κατά 170%.

Η νέα ένδειξη στον πίνακα οργάνων παρέχει στον οδηγό πιο σαφή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα συστήματα ADAS. Η οθόνη Driving Assist μπορεί να προβάλλει σε πραγματικό χρόνο έως και έξι οχήματα ταυτόχρονα: το NX και δύο οχήματα μπροστά του στη δική του λωρίδα, καθώς και έως δύο οχήματα αριστερά και δεξιά στις διπλανές λωρίδες. Στις εκδόσεις Luxury, οι ίδιες πληροφορίες εμφανίζονται και στο head-up display

Μέσω του συστήματος πολυμέσων, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες: Inspire, Radiance και Revitalise. Η εμπειρία εμπλουτίζεται με επιπλέον επιλογές φωτισμού της καμπίνας, με 50 διαφορετικές αποχρώσεις, καθώς και δυναμικά χρωματικά μοτίβα που αλλάζουν σταδιακά και προβάλλονται στην οθόνη πολυμέσων. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με γκάμα αρωμάτων για την καμπίνα, που έχουν δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Givaudan, παγκόσμιο ηγέτη στη βιομηχανία αρωμάτων, καλλυντικών, γεύσεων και ευεξίας.

Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
Εκδόσεις και εξοπλισμός
Το νέο NX διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις – Dynamic, Luxury, Rapture και F SPORT. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν τις νέες «all-weather» μονάδες προβολέων (βλ. παραπάνω), ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο τιμόνι, καθώς και ηλεκτρική πίσω πόρτα. Το νέο ψηφιακό cockpit περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και οθόνη πολυμέσων 14 ιντσών. Στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων περιλαμβάνονται επίσης τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης Lexus Safety System + τελευταίας γενιάς.Το NX 450h+ διαθέτει επιπλέον νέα πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 1.500 W, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η έκδοση Luxury προσθέτει λειτουργία μνήμης και ηλεκτρική ρύθμιση της οσφυϊκής υποστήριξης στα μπροστινά καθίσματα, αερισμό των εμπρός καθισμάτων, αισθητήρα κίνησης με το πόδι για το άνοιγμα της πίσω πόρτας χωρίς χέρια, φιμέ πίσω κρύσταλλα, σύστημα πανοραμικής θέασης 360 μοιρών, ασύρματο φορτιστή smartphone και πολύχρωμο εσωτερικό φωτισμό.
Η έκδοση Rapture διαθέτει επιπλέον ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών, επένδυση από μαλακό δέρμα, θερμαινόμενα πίσω καθίσματα, head-up display, αυτόματο/τηλεχειριζόμενο σύστημα στάθμευσης και το Smart Comfort Package, που περιλαμβάνει το νέο Sensory Concierge (βλ. παραπάνω).
Το NX F SPORT ξεχωρίζει για τα ειδικά σπορ στοιχεία σχεδίασης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, όπως τα εξωτερικά στοιχεία σε piano black, οι ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών με διπλές ακτίνες και οι αποκλειστικές επιλογές χρωμάτων για το αμάξωμα και το εσωτερικό.
Η έκδοση Luxury διατίθεται με πανοραμική οροφή και ζάντες 20 ιντσών. Στις εκδόσεις Rapture και F SPORT περιλαμβάνεται πανοραμική οροφή, premium ηχοσύστημα Mark Levinson με 17 ηχεία και ψηφιακό εσωτερικό καθρέφτη.

Lexus ΝΧ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Το νέο NX θα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά αρχές του 2027, ενώ  θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες εντός του Σεπτεμβρίου 2026.
 

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