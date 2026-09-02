Σταφύλι: Πόσες θερμίδες έχει και πώς βοηθά στο αδυνάτισμα

Οι ευεργετικές του ιδιότητες - Φτιάξτε μαρμελάδα σταφύλι χωρίς ζάχαρη

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Επιμέλεια STAR.GR
Υγεια
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου & βίντεο: Unsplash.com

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Είναι τραγανό, ζουμερό, πεντανόστιμο, ενώ περιέχει ελάχιστες θερμίδες. Το σταφύλι είναι το απόλυτο φρούτο του Σεπτεμβρίου και προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία μας, χάρη στα πολύτιμα συστατικά του.

Ποιο φρούτο έχει την περισσότερη βιταμίνη C - Δεν είναι το πορτοκάλι!

Το σταφύλι είναι το απόλυτο φρούτο του Σεπτεμβρίου και προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία μας, χάρη στα πολύτιμα συστατικά του / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το σταφύλι είναι το απόλυτο φρούτο του Σεπτεμβρίου και προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία μας, χάρη στα πολύτιμα συστατικά του / Φωτογραφία: Unsplash.com

Μπορεί να καταναλωθεί ωμό, σε μορφή χυμού ή να το απολαύσουμε σε διάφορες συνταγές, αλμυρές ή γλυκές!

Σταφύλια: Θερμίδες και διατροφική αξία

  • 10 ρώγες σταφύλι: Περίπου 34 θερμίδες
  • 20 ρώγες σταφύλι: Περίπου 68 θερμίδες
  • 1 φλιτζάνι (περίπου 150 γρ.): Περίπου 104 θερμίδες
  • Ένα μεσαίο τσαμπί (40-50 ρώγες): Περίπου 150 θερμίδες.

Διατροφική αξία (ανά 100 γρ.)

  • Υδατάνθρακες: 16-18 γρ. (φυσικά σάκχαρα)
  • Φυτικές ίνες: 0,9–1,4 γρ.
  • Πρωτεΐνη: 0,5-1 γρ.
  • Νερό: 80-87%.

Σταφύλι: Το φρούτο εποχής με λίγες θερμίδες και 12 θεραπευτικές ιδιότητες 

Το σταφύλι έχει τεράστια θρεπτική και διατροφική αξία, είναι ιδανικό για δίαιτα και αποτοξίνωση του οργανισμού, ενώ, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, προλαμβάνει πολλές ασθένειες.

Τα σταφύλια είναι πλούσια  σε βιταμίνη Α και C, καθώς και σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ παράλληλα έχουν αντικαρκινικές και αντιγηραντικές ιδιότητες. Επιπρόσθετα, περιέχουν πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία για τον οργανισμό μας, όπως ασβέστιο, φώσφορο, κάλιο και σίδηρο.

Καρδιολόγος προσθέτει αυτό το τρόφιμο σε κάθε γεύμα και εξηγεί τον λόγο

Η κατανάλωσή του προσφέρει αμέτρητα οφέλη στην υγεία μας:

  • Καρδιά και κυκλοφορικό: Τα αντιοξειδωτικά που περιέχουν τα σταφύλια  προστατεύουν την καρδιά και τα αγγεία από διάφορες παθήσεις
  • Φλεγμονές και λοιμώξεις: Τα σταφύλια λειτουργούν ως αντιφλεγμονώδη στις λοιμώξεις, καθώς περιέχουν φλαβονοειδή που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των φλεγμονών

Το σταφύλι έχει τεράστια θρεπτική και διατροφική αξία, είναι ιδανικό για δίαιτα και αποτοξίνωση του οργανισμού, ενώ, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, προλαμβάνει πολλές ασθένειες / Φωτογραφία: Unsplash.com

Το σταφύλι έχει τεράστια θρεπτική και διατροφική αξία, είναι ιδανικό για δίαιτα και αποτοξίνωση του οργανισμού, ενώ, σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, προλαμβάνει πολλές ασθένειες / Φωτογραφία: Unsplash.com
  • Πεπτικό σύστημα: Οι φυτικές ίνες που περιέχει το σταφύλι, βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου, μειώνοντας την δυσπεψία και την δυσκοιλιότητα
  • Δίαιτα: Τα σταφύλια αποτελούν ιδανικό «σύμμαχο» στο αδυνάτισμα και συμβάλλουν στην απώλεια βάρους. Έχουν λίγες θερμίδες, ενώ τα σάκχαρα που περιέχουν είναι φυτικά (φρουκτόζη). Ένα τσαμπί σταφύλι, μεσαίου μεγέθους έχει περίπου 150 θερμίδες
  • Πνευματική διαύγεια: Τα φλαβονοειδή του σταφυλιού βοηθούν και τον εγκέφαλο, παρέχοντάς του, καλύτερη λειτουργία και διαύγεια
  • Πόνοι στα οστά: Το σταφύλι έχει ευεργετική δράση στην οστεοαρθρίτιδα
  • Ενυδάτωση: Τα σταφύλια περιέχουν 82% νερό, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη σωστή ενυδάτωση και την αναγέννηση των κυττάρων
  • Δέρμα και μαλλιά: Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει το σταφύλι έχουν αντιγηραντική δράση στο δέρμα και τα μαλλιά. Βοηθούν το δέρμα να αποβάλει τις τοξίνες και να προστατεύσει την ελαστίνη και το κολλαγόνο

Καρπούζι: Πόσες θερμίδες έχει το απόλυτο καλοκαιρινό φρούτο

  • Αποτοξίνωση: Το κάλλιο που περιέχει βοηθά τον οργανισμό να αποβάλλει τις τοξίνες και να μην κάνει κατακράτηση υγρών
  • Καρκίνος: Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα αντιοξειδωτικά που περιέχει το σταφύλι -καθώς και τα προϊόντα που παράγονται από αυτό-, συμβάλλουν στην προστασία από κάποιες μορφές καρκίνου όπως του εντέρου, του στήθους, του ήπατος και του δέρματος
  • Αλλεργίες: Τα σταφύλια έχουν ευεργετική δράση σε διάφορες αλλεργίες
  • Ρύθμιση του διαβήτη: Η ρεσβερατρόλη, ένα από τα αντιοξειδωτικά ενίσχυσης του ανοσοποιητικού που βρίσκονται στα σταφύλια, συνδέεται με τη βελτίωση της ρύθμισης του σακχάρου στο αίμα.

Εδώ να σημειωθεί ότι οι διατροφικές και θεραπευτικές ιδιότητες των σταφυλιών περιλαμβάνονται και στο χυμό τους.

Φτιάξτε την πιο υγιεινή και θρεπτική μαρμελάδα σταφύλι χωρίς ζάχαρη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Φτιάξτε την πιο υγιεινή και θρεπτική μαρμελάδα σταφύλι χωρίς ζάχαρη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Συνταγή για μαρμελάδα σταφύλι χωρίς ζάχαρη

Υλικά της συνταγής:

  • 2 κιλά μαύρο σταφύλι
  • Φλούδα από λεμόνι και λάιμ
  • 1 κλωνάρι αρμπαρόριζα
  • Λίγες σταγόνες από χυμό λεμονιού

Εκτέλεση της Συνταγής:

  • Πλένουμε καλά τα σταφύλια και αφαιρούμε τα κουκούτσια
  • Τα τοποθετούμε σε κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά, για περίπου 2 ώρες, ανακατεύοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα
  • Προς το τέλος του βρασμού, αρωματίζουμε με ένα κλωνάρι αρμπαρόριζα, φλούδες λεμονιού και λάιμ, ενώ στο τέλος του βρασμού προσθέτουμε λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού
  • Λιώνουμε τα σταφύλια χρησιμοποιώντας μύλο του πουρέ πάνω από κατσαρόλα (εναλλακτικά, μπορείτε να τα σουρώσετε σε ψιλή σίτα, πιέζοντας καλά με κουτάλα, ώστε να βγαίνει ή πούλπα στο κάτω μέρος). Σημείωση: Οι φλούδες και η αρμπαρόριζα παραμένουν στο μύλο
  • Η μαρμελάδα σε αυτό το στάδιο είναι αρκετά αραιή, γι’ αυτό την ξαναβάζουμε στη φωτιά, έως ότου η σύστασή της γίνει σα ζελέ
  • Τώρα είναι έτοιμη να την απολαύσετε!
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