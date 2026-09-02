Ελισάβετ Μουτάφη: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη» του ΣΚΑΪ, τον Ιούλιο του 2026

Οκτώ χρόνια γάμου συμπλήρωσαν η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και με αφορμή την επέτειο τους, εξέφρασαν δημόσια την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον, με αναρτήσεις τους στο Instagram.

Ο Μάνος Νιφλής δημοσίευσε φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους, «Οκτώ χρόνια… Να μην τελειώσει ποτέ το μαζί», έγραψε σε instastory του.

Μάνος Νιφλής: Το δημόσιο μήνυμα στην Ελισάβετ Μουτάφη για την επέτειό τους/ Instagram

Η Ελισάβετ Μουτάφη, από την πλευρά της, ανέβασε κοινή φωτογραφία τους από έξοδό τους, ενώ αναδημοσίευσε και την ανάρτηση του συζύγου της. Στο δικό της δημόσιο μήνυμα έγραψε: «Οκτώ χρόνια... Να μην τελειώσει ποτέ αυτό το χαμόγελο, μαζί. Σ' αγαπώ».

Ελισάβετ Μουτάφη: Το δημόσιο μήνυμα στον Μάνο Νιφλή για την επέτειό τους/ Instagram

Μουτάφη- Νιφλής: Η γνωριμία τους και ο γάμος στη Σαντορίνη

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε μέσω κοινών φίλων, με τη Μαρίνα Ασλάνογλου να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Η Ελισάβετ Μουτάφη έχει περιγράψει δημόσια πώς ξεκίνησε η σχέση τους, λέγοντας:

«Με τον Μάνο παντρευτήκαμε τον Σεπτέμβριο του 2018. Παντρευτήκαμε λίγους μήνες μετά τη γνωριμία μας. Μείναμε μαζί από το βράδυ, έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Τον γνώρισα από την κουμπάρα μου τη Μαρίνα Ασλάνογλου. Μου είχαν πει να πάμε για ένα ποτό, εγώ ήμουν αρνητική αρχικά, αλλά μετά πήγα και εκεί γνωριστήκαμε. Ήταν ακαριαίο, στη δεύτερη συνάντηση μείναμε μαζί», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός.

Μάνος Νιφλής- Ελισάβετ Μουτάφη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο Μάνος Νιφλής παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στο Εμπορειό της Σαντορίνης. Στο νησί βρέθηκαν περίπου 100 συγγενείς και φίλοι για την τελετή και τους εορτασμούς που διήρκεσαν τρεις ημέρες.

Για την ημέρα του γάμου της, η Ελισάβετ Μουτάφη είχε επιλέξει νυφικό δημιουργίας του θείου της, Μάκη Τσέλιου.

Μουτάφη- Νιφλής: Η οικογένεια, ο Δημήτρης και η υιοθεσία από τη Σιέρα Λεόνε

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η κοινή τους ζωή συνδέθηκε και με τη διεύρυνση της οικογένειάς τους. Στην οικογένεια περιλαμβάνονται και οι δύο κόρες του Μάνου Νιφλή από τον πρώτο του γάμο, για τις οποίες η Ελισάβετ Μουτάφη έχει μιλήσει με αγάπη.

Η Ελισάβετ Μουτάφη με τον γιο της, Δημήτρη, τον Ιανουάριο του 2026/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Το 2024 έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι υιοθέτησε τον γιο του, Δημήτρη, από τη Σιέρα Λεόνε. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική τους ζωή, με την ηθοποιό να έχει αναφερθεί δημόσια στις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στην καθημερινότητά της.

Ο Μάνος Νιφλής έχει χαρακτηρίσει τον ερχομό του Δημήτρη «θείο δώρο».